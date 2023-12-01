Мирный атом для медицины и косметики: как работает единственный в стране Институт ядерной физики
Институт ядерной физики находится в поселке Алатау, что в 20 километрах от Алматы. Он начал свою работу в 1957 году. Работа по созданию Института ядерной физики началась с определения его структуры. В Академии наук Казахской ССР были сторонники включения в его состав лабораторий из институтов Отделения биологических наук, Отделения наук о Земле и других отделений.
Однако было принято решение, что Институт ядерной физики должен иметь строго физический профиль. По мере развития Института ядерной физики его структура менялась: секторы были заменены отделами, центрами, открывались новые и преобразовывались старые лаборатории.
Фото: Zakon.kz
В 1968 году на базе этого института был запущен атомный реактор. В советское время алматинский реактор использовался для научных экспериментов с акцентом на оборонную промышленность.
После обретения независимости Казахстана реактор стал работать исключительно в мирных целях.
Он производит радиоизотопы промышленного и медицинского назначения. К примеру, медицинские продукты, такие как Йод-131, Молибден-99 и Фтор-18, необходимы для диагностики и лечения онкозаболеваний.
Фото: Zakon.kz
Реактор обслуживает около 100 человек. Он работает 21 день в месяц. Семь дней уходит на перезагрузку топлива.
Продукты реактора облучаются специальным аппаратом через горячую камеру. Все работы производят специалисты через манипулятор.
Фото: Zakon.kz
Особую роль в этой работе играет безопасность. Стены камеры изготовлены из бетона и имеют толщину в один метр. Для обзора используются свинцовые стекла общей толщиной по 10 сантиметров.
Все эти меры предосторожности предотвращают утечку радиации. Сотрудники института постоянно мониторят уровень радиации и отмечают, что радиационный фон на территории реактора на самом деле чище, чем в городе.
Фото: Zakon.kz
Еще одно направление в работе института – это ядерная обработка медицинских изделий. С помощью ускорителей стерилизуются средства индивидуальной защиты медицинского персонала и изготавливаются гидрогелиевые повязки.
"Гидрогелиевая повязка – это специальное медицинское изделие, которое используются при ожогах. Ее преимущество перед обычной тканевой повязкой в том, что она на 90% состоит из воды. Такую повязку можно носить до 48 часов. Все изделия мы создаем в соответствии с международными стандартами. Перед тем как отправить нашу продукцию в аптеки и больницы, все проходит проверку и сертификацию", – рассказал Игорь Данько, руководитель отдела ускорительных технологий института.
Фото: Zakon.kz
Используется атомная энергия и при окрашивании драгоценных камней. Бесцветные драгоценные камни после облучения окрашиваются в разные цвета. Например, фтор дает самоцвету желтоватую окраску, кислород – голубоватую.
Фото: Zakon.kz
Руководство института планирует в будущем увеличить объемы производства и начать изготавливать микросхемы и микрочипы для бытовой и промышленной электроники.
"В Казахстане добывается кварцевый песок, необходимый материал для изготовления микросхем и проводников. Но этот песок продается за границу по очень низкой цене – один доллар за килограмм. Затем он возвращается в нашу страну уже в виде готового изделия и, соответственно, цена этой продукции немаленькая. Надеюсь, в ближайшее время наш институт сможет наладить производство микрочипов", – поделился Саябек Сахиев, генеральный директор Института ядерной физики.
По мнению Саябека Сахиева, у института есть потенциал для производства такой высокотехнологичной продукции.
Сотрудники Института ядерной физики в течение пяти последних лет лидируют среди научно-исследовательских институтов страны по числу опубликованных работ.
Институт имеет полноценную базу практической подготовки кадров. За последние 23 года в учебном центре этого научного заведения подготовлено более пяти тысяч специалистов.