Алматинец видоизменил японский музыкальный инструмент и выступает с ним на улицах

30-летний Николай Кашевник, оставшись без работы, поддался творчеству. Он случайно наткнулся на японский музыкальный инструмент и решил модифицировать его. Теперь тайсегото зазвучал по-новому и радует алматинцев. Zakon.kz предлагает оценить креатив горожанина.

30-летний Николай Кашевник последние три года с женой, собакой и кошкой живет в Алматы.

"Три года назад мы с супругой вместе работали в российской студии игровой разработки (я на должности композитора, а она арт-директором). Но фирма переехала в Алматы, и мы вместе с ней. После увольнения полтора года назад мы решили дальше в сфере геймдева не работать и переключиться на новые форматы. Оба погрузились в творчество. Жена создала свой бренд одежды и сетевой блог, а я решил попробовать выступать на улице, что со временем переросло в авторский этно-проект Lugnan". Николай Кашевник

Фото: из личного архива Николая Кашевника

Николай поделился, что с детства учился музыке. В четыре года его привели на занятия по классу фортепиано, и в дальнейшем он окончил московскую консерваторию, как хоровой дирижер.

"В университете меня заинтересовало написание музыки к видеоиграм и кино. Я стал самостоятельно осваивать профессию композитора саундтреков. К окончанию обучения написал фортепианный альбом к игре "Помни" (Know by heart) от студии Ice-Pick Lodge и к десяткам небольших игр и короткометражных работ. Поскольку в музыке я был с четырех лет – сложно назвать это осознанным выбором. Были постоянные качели между любовью и ненавистью. Для творческих профессий в длительный период это нормально. Но последние полтора года я получаю удовольствие от выступлений и потому хочу больше в это вкладываться". Николай Кашевник

В Алматы молодой человек, прогуливаясь на рынке, случайно наткнулся на необычный музыкальный инструмент под названием тайсегото. Это относительно молодой японский инструмент, которому не больше 100 лет с момента создания.

"Мне понравился принцип его работы, но совершенно не понравился звук – он был для меня слишком "японским". Я заметил, что этот вид инструмента не так часто используется, поэтому мне стало интересно его переосмыслить. По принципу механической работы он похож на средневековые европейские инструменты по типу колесной лиры (струнный инструмент, бытовавший во многих странах Европы - прим. ред.) и никельхарпы (шведский музыкальный инструмент – прим. ред.), поэтому я задумал сделать свою версию. К тому же у него была клавишная механика, идентичная фортепиано, что для меня, как пианиста, было удобным. У меня не было какого-то озарения в момент, когда я видел в первый раз инструмент. Это был просто интерес, которым я занимался в свободное от работы время". Николай Кашевник

Музыкант решил переосмыслить японский инструмент под смычок, поскольку на нем играли только медиатором (приспособление в виде пластинки для извлечения звука на щипковых струнных инструментах - прим. ред.). Поэтому он переделал механику, подобрал струны другого типа и несколько других деталей, что в корне изменило его звучание. К тому же молодой человек встретил знакомого, который предложил купить у него уличную колонку. Он решил испытать ее. В процессе выступления стал оттачивать собственный стиль игры, поняв, что его навыки пианиста идеально "легли" под инструмент. Так он разработал собственный стиль игры на нем.

"Особенность инструмента в том, что это мультикультурный феномен – оригинальный тайсегото был смешением европейских и азиатских культур. Я, в свою очередь, обнаружил, что в моей модификации существует симбиоз средневековой музыки с арабской – инструмент отлично имитирует как колесную лиру, так и кобыз, домбру, а также узбекский гиджак, арабский уд и другие схожие инструменты. Соответственно, на нем отлично звучит арабская, средневековая, шамано-тюркская и даже неоклассическая музыка". Николай Кашевник

Житель Алматы даже хотел создать для себя копию этого музыкального инструмента, поэтому обращался к мастерам. Однако они ему отказали. Но это его не остановило.

"Поскольку по факту речь идет о совершенно новом инструменте, для которого нужны эксперименты и ресурсы, некоторые мастера мне поначалу отказали. На данный момент я самостоятельно создал одну модификацию для знакомого американца и изучаю с друзьями-инженерами создание собственного механизма. Из-за сильной связи с оригинальным инструментом это с большой натяжкой можно назвать новым изобретением (к тому же у японцев существует версия с смычком, которая называется виолира, но мне, честно говоря, не нравится ее принцип). Но и его воссоздание также ограничено малым количеством информации на не японском языке – инструмент очень локальный, и я до сих не знаю многого об оригинале. Это не значит, что я бросил свои попытки, просто на данный момент я решил сконцентрироваться на записи инструмента в треках. В дальнейшем я хочу создать с нуля рабочий прототип". Николай Кашевник

Собеседник признается, что полюбил Алматы за его мультикультурность. Он часто выступает на Арбате, и уличные выступления приносят ему большое удовольствие. Однако особый интерес люди проявляют не только к незнакомому инструменту, но и к сценическому образу Николая Кашевника, поскольку он скрывает свое лицо за необычной маской.

"Люди всегда с интересом останавливаются послушать и спросить про инструмент. Особенно мне нравится, что очень часто меня слушают дети, иногда они даже танцуют. В современной индустрии для успеха просто быть музыкантом недостаточно – нужно понимать свою аудиторию, создавать цепляющий образ, уходить немного в "театральность". Маска стала продолжением моего размышления, что лицо человека несет в себе огромный информационный пласт, который забирает на себя внимание, поэтому мне стало интересно "отрезать" его, переключая внимание публики на все остальное – а именно на образ и музыку". Николай Кашевник

Горожанин добавил, что его образ не является отсылкой к культурам, чаще всего такого рода маски встречаются в играх и в кино в формате "злых обрядовых культов". Однако ему стало интересно "обелить" этот стереотип и сделать более позитивным, природно-нейтральным.

"Ветки для маски я случайно нашел на берегу озера Бартогай – и мне понравилось, что из-за взаимодействия с водой ветки и корни стали похожи по цвету на светлую кость. Так что у меня сформировался светлый шаманский образ, в котором я стал играть средневековую музыку с уклоном в шаманизм. Помимо этого, для арабской музыки мне понравились косынки моей подруги-швеи – в этом смысле я немного скопировал образ известной австралийской группы Glass Beams, под их композиции я очень люблю импровизировать, они очень атмосферные". Николай Кашевник

Материал по теме Келинка как богиня: алматинка о семейной жизни с индийцем

В настоящее время автор пишет первый альбом в рамках своего проекта. Также он намерен усовершенствовать новый инструмент, чтобы выступать с ним на улицах различных городов.