Как исчезло Аральское море и что происходит с ним сегодня

Некогда четвертое по величине озеро планеты – Аральское море – стало настоящей экологической катастрофой. Его высыхание отразилось как на природных ресурсах, так и на жизни местных жителей. Zakon.kz узнал у инженера-гидротехника, почему исчез крупный водоем и что происходит с ним сейчас.

Соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, назвали морем из-за его размеров. Еще чуть больше полувека назад Аральское море было одним из крупнейших озер в мире, а сейчас от него осталась лишь десятая часть.

Сегодня экологическая трагедия Арала широко известна по всему миру, а место служит живым напоминанием о необходимости бережного отношения к дарам природы и важности ее сохранения.

Фото: unccd.int

Арал в Аралкум

По словам инженера-гидротехника Амирхана Кеншимова, первые признаки обмеления Аральского моря появились в 1960-е годы, когда две крупные реки – Амударья и Сырдарья, которые питали озеро, стали нерационально использовать для орошения сельскохозяйственных культур. Затем уровень воды в Арале начал резко снижаться, так как эти реки больше не могли полноценно поддерживать водоем.

"То есть основную роль в обмелении Аральского моря в советское время сыграл рост потребностей орошаемого земледелия в воде и в неправильном использовании водных ресурсов. Так, например, если до 1913 года площадь орошаемых земель в бассейне Аральского моря составила 3250 тыс. га, то к 1960-м годам она уже равнялась 5 млн. га. И к 1990-м годам воды этих рек практически полностью себя исчерпали. Еще одна причина, которая привела к гибели Арала, связана со строительством Каракумского канала, которое было введено в действие в 1959 году. В 1962 году строительство канала было завершено, и он стал забирать до 45% стока реки Амударьи". Амирхан Кеншимов

В конце 1980-х годов из-за понижения уровня воды Аральское море разделилось на два водоема: Северное/ Малое Аральское море (на территории Кызылординской области Казахстана) и Южное/Большое Аральское море (на территории автономной республики Каракалпакстан, недалеко от столицы Нукус).

Фото: flickr/Morze Aralskie

В 2000-е годы Большое Аральское море распалось на восточную и западную части, причем спустя годы западная полностью высохла.

При этом прямым следствием высыхания Аральского моря специалист считает резкое изменение климата, которое ощущалось не только в Центральной Азии, но и в других регионах. С начала 1960-х годов в районе озера увеличилось вдвое количество дней с температурой выше 40 градусов.



Фото: flickr/Mark Pitcher

Кеншимов поясняет, что в последующие годы снижение уровня Большого моря шло в среднем по 50 см в течение 20 лет. Окончательно Малый Арал стабилизировался в 2005 году после строительства Кокаральской плотины в проливе Берга. В настоящее время Северная часть озера (Малый Арал) потихоньку восстанавливается, в то время как Южная продолжает высыхать.

Таким образом, главными причинами исчезновения Арала стали:

Нерациональное использование воды из рек.

Строительство канала.

Климатические изменения.

Фото: kz.usembassy.gov

Массовое переселение

Как рассказал Амирхан Кеншимов, когда воды стало меньше, соответственно, уменьшилось и количество рыбы. Тем, кто занимался рыбным промыслом, пришлось переселяться в сторону Каспийского моря, Балхаша и Зайсана – в те места, где еще можно было ловить рыбу.

Тогда люди, жившие на берегу Аральского моря, были вынуждены покинуть свои родные дома. Особенно высыхание озера коснулось рыбаков Приаралья, которые потеряли источники дохода. Многие семьи столкнулись с трудностями переезда, лишившись привычного образа жизни, своего дома, земли, культуры и истории.

"Когда мы построили Аральскую плотину и подняли уровень воды до 42 метров, рыба начала возвращаться, хотя и не в тех объемах, как раньше. Рыбы стало больше, и некоторая часть людей вернулась на свое привычное место жительства", – говорит Кеншимов.

По его словам, в середине 1980-х годов было принято решение прекратить освоение новых крупных орошаемых земель и начали внедрять масштабные проекты по экономии водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Одновременно были приняты меры для улучшения условий жизни людей в Приаралье: строились больницы, проводилось водоснабжение, газификация и другие соцобъекты.

Также усилили контроль за использованием воды и начали восстанавливать дельты Амударьи и Сырдарьи.

Фото: flickr/Arian Zwegers

Пустыня на дне

Инженер-гидротехник рассказал, что на месте высохшего моря появилась пустыня из соленого песка и ядовитых пестицидов, также называемая Аралкум, или Аккум (Белая пустыня), поскольку на дне Аральского моря осталось много солей после испарения водоема.

"В этой местности очень соленая почва и постоянно дуют сильные ветры. Все это поднимает и соль с песком, покрывает большие территории вокруг. А из-за этого страдают уже сельскохозяйственные посевы близлежащих территорий к югу Казахстана. Соль через растения попадает к животным, а затем к людям. Это сказывается на здоровье местных жителей. Люди вдыхают эту ядовитую пыль и страдают от респираторных (дыхательных), желудочных заболеваний и др.". Амирхан Кеншимов

Дно Арала. Фото: unccd.int

Кеншимов отмечает, что здоровье людей, живущих вокруг Аральского моря, намного ниже, чем в других регионах.

"Из-за этого на дне высохшего Арала в Казахстане и Узбекистане высаживают саксаул, галофиты и другие растения, которые могут выживать в условиях солености и помогают удерживать соленую пыль во время сильных ветров. Постепенно природа восстанавливает это оголенное морское дно, и мы продолжаем заниматься высаживанием солеустойчивых культур", – сказал эксперт.

Фото: unccd.int

Само Аральское море находится недалеко от населенных пунктов и всего в 18-20 км от города Аральска.

"Сейчас на территории бывшего Аральского моря организован геопарк "Арал". Он богат уникальными историческими и природными объектами, включая ископаемые, редкие виды растений и архитектурные сооружения. В геопарк включены все сакральные места Аральского края. В регионе больше преобладает дикий туризм: люди нанимают экскурсоводов, путешествуют и смотрят места. Мы надеемся, что с развитием геопарка туризм будет больше развиваться, появятся площадки, где ремесленники смогут продавать свои изделия и сувениры", – отмечает Амирхан Кеншимов.

Говоря о будущем Аральского моря, специалист отмечает, что вернуть его в прежний вид уже невозможно. Сегодня рассматриваются различные варианты, в том числе возможность подвести воду к Аральскому морю с помощью канала и поднять уровень воды в озере Сарышыганак.

Фото: flickr/Mark Pitcher

Наш собеседник отмечает, что объем и уровень Малого моря целиком и полностью зависят от приточности, и в годы разной водообеспеченности могут существенно колебаться. Поэтому, если удастся обеспечить ежегодное поступление воды в Малое Аральское море свыше 3-х млрд куб. м, то достижения расчетного уровня моря можно будет достичь в течение 4-5 лет.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщалось, что около 1,6 млрд кубометров воды планируют направить в Аральское море до апреля 2025 года. При этом отметив, что с октября 2023-го по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно – 2 млрд кубометров.