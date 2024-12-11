Покорившие мир: топ-3 самых популярных казахстанских тиктокеров 2024 года

Мир все больше узнает о талантливых казахстанцах благодаря соцсетям. Они креативным способом заявляют о себе, наполняя контент увлекательными и полезными инфоповодами. Zakon.kz представляет тройку лучших креаторов уходящего года в TikTok.

TikTok выбрал самых ярких своих пользователей, которые в этом году завоевали наибольшую любовь аудитории. Этим авторам удалось произвести неизгладимое впечатление не только на отечественную, но и мировую публику. Земляне активно подхватывали казахстанские тренды.

Аdam__official, один млн подписчиков

Настоящим прорывом года стал певец Мирфарух Мирхидай, известный всем как Adam. Его атмосферные треки стремительно взлетели в TikTok, набрав многомиллионные просмотры. Благодаря его хитам мировое сообщество проявило огромный интерес к казахскому языку.

"Каждый раз, когда что-то постим, мы ждем лучшего. А "Жүрек" просто был очередным треком, который я залил, как все остальные по банальной схеме. Там все произошло само по себе. Мне кажется, что хороший звук сыграл ключевую роль. Эта песня завоевала мировой успех, набрав пять млн просмотров, чему мы очень рады. Сейчас работаем над новыми песнями, снимаем клипы. Без команды не было бы меня. Платформа TikTok очень помогает не только исполнителям или блогерам, но и простому народу. Здесь из обычного человека рождается звезда, мы часто за этим наблюдаем". Мирфарух Мирхидай

Physicsphenom, 16,3 тыс. подписчиков

Наиболее успешно уроки в TikTok ведет Мирлан Джусамбаев. Он – учитель физики в Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Таразе. За его плечами 13-летний стаж. Однако особое признание молодой педагог получил именно за необычный подход к преподаванию.

"В классе 20-30 учеников и один учитель вещает – мне кажется, эти подходы нужно менять. Смотрю, все дети сидят в соцсетях. А у меня никогда не было аккаунта. Изучив, понял, что там мало познавательного контента. Решил, пусть они сидят там с пользой. Принялся снимать на уроке видео. У нас с подопечными произошел хороший интерактив. Публикации стали смотреть и другие". Мирлан Джусамбаев

Мирлан Джусамбаев рассказал, что с ним связались молодые учителя и школьники из отдаленных сельских школ. Они выражали благодарность за креативный подход и просили продолжать уроки в Сети.

"В стране много малокомплектных школ, особенно в сельской местности. У них нет возможности проводить такие эксперименты, которые я провожу в НИШ. Это даже некий взаимообмен, потому что получил хорошие отзывы от коллег из других городов и аулов. Я не из-за просмотров или подписчиков продолжаю свою работу, а из-за того, что мои видео могут оказаться полезны обществу. Мне становится лучше от того, что я помогаю людям, вношу свой вклад в будущее поколение, чтобы они росли образованными". Мирлан Джусамбаев

По словам учителя, многие считают, что физика – это сплошные формулы, однако на деле это достаточно интересная наука о природе.

"Все, что нас окружает, – это все можно преподнести креативно, чтобы вовлечь детей в процесс обучения. Есть определенные сложности, не сразу получается отснять контент, потому что у меня нет своей команды. Бывает, несколько раз переснимаю. Иногда приходится покупать то, что недостает, чтобы сделать красивое и наглядное видео". Мирлан Джусамбаев

Аisha.bookpies, 286,3 тыс. подписчиков

В разделе #Кiтапток: сообщество книголюбов – лучшей выбрана Айша Байдильдаева. Она прочитала больше 750 книг. Аккаунт 23-летней девушки стал настоящей сенсацией. Книголюб является экспертом по новинкам и не только. Вдохновляя юзеров на чтение и помогая им разобраться в мире современной литературы, девушка отличается своим необычным подходом к процессу чтения.

"Я активно занимаюсь научной деятельностью, математикой, а также пишу рассказы. В своем аккаунте я рассказываю о книгах. Делюсь в основном обзорами на книги, показываю процесс чтения, рассказываю о своем способе чтения, который очень популярен сейчас в зарубежном TikTok. Еще делаю аннотации к книгам, распаковку и в целом даю советы о хорошей литературе. Я быстро получала обратную связь от подписчиков, которые делились тем, что благодаря моим роликам тоже начали читать книги. Я смогла вдохновить многих". Айша Байдильдаева

В основном Айша Байдильдаева предпочитает классическую литературу, ей нравится Мыржакып Дулатов. А среди фаворитов русских авторов – Достоевский и Чехов. Из зарубежных – Альбер Камю.

В целом TikTok наградил семь казахстанцев в разных номинациях. Отметив, что они с особым креативом создают увлекательный контент на платформе, делятся своими знаниями и рассказывают интересные лайфхаки.

Тем самым они привлекают на площадку как можно больше пользователей разных возрастов, а также вдохновляют их на лучшее.