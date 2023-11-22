Политические репрессии: как депортированный кореец стал Героем Труда в Казахстане

Имя Цай Ден Хака в Кызылординской области известно многим. Кореец, которого в 1937 году отправили в кызылординские степи умирать, не только выжил, а стал Героем Социалистического Труда и примером для людей труда.

За его труд колхозники выбрали его председателем колхоза III Интернационал в Кармакшинском районе, и он бессменно руководил 47 лет. В память о нем аулчане сделали из его дома музей, назвали улицу, Дом культуры, установили бюст, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото из архива семьи

Корейцы появились в Кызылординской области в 1937-м году, когда началась их депортация с Дальнего Востока. В то время многих из них обвинили в пособничестве Японии и в одночасье погрузили в вагоны для перевозки скота и отправили в степи Казахстана и Средней Азии.

По архивным данным, прибывших корейцев селили в мечетях, складах, сараях, подсобках, в зданиях бывших тюрем, отправляли и на квартиры. Не хватало дров, керосина, еды, болели дети и взрослые. Так корейцы зимовали в 1937-1938 годах. Но благодаря воле к жизни, поддержке местного населения корейцы на новом месте обжились, работали, не покладая рук. Многие из них стали рисоводами, овощеводами, передовиками производства, Героями Социалистического Труда. О депортации и жизни корейцев в то время в местных музеях хранится немало записей и документов. Сохранились они и в Музее аула III Интернационал, которым и руководил 47 лет легендарный Цай Ден Хак.

"В нашем музее мы собрали все что смогли, показали, как жили в то время наши предки. Есть записи о переселении в аул корейцев, турков-месхетинцев. Есть фотографии, воспоминания, даже орудия труда. Все это мы собрали для того, чтобы наши дети знали о том страшном времени и не забывали о том, что пережили их бабушки и дедушки. В нашем музее часто бывают гости, несколько раз приезжали делегации из Южной Кореи, из Посольства Южной Кореи в РК, генеральный консул Республики Корея Чжон Сын Мин. Они очень благодарны нам за то, что сохранили часть корейской культуры и истории", – рассказывает завуч местной школы Дильфура Байрактар.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

К примеру, в музее сохранились записи ветерана труда Кан Чер Тюна. Вот что он пишет о жизни корейцев этого аула:

"Прибыли в 1937 году на станцию Джусалы. В вагонах были корейцы трех колхозов Дальнего Востока – колхозы эти там назывались "Утренняя заря", "Червонная земля" и "III Интернационал". С ними вместе были и их председатели – "ІІІ Интернационал" – Цай Ден Хак, "Червонная земля" – Пак Ин Гван и "Утренняя заря" – Ким Тен Себ. "Червонная земля" и "ІІІ Интернационал" были определены в долину Кашкансу, расположенную в 37 километрах от районного центра Кармакчи, а колхоз "Утренняя заря" – на участке "Акжарма.

Он вспоминает, что в 1938-1939 годах в колхозе уже были построены двухквартирные жилые дома, магазины, средняя школа. В магазинах появились в продаже сушеные овощи, улучшилось медицинское обслуживание, корейцам стало немного легче жить. Когда началась война 1941-1945 годов, колхозники, в том числе и корейцы, работали под лозунгом "Все для фронта, все для победы!".

В сентябре 1950 года в СССР стали укрупнять колхозы. Поэтому объединили все три колхоза в один и дали ему название III Интернационал. Председателем выбрали Цай Ден Хака.

Фото из архива семьи

Недавно в Кызылорду со своей семьей приезжала внучка Цай Ден Хака – Ульяна Ким. Она – директор Центра корееведения Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Поехала она и в аул III Интернационал. Ее, конечно же, здесь узнали. Аким аула Нурлыбек Сайымов пригласил семью Ульяны в акимат.

Фото Zakon.kz/Мира Жакибаева

Вот что рассказала Ульяна о своем знаменитом предке.

"Цай Ден Хак родился в 1913 году в Приморской области на территории Российской империи. После окончания средней школы учился на агронома. В 1930 году его избрали бригадиром рисоводческого совхоза, а в 1937 году он стал председателем колхоза "Кедровая звезда". Но в том же году корейцев стали депортировать в Казахстан и Среднюю Азию. Так мой дед и его сестры и родители попали в Кармакчинский район, в колхоз III Интернационал", – рассказывает Ульяна Ким.

По словам внучки, дедушка жил в колхозе, а ее семья – в районном центре Жосалы. Они часто ездили к деду. О его жизни она также знает из рассказов мамы и сестры. Дедушка был очень добрым человеком, вставал рано утром и всегда шел на работу пешком. Государственной машиной пользовался тогда, когда нужно было ехать на совещания в районный или областной центры, в Кызылорду или на поле. Пока он шел, все, кто был на его пути, подходили и здоровались с ним. Он, в свою очередь, всегда интересовался делами и здоровьем. И всегда помогал, чем мог. Кто-то шел к нему с бытовыми проблемами, радостными вестями и не очень – председатель выслушивал всех и старался помочь. Сам он жил просто – еда была самой простой, как у всех, без деликатесов, только мерзлая картошка, отруби, овощи, пшено, травы. Дом его был открыт для всех, двери никогда не закрывались. Много людей, особенно детей, приходили, когда Цай Ден Хак купил телевизор. Тогда это было в диковинку. У Цай Ден Хака было 5 детей, есть 12 внуков, 19 правнуков и 13 праправнуков. Его потомки живут и в Кызылординской области, Алматы, Бишкеке, а также в российских городах.

Аулчанка, пенсионерка Любовь Огай, которая много лет работала у Цай Ден Хака, рассказывала, что председатель всегда стремился к тому, чтобы колхозники жили хорошо. При нем они получали ссуды на строительство домов, всем выдавали землю для огородов, садов. По тем временам передовики получали хорошие премии за труд. И всегда думал об озеленении. В колхозе было правило – все жители должны были сажать не менее 50 деревьев в год. Каждого аулчанина председатель знал в лицо, по имени, всем помогал и советом и деньгами. Он организовывал гастроли корейского ансамбля "Ариран", конкурсы, показ популярных в то время кинолент. Все здания, которые до сих пор стоят и действуют в III Интернационале, Дом культуры, школа, гостиница, детский сад, были построены в годы его председательства.

В то время в этот колхоз приезжал первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС Динмухамед Кунаев и хвалил за работу председателя. Ему очень понравилось, как здесь смогли организовать жизнь.

Фото из архива семьи

В 1966 году Цай Ден Хаку присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда. Его аулчане дважды избирали его депутатом Верховного Совета Казахской ССР. До сих пор в родном ауле и в области помнят о его делах и вспоминают со словами благодарности, его имя золотыми буквами вписано в историю Кызылординской области. В честь 100-летия со дня его рождения в 2013 году в области были проведены торжества.

"Не знаю, как бы сложилась судьба моего деда и всех тех корейцев, которых депортировали в Казахстан, но раз это случилось, нужно сохранить в памяти эти трагические эпизоды. Благодарить теперь уже родную казахскую землю за теплый прием, за кров всем репрессированным народам", – говорит Ульяна Ким.

Она не раз была в Корее, но Казахстан любит и считает своей Родиной, своей землей, а аул в Кызылординской области, где она родилась и выросла, всегда в ее сердце, где бы она не находилась.