День тенге: житель Польши больше 7 лет коллекционирует нацвалюту Казахстана

Тенге – уникальная валюта. Во многом она привлекает коллекционеров своим красивым дизайном, смысловым богатством, независимостью и стабильностью перед мировыми вызовами. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как житель Польши начал собирать денежную единицу Казахстана.

48-летний Дмитрий Солдатов вот уже восемь лет находится в польском городе Познань. До этого он жил в казахстанском Павлодаре. Несмотря на то, что мужчина по профессии программист, он коллекционирует разные валюты мира. Но особенно близок сердцу наш тенге, ведь он напоминает ему о Родине. В его копилке есть казахские монеты и купюры разных времен.

"Коллекционировать монеты и купюры начал относительно недавно и спонтанно. Они у меня самые разные. Есть из ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Узбекистан, Россия, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан и другие. Иногда покупаю что-то просто из интереса. Например, банкнота пять фунтов с Черчиллем из Великобритании, так как я интересуюсь историей Второй мировой войны. Разумеется, много из Польши и Казахстана. Помню советские деньги, и становление всех этапов тенге происходило при мне. Жаль, что я тогда не увлекся этим, ведь тогда моя коллекция была бы намного богаче". Дмитрий Солдатов

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Еще в Павлодаре мужчина увидел новые купюры из серии "Байтерек", они ему приглянулись, и он решил сохранить их. Потом собиралась вся коллекция: 200, 500, 1000 тенге, что выходили до 2017 года.

"Банкноты иногда дают новенькие в отличном состоянии, что жалко запускать в оборот. Или банкомат такие же выдает из одной пачки. Так у меня стали появляться купюры и продолжают пополнять коллекцию". Коллекционер

Материал по теме Совершенно секретно. Как создавали и завозили в Казахстан первые тенге

Затем спонтанно в копилку стали добавляться монеты.

"Большинство самых первых монет по 20 тенге откладывала еще мама, как и рубли в советском периоде. Есть монета, которую подарила репетитор моей дочери, когда узнала, что я коллекционер. А ей она досталась на каком-то мероприятии. Это 50 тенге 2015 года "Год Ассамблеи народа Казахстана". Она недорогая, но для семьи памятная", – вспоминает бывший житель Казахстана.

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Однажды в его кошелек случайно попали и иностранные валюты.

"Мне на сдачу как-то дали грузинскую монету вместо 50 тенге. Продавщица заметила после того, как отдала. Но я не отказался от нее. Монета до сих пор в коллекции. Как-то у контролера в автобусе попросил наменять мне "двушек". Хотел выбрать получше качеством. Пассажирка рядом услышала, что я интересуюсь, рассказала, что дома лежит "что-то иностранное". Я записал ее телефон, позже созвонился. И у меня в коллекции "по сходной цене" завелись монгольские тугрики". Житель Польши

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Но основные поступления в коллекцию – это покупки. Например, в коллекции есть монеты серии "Жеті қазына" и "Сакский стиль".

"Полноценно "появиться" в обороте им помешал небольшой тираж. Несколько миллионов стотенговых монет рынок проглотил и не заметил. Попадались они всем. Но нельзя говорить о том, что ими пользуются каждый день. Идея монет, безусловно, хорошая и правильная. Тем более что они для коллекционеров выпущены в специальных наборах, которые можно было купить в интернет-магазине Национального банка РК". Солдатов

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

На сегодня коллекционер собрал самые разные номиналы тенге и серии национальной валюты.

"По самой старой тенге – тут сюрпризов нет, это серия банкнот и монет 1993 года. У меня самая дорогая – серебряная монета из серии космос "Союз-Апполон", она оценивается в 50 тысяч тенге. Этим летом я докупил и дособирал серию "Культовые животные-тотемы кочевников" все монеты номиналом 200 тенге, которые вышли к сегодняшнему дню". Коллекционер

На вопрос, что же все-таки поляка привлекает в казахстанских деньгах, он отметил дизайн, который явно по цветовым гаммам интереснее даже доллара.

"Дизайн тенге, безусловно, достойный и продуманный. Тенге занял свое место в ряде валют других стран. Получил международное признание, в том числе и в различных конкурсах. Та же купюра "Күлтегін" стала лучшей в 2013 году. И я вижу это по ценам в Польше. Ее дешево не купишь, например, 40-45 злотых (4500-5100 тенге), примерно в 4-5 раз больше номинала. Сравните с тем же долларом. Доллар, можно сказать, это аскетичный традиционный дизайн. Меняется, конечно, но при этом цветовая гамма ограничена. Казахстан пошел дальше в этом отношении, мне это нравится. Для меня тенге стал некоей меркой. Когда видишь практически любую монету, невольно сравниваешь. И, поверьте, есть много монет, которые недотягивают", – считает мужчина.

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Иностранец уточнил, что тенге в обменниках в Познани нет. Кроме того, людей, которые целенаправленно собирают казахстанскую валюту, он тоже не встречал. Однако наша денежная единица пользуется большим спросом на аукционах.

"На аукционах Польши коллекционного материала из Казахстана хватает. Тенге пользуются спросом. Иногда местные продавцы бывают не в курсе реальных цен на те или иные монеты или банкноты. Тогда их стоимость в разы неоправданно выше. А порой на удивление попадаются дешевле, чем в Казахстане. Было несколько коллекционеров, которые видели, что я продаю купюры, они подходили, интересовались Казахстаном. Сейчас все становится доступным, в том числе и тенге. Даже если чего-то нет, то можно обратиться в сообщества коллекционеров". Бывший павлодарец

Кроме того, Дмитрий добавил, что в Польше проявляют особый интерес к казахским традициям и культуре.

"Весной мы с семьей были на праздновании Наурыза в Познани. Студенты местного университета организовали мероприятие, на котором исполнили казахский танец. Провели опрос на улицах, спрашивали прохожих, что они знают о Казахстане, и аудитория отвечала им с теплотой", – поделился поляк.

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

По словам собеседника, Нацбанк РК регулярно радует коллекционеров своими новинками. Поэтому Дмитрий Солдатов намерен и далее пополнять свою копилку родным капиталом.

"Казахстаном анонсированы новые купюры, которые тоже займут свое место в моем сборе. Появилось огромное количество коллекционных монет, которым тоже хочется "позолотить руку". Много приобретал космическую серию Казахстана, но до конца закончить ее непросто. Жаль, что в планах Нацбанка по выпуску на 2024 и 2025 годы новых монет в этой серии нет". Коллекционер

Фото: из личного архива Дмитрия Солдатова

Интерес к тенге у Дмитрия не ограничивается лишь коллекционированием. Он также ведет канал, в котором подробно рассказывает о разных валютах, делает обзоры, устраивая полезный экскурс в историю. К примеру, мужчина заметил ноты на банкноте 1000 тенге из серии "Байтерек". Автор решил озвучить ноты, изображенные на купюре. Выяснилось, что это гимн Казахстана.

"Я нарисовал поверх купюры свои ноты, максимально пытаясь повторить рисунок и расположение нот. При этом я, конечно же, заполнил "поврежденные" места, где ноты были перекрыты другими элементами, по найденным оригинальным нотам гимна. Отключив фоновое изображение, получаем ноты. Озвучивать будет приложение для телефона. Получившиеся ноты распечатаю, фотографирую, приложение распознает. Слушаем, что получилось. Без сомнения, это куплет гимна", – говорит в одном из своих обзорах тенге автор видео.

Этим летом бывший казахстанец гостил в родных краях. Он отметил, что за последние годы Павлодар стал еще краше, чище, зеленее и комфортнее для жизни. Поездка так вдохновила его, что он готовит видео о своем путешествии.