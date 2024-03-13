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Политические репрессии: как выживали поляки, депортированные в Казахстан

Политические репрессии, как выживали поляки, депортированные в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10 Фото: assembly.kz
В 1930 годы на долю предков председателя Костанайского областного польского общества "Nadzieja" Виктора Радомского пришлось немало трудностей и бед. Сначала гонения на родине в Украине, затем депортация в Казахстан, где их оставили в степи и приказали строить жилье и пробовать выжить.

Как депортированные осваивались в новых для себя условиях и за что они благодарны Казахстану, узнал корреспондент Zakon.kz.

Из добротного дома – в степи

"Я знаю своих родственников до четвертого поколения. Они постоянно проживали в Житомирской области Украины. По линии отца прапрадед Людвиг, прадед Иван и дед Бронислав. Во время первой мировой войны дедушка Бронислав служил под руководством генерала Брусилова и участвовал в "прорыве Брусилова", видел известных людей того времени – императора Николая II, А. Керенского и многих других. В 1930 году родился мой отец Леонид Брониславович. В это время дед и отец построили добротный дом, рассчитывая на долгую и спокойную жизнь, в нем жили три поколения: прадед Иван, дедушка Бронислав и отец Леонид. Занимались сельским хозяйством, обрабатывали землю", – рассказывает Виктор Радомский.
Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

Но счастье было недолгим: в 1936 году началось принудительное переселение поляков. Семье Радомских дали несколько дней, чтобы они собрали все необходимое для переселения и самостоятельно добрались до ближайшей станции, откуда их отправили в Казахстан.

"Ехали больше недели. По дороге умер младший брат отца. По рассказам старших родственников, в дороге погибло много младенцев и детей. На станциях их забирали конвоиры или сами поляки хоронили в местах, где останавливался эшелон. В мае состав с депортированными прибыл на станцию Тайынша Кокчетавской области (сейчас Северо-Казахстанская область). Несколько дней они жили на привокзальной площади. Видимо, решался вопрос, куда их направить", – добавляет собеседник.
Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

В итоге на грузовиках их вывезли в степь за 40 километров от станции. Оставили на берегу степного озера и объявили, что им надо до осени самим построить себе жилье. Дали лопаты, какой-то строительный материал. Основным материалом для постройки стал саман – глина, смешанная с соломой. Первоначальным жильем у депортированных были полуземлянки, выкопанные в земле. Так появилось село, которое назвали Озерное. И постепенно в местах проживания польского населения стали образовываться колхозы. Трудностей было немало, но климат стал самым главным испытанием для депортированных поляков: зима с сильными морозами и обилием снега, жаркое лето с небольшими дождями.

"Первая зима 1936-1937 года была морозной, с большим количеством снега. Однажды, по словам отца, утром они проснулись, а поселка не было видно, так как все занесло снегом. Люди ездили на телегах прямо по крышам домов. Были сложности и с медицинским обслуживанием, но село нельзя было покидать без разрешения руководства колхоза. Да и документов у депортированных не было, их отобрали, обосновывая, что людям они без надобности", – делится Виктор Леонидович.

В то время началась эпидемия дифтерии. Лекарств и лечения почти не было. Заболевших детей забирали якобы в районную больницу, но их потом никто так и не видел и не знал об их судьбе. Депортированные стали прятать детей и не отдавали их, даже если те болели, старались не показывать их местным врачам.

Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

"Мой отец тоже болел, была высокая температура, но во время обхода врачей мать ему сказала, чтобы он играл и молчал. Так его не забрали. Лютовали в то время и органы НКВД: они все время искали врагов, пытались завербовать в осведомители, держали в страхе население. Приезжали только ночью, если останавливались напротив дома, все знали, что утром жильцов уже никто не увидит. Раз в месяц, несмотря на погоду, состояние здоровья и другие трудности, депортированным надо было идти 15 километров от села, чтобы отмечаться в комендатуре. Если кто-то не пришел на отметку, ему могли дать один год лагерей или иное наказание", – добавляет собеседник.
Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

По словам Виктора Леонидовича, во время депортации семью Радомских разделили: прадеда Ивана не включили в список и оставили в Украине. Почти 30 лет семья ничего о нем не знала, и только в 1960 годы стало известно, что его арестовали. Уже в 2001 году на запрос Виктора Радомского из Житомирского архива прислали справку о том, что через три месяца после депортации семьи Иван Людвигович был арестован "за злодеяния перед советской властью". Несколько месяцев он провел в следственном изоляторе, а в 1938 году по решению "тройки" его расстреляли, но место захоронения осталось неизвестным. В справке имеется описание хозяйства прадеда: много скота, сельскохозяйственных построек, инвентаря, 10 гектаров земли. Но на самом деле семья находилась между "нищетой и бедностью", а хозяйство было надуманным. Все это было сделано для того, чтобы показать борьбу с кулаками и "антисоветскими элементами". В этом же документе указано, что в 1989 году Ивана Радомского посмертно реабилитировали.

Местные жители учили выживать

До депортации родственники Виктора Радомского по материнской линии жили в поселке городского типа Мархлевск, ныне Долбыш Мархлевского района в Украине. Это была большая крестьянская семья, занималась землепашеством. В одном доме жило несколько поколений, что давало возможность обрабатывать больше земли. В 1936 году семью вынудили переселиться в Казахстан, на тот момент матери Виктора Зофие Вольской было шесть лет. Когда их выселяли с Украины, то обещали, что по месту прибытия они получат такие же дома, хозяйство или денежную компенсацию, но это оказалось, конечно, не так. Семью Вольских отправили в соседний населенный пункт от Озерного – село Горького. Через год после депортации главу семейства Ивана Вольского мобилизовали на пять лет в трудовую армию. Он был строителем, возводил дома и предприятия в разных уголках Союза, из трудовой армии он привез орден "Знак Почета", что было нонсенсом для депортированного.

"Моя мама рассказывала, что с 15-16 лет все были обязаны работать в колхозе, на поле, в базах, где содержали скот, даже зимой людей заставляли собирать колоски. Питание было скудным: лебеда, смешанная с небольшим количеством зерна. У депортированных не было теплой одежды, запасов питания. А труд был очень тяжелым, работали практически бесплатно, по словам мамы, они батрачили за "палочки" – трудодни. В течение всего года работали на земле, обрабатывали, косили, собирали, а в конце года им выдавали зерно. Они мололи его в муку, пекли хлеб. Но все зависело от урожая: был урожай – получали зерно, а если не было, то людей могли оставить почти без продовольствия. Как могли, так и выживали", – отмечает Виктор Леонидович.

В то время возле села Горького стояли казахские поселки Жана Тілек и Караағаш, местные жители часто приезжали к полякам, и, несмотря на свои трудности, делились знаниями по выживанию, топливом. Меняли продукты питания на вещи или просто отдавали их. Благодаря этому депортированные поляки освоились на месте и выжили. Такая поддержка простых людей была для них очень важной и нужной, так как долгое время поляки жили в замкнутом пространстве из-за специфики расселения. Для того, чтобы они не перемешивались с местным населением, казахские села стояли отдельно, польские – отдельно.

Еще одним испытанием для депортированных стали годы Второй мировой войны. В 1942 году село Озерное переживало самые худшие времена: был сильный голод. Но однажды ночью жители проснулись от оглушительного шума, вышли на улицу и увидели мощные потоки воды, которые шли со стороны степи. Они разделили село пополам, смыли несколько домов, а озеро наполнилось водой, и в нем появилась рыба. Никто не мог объяснить, откуда появилось такое огромное количество рыбы. Но масштабы ловли были такими, что в село прилетали на самолетах и вывозили рыбу в Караганду для рабочих шахт. Эта рыба спасла не только местных жителей, но и поляков.

Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

По словам Виктора Радомского, таким образом поляки выжили в трудных условиях, в которые их загнала советская власть. Возможно, одним из спасений стала вера, так как поляки тайно собирались на молитвы: до введения комендатуры в села приезжали священники и вечерами молились. Тайно проводили все обряды.

"Ситуацию с появлением рыбы в озере католическая церковь назвала "божественным чудом" и построила в селе большой храм. И до сих пор в Озерном живут потомки депортированных поляков и туда постоянно приезжают паломники из Казахстана, России, Польши и других стран. А мои родители всегда говорили, что, видимо, суждено им было судьбой оказаться в Казахстане. Ведь именно здесь они и мы получили многое, что, возможно, не смогли бы получить на Родине. Кстати, в 1990 годы родителей реабилитировали и выдали справки", – заключил Виктор Радомский.
Репрессии, гонения, политические репрессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:10

Фото из семейного архива Виктора Радомского

Стоит добавить, что таких историй предков костанайцев, попавших под гонения, исследователи из Региональной комиссии по сбору и изучению материалов, касающихся политических репрессий в Казахстане, собрали несколько тысяч, но чаще всего они сформированы из коротких строк, взятых из официальных документов.

Историй, которые рассказали сами потомки репрессированных граждан, не так много, одна из них – о предках Аманбая Жунусова, вошедшая в один из многочисленных сборников, выпущенных в процессе трехлетней работы исследователей.

Среди костанайцев есть и те, кто самостоятельно по крупицам собирает истории своих предков, которые не раз подвергались гонениям, но система их не сломала. Немало страшных страниц и в истории Кызылорды, которая "благодаря" репрессиям стала многонациональной.

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