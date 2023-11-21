Талантлив во всем: как мастер из Семея реставрирует музыкальные инструменты

Домбры и кобызы, гитары и виолончели, скрипки и мандолины – за ремонт этих и многих других инструментов, включая сценическое оборудование по звуку и свету, берется 24-летний семейчанин Николай Бочаров. С молодым реставратором познакомился корреспондент Zakon.kz.

Начало

Реставрацией музыкальных инструментов Николай Бочаров начал заниматься много лет назад. Ему было около 12-ти, когда в его руки попала первая в его жизни гитара: мальчик хотел научиться играть на ней, чтобы подыгрывать себе, исполняя песни у костра во время походов на природу.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

"Но гитара мне досталась, прямо скажем, не просто старенькая, а откровенно дряхлая. Денег на покупку нового инструмента не было, поэтому приходилось постоянно ремонтировать свою. Вот так, постепенно и научился разбираться в тонкостях ремонта собственной гитары. А потом стали просить друзья посмотреть их инструменты. Вот так и началась моя работа, как-то незаметно для самого себя", - вспоминает Николай Бочаров.

Он учился всему и везде. Благодаря интернету, сегодня можно пройти курс "молодого бойца", в том числе и в качестве реставратора музыкальных инструментов. Опытные и даже прославленные мастера с разных стран мира с удовольствием выкладывают видеоуроки, где с удовольствием делятся секретами мастерства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"На самом деле информации огромное количество. Но для того, чтобы найти действительно дельный совет или ответ на вопрос, который тебя сейчас волнует, необходимо правильно задать вопрос. И тогда можно найти то, что нужно", - считает мастер.

Но настоящим гуру для Николая Бочарова стал его старший наставник, опытный мастер по реставрации музыкальных инструментов в Семее Вячеслав Еремеев. Он начал учить Николая еще совсем мальчишкой, и сегодня они разговаривают друг с другом на равных. Николай даже иногда придумывает собственные приемы, чтобы вернуть к жизни пострадавший от людской руки инструмент. И щедро делится своими находками с наставником и давним другом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Мы с Вячеславом говорим на одном языке. Нам не требуется дополнительно объяснять друг другу значение каких-то профессиональных терминов. Достаточно только начать разговор, и мою мысль сразу же подхватывает и развивает дальше мой наставник", - поделился Николай Бочаров.

Выбор сделан

Сегодня молодой мастер реставрирует почти все музыкальные инструменты, а также звуковое и световое сценическое оборудование. Вот уже около двух лет он работает в мастерской при музыкальном магазине.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Когда я вернулся из армии, а это был разгар карантина, то начал думать о работе. Пришел на кухню в один из городских ресторанов. Но довольно быстро понял, что кухня – это явно не мой путь по жизни. И тогда решил посвятить себя творчеству уже не на любительском уровне, а вполне профессионально. И как только решение было принято, нашлась работа в музыкальном магазине, где я чувствую себя как рыба в воде", - вспоминает Николай Бочаров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Приходящие в магазин музыканты - профессионалы и любители, прежде чем выбрать инструмент по душе, предпочитают поиграть на нем, поэтому Николай - постоянно в окружении звуков музыки. И его мастерство стало развиваться буквально на глазах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В мастерской при музыкальном магазине он стал работать не только со сломанными гитарами, как это было раньше, но и со множеством других инструментов. Вот где пригодились наставления Вячеслава Еремеева и видеоуроки разных мастеров из интернет-пространства! И чем сложнее стояла задача, тем интереснее было искать на нее ответы, выполнять реставрационные работы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Чем "болеют" инструменты?

Мастер работает как с авторскими работами, так и с обычным ширпотребом, годным лишь на то, чтобы бренчать по струнам в местной подворотне. Но иногда инструменты приносят в таком ужасающем состоянии, что браться за их ремонт просто нет смысла: дешевле будет изготовить новый.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Но был один заказ, когда мастеру Николаю была поставлена задача: вернуть к жизни практически "умершую" гитару.

"Правду сказать, сам по себе инструмент не стоил таких огромных усилий и материальных затрат. Но гитара владельцу была дорога как память о каких-то важных для него событиях и людях. Поэтому я взялся за эту работу", - рассказывает Николай Бочаров.

Работы было немало: практически все детали гитары требовали замены и реставрации. Пришлось делать новый гриф, менять на нем лады и накладку, ставить новые деки (передняя и задняя стенки инструмента – прим. авт.), заново шлифовать и покрывать лаком. В итоге, из рук мастера гитара вышла как игрушечка.

Обычно в мастерской Николая Бочарова одновременно реставрацию проходят 15 - 20 самых разнообразных инструментов. Вот и во время нашего разговора мастер продолжает работу над домброй и гитарой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Посмотрите на эту домбру: на ней лопнула задняя дека и пошли трещины практически по всему корпусу инструмента. Я стер лак, аккуратно проклеил образовавшиеся трещины. И теперь предстоит домбру зачистить от старого лака, отшлифовать и заново покрыть лаком", - пояснил мастер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По его словам, домбры часто теряют звук именно из-за того, что древесина, из которой они изготовлены, дает множество трещин.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А вот с классической гитарой, над которой сейчас трудится мастер, беда похуже – реставратору пришлось заново делать ей переднюю деку, потому что прежняя пришла в полную негодность. И это совсем непростое дело: необходимо подобрать необходимую древесину, чтобы гитара резонировала, давала нужный звук.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Самая большая беда для гитар – это сломанная головка грифа. Ее отламывают постоянно и порой так беспощадно, что просто диву даешься: как можно так небрежно относиться к собственному инструменту? Чаще всего гитару бросают на диване или в кресле, и кто-то из домашних, а то и сам хозяин неосторожно садится на брошенный инструмент. Кроме того, головка грифа может отлететь и в результате падения с высоты. Например, когда висит на стене, а крепление выходит из строя", - говорит Николай Бочаров.

И все же главной "болезнью" гитар любого типа является сам гриф. Если он, как говорят профессионалы, "закрутился винтом", пиши – пропало: либо гриф надо полностью менять, что само по себе удовольствие не из дешевых, либо вообще покупать новый инструмент.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Поэтому, прежде чем браться за работу, мастер диагностирует гриф на гитаре. Если он ровненький, то другие проблемы вполне решаемы. Если же есть прогибы и бугры, то браться за работу даже не стоит: овчинка выделки не стоит.

У скрипок другие проблемы: последствия падения подставки (деревянная деталь, которая поднимает струны и отделяет их рабочую часть - прим. авт.). Если она слетает, мостик начинает давить на переднюю деку и продавливает ее. Сама дека не ломается, но этого достаточно, чтобы вырвать гриф.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Скрипка – инструмент совершенно особенный. И я не говорю о ее звучании. Речь идет о ее уникальных свойствах. Такое ощущение, что мастер создает ее не из дерева, а из безразмерной резины. Ее сборка после реставрации – особая работа, требующая максимальной концентрации внимания и практически ювелирной точности движений", - объяснил Николай Бочаров.

По его словам, чтобы добиться идеального звучания скрипки, необходимо точное соединение всех ее частей, без малейших пропусков и отверстий в корпусе. Поэтому подгонять деки нужно даже не с обычной лупой, а при помощи более мощного увеличения деталей.

Как "поет" дерево?

То, что дерево именно поет, Николай Бочаров ни в малейшей степени не сомневается. Более того, он различает звук древесины по тону и характеру. Для него дерево – живое существо. Недаром, каждый раз попадая в сосновый бор или лес, Николай спешит обниматься чуть ли не с каждым деревом, питаясь его энергией и прислушиваясь к его звучанию на ветру.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Именно древесина, из которой изготовлен инструмент, играет главную роль в его дальнейшем звучании. И если при изготовлении инструмента использовались разные сорта древесины, гармонии звука никогда не добиться: они просто не совпадают друг с другом, создается диссонанс. Вместо прекрасного звучания, слушатели слышат какие-то потусторонние поскрипывания, шорохи, посторонние звуки, которые мешают воспринимать музыку в полной ее гармонии. Поэтому так важно знать: какое дерево обладает тем или иным звуком", - поделился своими секретами мастер-реставратор.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Например, одна из прославленных компаний Европы, специализирующаяся на изготовлении гитар, чтобы добиться резонанса звучания и гармонии, разработала специальные стандарты. Сначала к основному корпусу гитары примеряют гриф, и если вместе они гармонируют друг с другом, то работа над инструментом продолжится. Если нет, то будут подбирать гриф до тех пор, пока гитара не "запоет" в полный голос.

По словам Николая, сосна, например, дает богатую середину, а вот басы у нее звучат глуховато. Но если использовать не древесину, а массив сосны, то басы будут звучать просто завораживающе: звук будет "круглый", плотный и "вкусный". Береза дает бархатную середину и ярко выраженные басы. Недаром именно из этого дерева предпочитают делать домбру.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"У клена звук плоский, он его как будто стеклит, придает некую хрустальность любой мелодии. А вот дуб дает великолепные басы. Низы у такого инструмента круглые, плотные. А уже резонанс – будь здоров! Если играешь на гитаре из дуба, то резонанс уходит прямо в область живота. Поневоле чувствуешь на собственной шкуре, какой ты классный инструмент держишь в своих руках", - говорит Николай Бочаров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Кстати, на звучание инструмента влияет не только древесина, но и такие факторы, как качество лака, количество его слоев, а также окрашивание и слои краски. Николай предпочитает вообще не пользоваться красками, а лишь покрыть инструмент матовым лаком. Это дает богатое звучание самого инструмента.

Но в процессе реставрации приходится использовать и другие методики. Если изначально инструмент был окрашен и покрыт глянцевым лаком, то и реставратор использует эти приемы, чтобы не нарушить гармонию звука.

Поэт и композитор

Надо сказать, что Николай Бочаров не только отличный реставратор, он еще и музыкант первоклассный. И даже автор собственных песен. На своей старенькой гитаре он начинал писать первые песни на собственные стихи. И сейчас он частый гость на многих музыкальных вечерах и тусовках в Семее.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

"Для меня это тоже важная часть моей творческой жизни. И если раньше писал просто для себя, то сейчас думаю заниматься композиторской деятельностью более серьезно", - поделился планами на будущее Николай Бочаров.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Надо сказать, что ему подвластна не только гитара. Он прекрасно играет на многих музыкальных инструментах. В его личной коллекции не только гитары разных типов, но и балалайка, домбра, укулеле, мандолина и многие другие инструменты. И свою коллекцию он постоянно пополняет вместе с мастерством музыканта. Сейчас, например, он учится играть на домбре и балалайке.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Эту любовь к музыке, к сочинительству и освоению все новых и новых инструментов парню привили барды Семея. Ему было около 15 лет, когда он случайно в автобусе встретил библиотекаря областной универсальной библиотеки им. Абая в Семее Марину Парфенович. По ее инициативе при библиотеке был создан клуб бардовской песни, позже получивший название "Ключ". Сюда-то Марина Парфенович и пригласила юного музыканта.

"Помню, когда я впервые пришел в клуб, то в маленькой каморке, где было огромное количество книг, сидели бородатые серьезные дядьки и играли потрясающие вещи на своих гитарах. Глаза мои загорелись. Я решил, что останусь здесь и буду учиться", - признался Николай Бочаров.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

И "бородатые дядьки", которые оказались известными в Семее бардами и композиторами авторской песни, научили любознательного парня многому. Например, играть на разных инструментах, не боятся писать стихи и музыку, прислушиваться к самому себе, своим мыслям и желаниям.

Юный спасатель и пожарный

А ведь путь, по которому сегодня идет Николай Бочаров, мог быть совсем иным. Дело в том, что еще до своего увлечения музыкой 5-классник Коля Бочаров серьезно увлекся освоением профессии спасателя и пожарного. С 11 лет мальчик посещал дворовый клуб при противопожарной службе Семея "Юный спасатель", где освоил все секреты этой опасной, но благородной профессии.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

"Я не только окончил школу юного спасателя и получил соответствующий сертификат, но и после выпуска помогал руководителю школы на волонтерских началах. Мы работали с новичками, помогали вырабатывать у них необходимые навыки. Но больше всего впечатляло общение с настоящими пожарными и спасателями. Это настоящие люди – ловкие, смелые, отважные. И после окончания школы я поступил в колледж, где получил профессию пожарного. Но после службы в армии что-то во мне изменилось: я решил посвятить себя творчеству, а не службе в гражданской обороне", - честно говорит Николай Бочаров.

Фото предоставлено Николаем Бочаровым

Но и совсем забрасывать приобретенные в школе юного спасателя навыки музыкант и мастер-реставратор тоже не собирается. Вместе со своим другом юности и компаньоном по жизни Аскаром Садиковым они основали туристическую компанию, которая занимается проектами по продвижению внутреннего туризма в регионе.

"Планов в этом направлении – громадье. Но главным остается строительство лагеря или турбазы, где бы можно было остановиться туристам, чтобы набраться сил, отдохнуть или даже просто переночевать в многодневном походе. Сейчас ищем подходящее место под строительство", - рассказал Николай Бочаров.

А еще у Николая есть мечта – восстановить из природных материалов домик отшельника на Святом ключе. Здесь он хочет устроить музейную экспозицию, рассказывающую о жизни отшельника и женского монастыря, находившегося на Святом ключе в первые десятилетия ХХ века. Это особое место для каждого семейчанина, исповедующего любую религию. Здесь можно встретить православных и мусульман, католиков и протестантов. Для каждого из паломников Святой ключ – место священное.

Мастерская и собственный бренд

А еще Николай Бочаров вынашивает идею открытия собственной мастерской, где бы он занимался не только ремонтом и реставрацией сломанных инструментов, но и создавал собственные гитары с особым "лицом" и звучанием. Гитара будет выполнена в патриотическом стиле и ее невозможно будет спутать ни с какой другой. Любой, кто увидит ее, сразу поймет, что это гитара из Казахстана.

Чтобы осуществить свою мечту, молодой мастер готовится стать индивидуальным предпринимателем и уже начинает разрабатывать бизнес-план, чтобы воспользоваться инструментами государственной поддержки бизнеса, получив грант или льготный кредит для молодежи.