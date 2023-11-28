"Особенный Я": в Шымкенте мама с сыном презентовали книгу о развитии детей с инвалидностью

В Шымкенте прошла презентация книги "Особенный я", которую написала мама особенного ребенка вместе с сыном. Произведение состоит из 5 блоков, которые охватывают все сферы жизни детей с инвалидностью. Подробнее о необычной книге и его авторах в материале корреспондента Zakon.kz.

История Жанель Жумалиновой и ее сына не только восхищает, но еще и вдохновляет. Мама особенного ребенка написала книгу о том, как можно внедрить инклюзию в казахстанские школы. Уникальность данной серии книг в том, что автором одного из блоков книг является сам Султан. Второклассник последние несколько лет справляется с последствиями нейроинфекции. В методическом пособии, его авторская методика, мысли и видение, как понимает и объясняет особенный ребенок счет и арифметику.

По словам авторов книги "Особенный Я" - это готовый механизм для слаженной работы коллектива школы с другими ведомствами, адаптированный под наши реалии.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Наша книга - это внедрение особенного ребенка в социум. То есть это пять сфер его жизни. Это логопедия, дефектология, иклюзивное общество и вообще из чего оно состоит, какие ключевые направления он в себя включает и каким образом ему нужно обучаться, как заниматься спортом. То есть это охватывает все сферы его жизни, досуг, кружки и все, что необходимо для полноценной жизни ребенка. Мы как раз таки подготовили комплекс книг для того, чтобы школа могла правильно взаимодействовать с другими организациями. Он написал вместе со мной свою программу так, как он видит: арифметику, счет и математику. Для первых классов у нас получилось 8 книжек и это адаптированная разработка под его учебную программу",- пояснила жительница Шымкента.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Через свой блок, как рассказывает Жанель, Султан хотел донести до людей, что обучение социально-бытовым навыкам через арифметику, и обучение счету возможно благодаря предметам, которые окружают людей в быту.

В будущем именно арифметика помогает ребенку с инвалидностью быть социально активным, адаптированным и самостоятельным в быту. К слову, есть рекомендации в книге и для педагогов.

"Сейчас мы подготовили рекомендации для учителей физкультуры, например. Как занятия адаптировать так, чтобы и обычные и особенные дети могли вместе взаимодействовать на уроке физкультуры. То есть чаще всего происходит так: здоровые дети быстро воспринимают, а особенный чуть-чуть отстает. По сути, он по любому отстает от своих сверстников. Но есть такие упражнения, которые могут и его вовлечь общий процесс. Логопед — ставит только звуки, дефектолог развивает интеллект у ребенка. То есть как раз таки логопед, психолог и дефектолог, эти три специалиста дают возможность ребенку правильно говорить, интеллектуально развивать его и плюс взаимодействовать с окружающими. От этих трех специалистов зависит его жизнь, как он будет вести себя в обществе, как он будет коммуницировать с ровесниками, приобретать будущую профессию и так далее", - рассказывает Жанель Жумалинова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Мама Султана - Жанель - работает банкиром. По ее словам, при написании книги она не преследовала идею созадть научное произведение. Жительница Шымкента говорит, что создала методические пособия для родителей особенных детей, педагогов и начинающих врачей.

Главная цель, которую они преследуют вместе с сыном, это методика взаимодействия с особенными детьми и поэтапное интегрирования ребенка в социум. В книге "Особенный Я" собран их жизненный опыт, а также трудности, с которыми они сталкивалась.

"Собрали сборник, перелопатили очень много литературы и собрали 350 детских заболеваний с симптомами, с причинами развития заболевания, с видами диагностики и примерным назначением лечения. Это мой опыт, как поставить парализованного ребенка на ноги и довести его до обучения в обычной школе. То есть сейчас эта литература поможет как и начинающим врачам, так и не врачам, другим специалистам и родителям особенных детей. Родитель может понимать примерно хотя бы какие виды диагностики будет проходить ребенок для того чтобы выявить его диагноз", - говорит автор книги "Особенный Я".

На данный момент приобрести книгу "Особенный Я" на полках книжных магазинов невозможно. Жанель Жумалинова вместе с сыном на данный момент ищут меценатов, которые готовы спонсировать их произведение.

"В общей сложности книга "Особенный Я" состоит из 50 книг и 5 блоков. У Султана 12 книг, где он показывает то, что ему нравится и как он хочет. Цель нашей пресс-конференции — нам нужны спонсоры и мы обращаемся за помощью к крупнейшим бизнесменам Казахстана", - подытожила Жанель Жумалинова.

Помимо этого, в их планах до конца десятилетия ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию для уязвимых групп населения, в том числе людей с инвалидностью.

