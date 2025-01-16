К 2056 году в аулах Казахстана останется всего 28,5% населения

К середине XXI века в РК будет жить свыше 30 миллионов, количество трудоспособного населения превысит 17 млн человек, при этом три четверти казахстанцев переедут из поселков и аулов в города, сообщает Zakon.kz.

Такие прогнозные данные содержатся в аналитическом отчете Министерства национальной экономики РК о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов до 2056 года.

Прогноз МНЭ основывается на численности и структуре населения, а также на гипотезах о тенденциях воспроизводства и миграции населения.

Предполагается, что к 2030 году численность населения страны составит 21,7 млн человек. Из них: мужчины – 10,6 млн, женщины – 11,1 млн. К 2040 году численность населения достигнет 24,4 млн человек. К 2056 году численность населения вырастет до 29,7 млн человек, из них: мужчины – 14,6 млн, женщины – 15 млн.

Фото: gov.kz

"Уровень урбанизации в 2056 году может достигнуть 71%, а численность городского населения вырастет на 8,9 млн человек. В сельских районах прирост составит 0,8 млн человек, или 11,7%", – из отчета МНЭ РК.

С увеличением уровня урбанизации возрастет необходимость в дополнительных затратах на городскую инфраструктуру, такую как дороги, мосты, водоснабжение, канализация и общественный транспорт. Кроме того, в городах могут возникнуть новые социальные потребности, включая повышенный спрос на здравоохранение, образование и социальные услуги. Это потребует дополнительных расходов для обеспечения качественных услуг населению.

С другой стороны, увеличение числа городских жителей приведет к росту налоговых поступлений от физических и юридических лиц, проживающих и работающих в городах. Это может увеличить поступления в местные бюджеты и снизить необходимость в трансфертах из республиканского бюджета в нижестоящие бюджеты.

Фото: gov.kz

В отношении возрастной структуры населения наблюдается тенденция к старению. К 2056 году численность населения старше трудоспособного возраста значительно возрастет: с 1,7 млн человек до 3,8 млн человек. Доля пожилых людей в общей численности населения увеличится с 8,7% до 12,9% в 2056 году.

Численность населения моложе трудоспособного возраста возрастет на 42,6% к 2056 году и составит 8,3 млн человек. Количество людей в трудоспособном возрасте увеличится с 12,3 млн человек в 2023 году до 17,5 млн человек в 2056 году. Несмотря на рост численности, доля населения в трудоспособном возрасте будет снижаться: с 62% до 59% в 2056 году. Эта тенденция приведет к увеличению демографической нагрузки.

Фото: gov.kz

"Если сегодня на 1000 трудоспособных приходится 614 детей и пожилых людей, то к 2056 году это соотношение составит 695", – из отчета МНЭ РК.

Количество новорожденных будет снижаться до 2026 года и составит 382,3 тыс. Далее численность родившихся будет увеличиваться и к 2031 году ожидается превышение уровня в 400 тыс. новорожденных (406,3 тыс.), а к 2040 году число новорожденных превысит полмиллиона и составит 501,8 тыс.

В целом, за период с 2024 по 2056 год ожидается рождение 16,2 млн детей, при этом соотношение полов мальчиков и девочек останется постоянным и составит 51:49.

Фото: gov.kz

Объем расходов на предоставление медицинских услуг составил в среднем 1,8% от ВВП за период с 2010 по 2023 год. Долгосрочный прогноз указывает на постепенное увеличение доли затрат на здравоохранение.

"К 2056 году расходы на здравоохранение будут составлять около 12,5% от общих расходов республиканского бюджета, что в номинальном значении составит 32,6 трлн тенге", – из отчета МНЭ РК.

В то же время расходы на здравоохранение стабилизируются на уровне 1,9% от ВВП. Таким образом, доля затрат республиканского бюджета на здравоохранение останется значительной в долгосрочной перспективе, подчеркивают авторы отчета.

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