Мирный атом для медицины и косметики: как работает единственный в стране Институт ядерной физики

Единственный в Казахстане Институт ядерной физики в Алматы выиграл тендер МАГАТЭ на поставку в Бишкек генератора диагностики и лечения онкологических заболеваний. В следующем году казахстанские радиоизотопы будут поставляться во Францию. Подробнее о работе института – в материале Zakon.kz.

Институт ядерной физики находится в поселке Алатау, что в 20 километрах от Алматы. Он начал свою работу в 1957 году. Работа по созданию Института ядерной физики началась с определения его структуры. В Академии наук Казахской ССР были сторонники включения в его состав лабораторий из институтов Отделения биологических наук, Отделения наук о Земле и других отделений.

Однако было принято решение, что Институт ядерной физики должен иметь строго физический профиль. По мере развития Института ядерной физики его структура менялась: секторы были заменены отделами, центрами, открывались новые и преобразовывались старые лаборатории.

Фото: Zakon.kz

В 1968 году на базе этого института был запущен атомный реактор. В советское время алматинский реактор использовался для научных экспериментов с акцентом на оборонную промышленность.

После обретения независимости Казахстана реактор стал работать исключительно в мирных целях.

Он производит радиоизотопы промышленного и медицинского назначения. К примеру, медицинские продукты, такие как Йод-131, Молибден-99 и Фтор-18, необходимы для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Фото: Zakon.kz

Реактор обслуживает около 100 человек. Он работает 21 день в месяц. Семь дней уходит на перезагрузку топлива.

Продукты реактора облучаются специальным аппаратом через горячую камеру. Все работы производят специалисты через манипулятор.

Фото: Zakon.kz

Особую роль в этой работе играет безопасность. Стены камеры изготовлены из бетона и имеют толщину в один метр. Для обзора используются свинцовые стекла общей толщиной по 10 сантиметров.

Все эти меры предосторожности предотвращают утечку радиации. Сотрудники института постоянно мониторят уровень радиации и отмечают, что радиационный фон на территории реактора на самом деле чище, чем в городе.

Фото: Zakon.kz

Еще одно направление в работе института – это ядерная обработка медицинских изделий. С помощью ускорителей стерилизуются средства индивидуальной защиты медицинского персонала и изготавливаются гидрогелиевые повязки.

"Гидрогелиевая повязка – это специальное медицинское изделие, которое используются при ожогах. Ее преимущество перед обычной тканевой повязкой в том, что она на 90% состоит из воды. Такую повязку можно носить до 48 часов. Все изделия мы создаем в соответствии с международными стандартами. Перед тем как отправить нашу продукцию в аптеки и больницы, все проходит проверку и сертификацию", – рассказал Игорь Данько, руководитель отдела ускорительных технологий института.

Фото: Zakon.kz

Используется атомная энергия и при окрашивании драгоценных камней. Бесцветные драгоценные камни после облучения окрашиваются в разные цвета. Например, фтор дает самоцвету желтоватую окраску, кислород – ​голубоватую.

Фото: Zakon.kz

Руководство института планирует в будущем увеличить объемы производства и начать изготавливать микросхемы и микрочипы для бытовой и промышленной электроники.

"В Казахстане добывается кварцевый песок, необходимый материал для изготовления микросхем и проводников. Но этот песок продается за границу по очень низкой цене – один доллар за килограмм. Затем он возвращается в нашу страну уже в виде готового изделия и, соответственно, цена этой продукции немаленькая. Надеюсь, в ближайшее время наш институт сможет наладить производство микрочипов", – поделился Саябек Сахиев, генеральный директор Института ядерной физики.

По мнению Саябека Сахиева, у института есть потенциал для производства такой высокотехнологичной продукции.

Сотрудники Института ядерной физики в течение пяти последних лет лидируют среди научно-исследовательских институтов страны по числу опубликованных работ.

Институт имеет полноценную базу практической подготовки кадров. За последние 23 года в учебном центре этого научного заведения подготовлено более пяти тысяч специалистов.