Дед Мороз и семь его коллег: откуда взялись добрые волшебники

18 ноября свой день рождения отмечает главный зимний волшебник – Дед Мороз. Интересно, что образ добродушного новогоднего старца встречается у самых разных народов – от Ирландии до Казахстана.

Аяз Ата

Казахского зимнего волшебника зовут Аяз Ата. Его резиденция расположилась в одном из красивейших мест страны – в 12 километрах от курорта Боровое. Предполагается, что прообразом казахского Мороза мог быть Кыдыр Ата. Это доисламский мифический персонаж у тюрков. Древнее божество, под ногами которого, куда бы он ни ступал, все расцветает. По легенде в ночь перед Наурызом он посещает дома добрых людей, и их потом ждут счастье и благополучие.

Кстати, ныне Кыдыр Ага именуется младшим братом Аяз Ата, и сменяет новогоднего волшебника на время празднования Наурыза. В своей резиденции казахский Мороз принимает гостей вместе с внучкой Ақшақар, которая после фотосессии с удовольствием покажет вам все волшебные комнаты дедушкиного дворца. Между прочим, Аяз Ата является одним из самых любимых зимних "дедов" СНГ. В прошлом году по результатам соцопроса он занял второе место среди новогодних волшебников.

Фото: freepik

Дед Мороз и Санта-Клаус

Это сейчас в странах бывшего СССР подарки на Новый год приносит Дед Мороз, а ранее в Российской Империи их дарил Святой Николай и происходило это на Рождество, а не на Новый год как у нас. И хотя Николая Чудотворца на Руси почитали издревле, сама эта традиция появилась лишь в конце XIX века.

Таким образом получается, что Санта-Клаус — это вовсе не чуждый западный персонаж, а прародитель Деда Мороза, который появился лишь в советские времена в конце 1930-ых годов. И если отнять у зимнего волшебника его старинные корни, то выйдет, что Деду Морозу от силы 85 лет, тогда как традиции Санта Клауса восходят к 300 году нашей эры, а значит ему более 1700 лет.

Возвращаясь к современным событиям, отметим, что сказочная вотчина российского седобородого старца расположена в 15 километрах от Великого Устюга. Царство зимнего волшебника расположилось на 43 гектарах в сосновом бору на берегу реки Сухона. Здесь есть все для удобства доброго дедушки и его помощников: почта, кузница, столярная мастерская и даже пасека.

Главная усадьба построена из дерева, в традиционном русском стиле. В великолепном узорчатом тереме 13 комнат, среди них библиотека, обсерватория, опочивальня, светелка волшебных предметов, зоопарк и тронный зал, где можно сфотографироваться с Дедом Морозом.

Фото: flickr

Санта-Клаус не всегда ассоциировался с Рождеством

Имя Санта-Клаус происходит от неофициального немецкого имени Святого Николая (Sint Nikolaas), а точнее аббревиатуры Синтерклас (Sinterklaas). Святой Николай был христианским епископом и прославился своей щедростью. Уже в середине XIII века появилась традиция дарить детям небольшие сувениры накануне его именин, 6 декабря. Со временем обычай сдвинулся на Рождество. Считается, что на это повлиял Мартин Лютер. Тем самым он хотел сконцентрировать внимание на христианских ценностях и почитании Иисуса.

Ныне Санта-Клаус живет за полярным кругом в штате Аляска, в небольшом тихом городке под названием Норт-Поул, что в переводе означает – Северный полюс. Здесь все оформлено в стиле праздника: фонарные столбы, автобусные остановки и даже мусорные баки. В зимнее время года все жители старательно декорируют свои дома в рождественском стиле. Главная достопримечательность городка – это, конечно же, мастерская Санта-Клауса. Здесь можно покататься на карусели с оленями и увидеть говорящую рождественскую елку.

Фото: rte.ie

Даиди-на-Ноллаиг

Знакомьтесь, ирландский Дед Мороз - Даиди-на-Ноллаиг. В длинной зеленой шубе, с венком из веток и листьев, и посохом, украшенным травами, этот Дед больше похож на друида, чем на привычного всем Мороза. И в этом нет ничего удивительного, его прообразом был весьма нелицеприятный древнекельтский персонаж, который приносил селянам только горе и страдания. Дабы умаслить "злого Деда", на улицу в качестве жертвы выставлялась самая красивая селянка. Эту недобрую традицию остановил Святой Патрик, внедривший положительный образ "зимнего гостя".

Имя Даиди-на-Ноллаиг дословно переводится как "Отец декабря", но сейчас многие называют его - Father Christmas, то есть – Папа-Рождество. Резиденция кельтского волшебника находится посреди гор в селении Моурнес. Компанию ему составляют феи, эльфы и даже тролли. Когда приближается Рождество, Даиди-на-Ноллаиг украшает усадьбу сотнями разноцветных огоньков и встречает гостей. Он приглашает их в подземный зал с огромным камином и демонстрирует, как попадает в дома через трубу.

Пэр Ноэль

Этот французский Дед Мороз живет на юге страны в городе Либурн на горе Mont Sion. Голову он прикрывает широким капюшоном, а на ногах у добродушного старика деревянные башмаки. Подарки для детей Пэр Ноэль держит не в мешке, а в специальной корзине. Мифологические корни этого персонажа столь древние, что их истоки уходят к древнеримским и греческим культам предков, смешиваясь с христианскими верованиями.

Имя Пэр Ноэль в переводе означает "Отец Рождества". Главное его отличие от новогодних коллег - отсутствие оленьей упряжки и помощников. Во Франции Рождественский дед ходит пешком, а вместо привычной нам Снегурочки, его сопровождает жена - матушка Ноэль. Она же вместе со своим мужем встречает гостей и в резиденции Мороза. Угощает их брюссельской капустой, блинами, белой спаржей и яйцами в сливочном соусе. После трапезы матушка Ноэль любит спеть с гостями рождественскую песенку и погулять с ними по домику и саду.

Фото: freepik

Юлениссе

Главный герой норвежского рождественского торжества именуется Юлениссе. Он, кстати почти ровесник Деда Мороза, так как задолго до принятия христианства норвежцы отмечали праздник зимнего солнцестояния. Позже эти традиции превратились в рождественские. Рождество здесь называется юль (jul), а ниссе – это существа из норвежских мифов, которые напоминают наших домовых. Таким образом и появился на свет Юлениссе.

Живет Юлениссе в городке Савален. Он находится в 330 километрах от Осло на высоте 750 метров над уровнем моря. Этот населенный пункт и сам по себе одно из самых сказочных мест на планете. Игрушечные домики как будто созданы не для людей, а для волшебных персонажей. Главной достопримечательностью городка считается дом местного Мороза. Если сам Юлениссе не может встретить гостей, за него это делает гном Фьюмпениссен Пюс. Он рассказывает малышам сказки и угощает их горячими вафлями, имбирным печеньем, яблочным пирогом и вкусным чаем.

Фото: pxhere

Баббо Натале

Баббо Натале – это итальянский Дед Мороз. Как и большинство его коллег, старый волшебник носит ярко-красный кафтан, колпак и длинную серебристую бороду. Есть ли у него жена или иные родственники, как у других дедушек, неизвестно. Нет у Баббо Натале и официальной резиденции. Считается, что раньше он жил на Северном полюсе. Потом перебрался в Лапландию, а затем и вовсе поселился на севере Италии в деревне Альто Адидже.

Деревушку окружают красивейшие горы - Доломитовые Альпы, а в соседних долинах располагаются старинные средневековые замки и часовни, как будто сошедшие со страниц сказок. Пожалуй, Баббо Натале самый зажиточный из всех зимних волшебников, так как у него есть еще несколько резиденций. Найти итальянского Санту можно в Говоне, Агрополи и еще четырех городах. В них в декабре устанавливают специальные красные почтовые ящики, письма из которых отправляются прямо к Баббо Натале.

Автор: Наталья Овчинникова