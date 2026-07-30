От 1 тенге: житель Акмолинской области коллекционирует забытые монеты и купюры

Тенге хоть и молодая национальная валюта, но имеет богатую историю. Казахстанские банкноты признаны одними из самых красивых и защищенных в мире. Особое пристрастие к ним испытывают коллекционеры. Zakon.kz расскажет, как обычному водителю погрузчика удалось собрать внушительную коллекцию.

47-летний житель Степняка Александр Любовицкий работает вахтовым методом – оператором фронтального погрузчика в Балхаше. При такой обычной профессии у него довольно редкое увлечение – коллекционирование денежных знаков. Причем он совмещает нумизматику и бонистику: в его копилке собраны как старые монеты, так и редкие бумажные банкноты.

"Для меня коллекционирование осталось с детства. Мы еще мальчишками любили собирать монеты, почтовые марки, фантики от жвачек, значки. И многое сохранилось по сей день. Однако пять лет назад в магазине мне дали на сдачу юбилейную монету номиналом 100 тенге. Я сразу обратил на нее внимание. Интерес побудил меня обратиться к Интернету, где были увлекательные ролики и описания". Александр Любовицкий

Именно с этой монеты все и завертелось. А вот серьезно пополнить коллекцию мужчине помог друг – однажды он приехал к нему в гости с целой сумочкой мелочи.

"Сначала я насобирал монет, потом перешел к купюрам. Я знал, что у друга родные часто путешествуют, сказал ему: "Поспрашивай у них, может, что сохранилось из поездок". И не мог поверить своим глазам, когда он зашел с сумочкой, полной денег. Мы насчитали почти 400 разных монет, а еще купюры из Турции, Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана. Потом я случайно нашел советские рубли. Все сложил в специальные альбомы". Александр Любовицкий

Вскоре молодой человек задумался, почему в списке нет бумажного тенге. Тогда он принялся его искать.

"Когда еду в Балхаш через Астану, заглядываю к своему другу. Зная мое увлечение, он повел меня на местный рынок, где продаются валюты разных стран. Там сначала купил некоторые монеты. Продавец, узнав, что я коллекционер, предложил 100 рублей. Я приобрел их, а после подумал, что мне было 15 лет, когда появился тенге, – я хорошо помнил старый дизайн. И при очередном визите у торговца спросил про нашу валюту. Он предложил 50 и 100, но за каждую из них просил по 10 тыс. тенге. Я торговался, он мне продал за 10 тыс. тенге обе банкноты. У меня была такая радость и гордость, что наконец-то у меня появились наши купюры. И через какое-то время опять к нему заехал. У него уже оказались 3, 5, 10 и 20. Я и их купил. Одноклассница жены подарила 200 тенге. Потом накопилась большая коллекция юбилейных монет". Александр Любовицкий

Также наряду с коллекционированием монет и купюр казахстанец изучает их историю. Подготовка к созданию национальной валюты Казахстана велась в обстановке строгой секретности.

"Все началось с того, что в феврале 1992 года в Казахстане был подписан секретный указ о создании национальной валюты. Первые банкноты напечатали в Великобритании. Из Лондона в Джамбул (ныне Тараз. – Прим. ред.) два самолета, сделав 40 рейсов, перевезли 1 600 тонн новых денег. Они надежно хранились в специальных подземных хранилищах, а затем поступили в банки страны. И уже 15 ноября 1993 года начался обмен рублей на тенге по курсу 1 к 500". Александр Любовицкий

На первых купюрах тенге были изображены ученые, поэты и мыслители, сыгравшие ключевую роль в развитии культуры и образования страны. Эти банкноты стали символом новой эпохи – независимости Казахстана и уважения к собственным корням.

Например,

На купюре 1 тенге изображен портрет ученого Востока, мыслителя, математика и философа аль-Фараби (870-950). На обратной стороне связь науки и искусства – тригонометрические и дробные элементы.

На купюре 3 тенге – портрет казахского акына и поэта-импровизатора Суюнбая Аронулы (1815-1898). А на обратной стороне изображение гор Заилийского Алатау.

На купюре 5 тенге – портрет казахского народного музыканта, домбриста и композитора Курмангазы Сагырбайулы (1818-1889). На обратной стороне – мавзолейный комплекс.

На купюре 10 тенге – портрет путешественника и ученого Чокана Валиханова (1835-1865). На обратной стороне изображение горы Ок-Жетпес (Боровое, Акмолинская область).

На купюре 20 тенге – портрет казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева (1845-1904). На обратной стороне – беркутчи.

На купюре 50 тенге портрет государственного деятеля, полководца, первого хана Младшего жуза Абулхаира (1693-1748). На обратной стороне – изображение наскальных рисунков Мангистауской области.

На купюре 100 тенге портрет государственного деятеля, полководца, правителя Казахского ханства Абылай хана (1711-1781). На обратной стороне изображение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

В результате в настоящее время у Александра Любовицкого 29 купюр казахстанской валюты, около 170 – иностранной валюты, и больше 1 000 монет. Теперь коллекционер мечтает о старых версиях 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге. Но, по его словам, стоят они очень дорого.

"Найти их совсем не тяжело, лишь вопрос цены. К примеру, 500 тенге с портретом аль-Фараби стоит от 30 тыс. тенге, 1 000 тенге с портретом аль-Фараби – от 50 тыс. тенге и так цены идут по нарастающей. Пока не спешу с покупкой, надеюсь на удачу, что они сами ко мне придут". Александр Любовицкий

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Буквально недавно Александр Любовицкий решил в соцсетях рассказать про свою коллекцию и не ожидал, что люди так тепло откликнутся на его посты. Они с ностальгией вспоминают, что за эти деньги покупали вкусные пирожки и коржики, получали зарплату в конвертах и до сих пор помнят их запах.

Также казахстанцы считают, что современный тенге является экономической основой независимости, символом суверенитета, частью новейшей истории и будущего Казахстана.