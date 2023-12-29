Арман Давлетяров выпустит книгу о маме

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров сообщил общественности, что собирается выпустить книгу о маме, которая ушла из жизни летом 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение советник генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" опубликовал сегодня, 29 декабря 2023 года, на личной странице в Instagram.

"Сегодня – последняя пятница в этом году. И хочется закончить этот год пожеланиями-бата от моей любимой мамы. Всем желает счастья и добра. Многие из вас, я знаю, тоже скучают по ней. По ее благословениям, разговорам по душам и нашим шуткам. Сейчас завершается работа над моей новой книгой – посвящения маме. В ней вся история ее жизни. Книга "Айман-Ана" выйдет в свет в следующем году. Будет две книги, на казахском и русском языках". Арман Давлетяров

15 июня 2023 года стало известно, что Давлетяров получил работу в Казахстане. Он стал советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".

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Позднее он высказался о новой должности и отметил, что его мама всегда мечтала, чтобы он работал и жил в Казахстане.