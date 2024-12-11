Миссия выполнима: как 16-летняя казахстанская балерина покорила Венгрию

Балет – это не просто профессия, а стиль жизни, где каждое движение наполнено глубоким смыслом. Причем в этом деле одного лишь врожденного таланта недостаточно – важны самоотверженность и постоянное стремление к совершенству. Это на своем примере доказала юная балерина Торгын Лебен.

16-летняя балерина родом из Актау, но с восьми лет живет и учится балету в Астане. Несмотря на свой юный возраст, она уже успела заявить о себе на мировой арене. Торгын стала лучшей на конкурсе Budapest Ballet Grand Prix в Венгрии, где участвовали представители из 30 стран и 17 участников в ее возрастной категории.

Тогда победа на международном конкурсе стала для Торгын настоящей неожиданностью. Она не сразу поверила, когда услышала свое имя.

Фото: Instagram/torgyn.leben

Однако путь к победе на международном конкурсе был непростым. С самого детства артистке пришлось оставить родной город и переехать в столицу, чтобы профессионально заниматься балетом.

С 2016 года с момента поступления в Академию хореографии балет стал неотъемлемой частью ее жизни. Именно оттуда и начался ее серьезный путь в балете.

"Переехав в Астану, я впервые начала жить самостоятельно в общежитии академии. Самым трудным вначале было расстояние от родителей. Было очень сложно. Я практически каждый день плакала и очень сильно скучала по семье. Но спустя время начала привыкать и больше сосредоточилась на своих занятиях". Торгын Лебен

Позже у Торгын начались активные физические нагрузки и необходимость строгой дисциплины. Постоянная работа над собой помогла ей преодолеть трудности переезда. Ведь особенность балета в том, что он требует не только физической подготовки, но и эмоциональной глубины и самоконтроля.

Фото: Instagram/torgyn.leben

Говоря об отношении к своему любимому делу, юная артистка отмечает, что балет для нее – это отдельный мир, где красота сочетается с невероятной сложностью.

"В нем можно рассказать целую историю через движение, передать эмоции без слов. Особенно вдохновляет момент, когда после спектакля слышишь аплодисменты зрителей. Это ни с чем не сравнимые ощущения, которые подтверждают, что твой труд ценят и понимают. И ты осознаешь, что делаешь все это не зря". Торгын Лебен

Она отмечает, что каждая постановка по-своему уникальна:

"Спящая красавица" привлекает своим особым стилем, который делает ее утонченной и изящной.

"Лебединое озеро" – это балет невероятной красоты и глубины, который требует не только высокой техники, но и полного эмоционального погружения.

"Дон Кихот" – это энергия и страсть, которые заряжают огнем и динамикой.

"Особенно я люблю "Баядерку" за ее завораживающую музыку и атмосферу, которая переносит в другой мир. Все эти постановки по-своему сложны и требуют не только мастерства, но и полного артистического погружения", – говорит девушка.

Торгын Лебен рассказывает, что во время подготовки к выступлению на репетициях они не только оттачивают технику, но и вживаются в роль, чтобы максимально передать ее на сцене.

"Когда ты готов к выступлению, волнение перед выходом на сцену всегда присутствует. Главное, чтобы оно не переросло в страх. А легкое переживание в меру даже полезно. Оно помогает собраться, сосредоточиться и максимально сконцентрироваться на исполнении. В целом, то, как ты себя чувствуешь на сцене, – это большая заслуга педагогов и родных, которые поддерживают тебя на каждом этапе подготовки. Ведь так важно, когда в тебя верят", – считает Торгын.

Фото: Instagram/torgyn.leben

В будущем наша героиня мечтает внести свой вклад в развитие балета в Казахстане.

А пока артистка планирует продолжать свой профессиональный путь и развиваться в балетном искусстве. Для нее важно совершенствовать свое мастерство и учиться новому, чтобы с каждым шагом становиться лучше. И, что немаловажно, получать удовольствие от процесса выступления.

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