Не ограниченные, а особенные: истории казахстанцев с инвалидностью

Третьего декабря во всем мире отмечается международный день людей с инвалидностью. Это ежегодная дата. Работать, жить полноценную жизнь, создавать семью, творить и побеждать в спорте – все это могут люди с инвалидностью.

Однако то, что обычно доступно для здоровых людей, становится недоступным для людей с инвалидностью.

История незрячего профессионального спортсмена

Знакомьтесь: Ардан Галымулы - профессиональный спортсмен, блогер, домбрист и любящий муж. При всем этом он не видит с рождения. 26-летний уроженец Алматы завел год назад блог о своей жизни, где с юмором рассказывает о жизни незрячих людей. Молодой парень говорит, что его родные с детства учили жить самостоятельно. Ардан учился в школе-интернате с такими же особенными детьми. Поэтому с буллингом в школьные годы он не сталкивался. Тем не менее едкие шутки со стороны сверстников бывали, вспоминает молодой человек.

"Я не сталкивался особо с буллингом. Это было совсем в маленьком возрасте, во дворе, какие-то там "покушения" на меня и в мою сторону были. Но у меня был старший брат. Все в принципе как-то боялись грубо надо мной шутить. Я вырос в поселке, все всех знали и в целом дети другие были, там нужно было иметь ответственность за свои слова. Слава Богу, что я не сталкивался с таким. Для подростков, ребят (которые сталкиваются с буллингом - прим.ред.) я советую побольше общаться с людьми, не стесняться и в целом развиваться",- поделился в беседе с корреспондентом Zakon.kz Ардан Галымулы.

Ардан рассказывает, что в подростковое время он сталкивался с апатией и часто задавался вопросом, почему так получилось.

Однако со временем пришло понимание, что слепота его никак не ограничивает. После этого он начал активно заниматься спортом.

В школе-интернате он начал заниматься домброй, плаванием и играть в шашки. Уже в осознанном возрасте он начал увлекаться спортом профессионально.

Попробовал себя в футболе, а после начал играть в голбол. Сейчас Ардан - член паралимпийской сборной Казахстана по голболу. Его команда не раз оказывалась на пьедестале почета.

Фото: Instagram-аккаунт Ардана Галымулы

"Я попробовал поиграть в голбол, мне понравилось и я остался. Это было в 2016 году, если не ошибаюсь. Пробовал еще играть в футбол для незрячих людей. Мне не очень понравилось, поэтому решил остаться в голболе. Недавно съездили на чемпионат Азии по голболу, заняли, правда, 6-ое место из 8-ми. В целом, это неплохие результаты, потому что до этого мы занимали последние места из-за нехватки опыта, потому что у нас мало международных выездов. На международных мы еще не занимали призовые места. Но в республиканских соревнованиях по голболу каждый год занимаем с командой первые места. В 2018 и в 2019 году на чемпионе республики заняли первое место. В 2021 году на Параазиаде заняли первое место, в 2022 году - 2 место в чемпионате Казахстана и в этом году заняли первое место на Паралимпиаде в Казахстане", - делится с достижениями своей команды Ардан Галымулы.

Молодой парень сейчас живет в Астане и часто путешествует с супругой Томирис. Историю их любви друг к другу и знакомства можно назвать легендарной.

По словам Ардана, они познакомились во время поездки в Азербайджан. Уроженец Алматы признается, что влюбился в нее "с первого взгляда". Он с восхищением рассказывает о своей супруге. Томирис, по словам Ардана, образованная, умная и из хорошей семьи.

Фото: Instagram-аккаунт Ардана Галымулы

"Мы в 2019 году с друзьями поехали в Баку и почти в последние дни перед вылетом нам сказали, что с нами из Астаны поедет девушка, и это оказалась Томирис. В целом у нас много общих друзей. Познакомились в этой поездке, я сразу же был очарован ею, она была невероятно крутая, из другого мира и социального слоя. У нее было хорошее образование, она закончила Назарбаевский университет, у нее были крутые достижения в науке. Она образованная "прокачанная" девушка, а я простой парень с окраины. Мне было страшно с одной стороны, из-за этих отличий, а с другой стороны, меня пленило ее отношение к жизни. Она была очень рассудительной, с другой стороны, очень легкой и открытой. В целом ее отношение ко мне поразило, она много путешествовала и для нее я не был парнем-инвалидом, который не видит и которому нужна помощь, за которым нужно убирать и так далее. В целом для нее я был личностью, и ее отношение ко мне было как к мужчине и обычному человеку. Ее ничего не пугало", - рассказывает Ардан о своей супруге Томирис.

Цифровые права особенных людей

Казахстанцы часто слышат и читают о том, что в нашей стране для людей с инвалидностью есть проблемы, которые касаются недоступности архитектурной среды. Однако, кроме обычной пространственной среды, сейчас развита и виртуальная жизнь, онлайн-среда. Поэтому журналист Zakon.kz побеседовал с Арданом Галымулы и о цифровых правах людей с инвалидностью. По его словам, сейчас незрячие могут почти наравне с условно здоровыми людьми пользоваться смартфонами. В современных гаджетах встроены скринридеры для невидящих. Это специальная программа, которая озвучивает все, что происходит на экране гаджета. Достаточно щелкнуть по дисплею, чтобы голос озвучил, куда вы тапнули, говорит Ардан. Благодаря навороченным программам он может спокойно читать новости, СМС, комментарии под его постами. Однако не все сайты оборудованы для особенных людей, рассказывает астанчанин.

Фото: Instagram-аккаунт Ардана Галымулы

"Часто бывает, что многие сайты недоступны. У нас есть программа, которая читает все, но, к сожалению, многие сайты сделаны так, что они не предусматривают доступ к тем программам, которые мы используем. Многие приложения тоже не доступны, как и ресурсы государственных программ. Частный бизнес все-таки старается сделать так, чтобы все было доступно. Но думаю, это в их интересах. Было бы классно, если бы все эти моменты учитывались. То, что мне недоступно, мне приходится просить сделать зрячих людей, жену, но если она занята, то мне приходится звонить братьям, друзьям, которые видят. То есть это очень неудобно", - говорит он.

Свой блог Ардан завел в мае 2023 года. В TikTok (67,9 тысяч подписчиков) и Instagram (51,6 тысяч подписчиков) он снимает не только юмористические видео, но еще и рассказывает, как живут люди с особыми потребностями. Снимать и монтировать видео ему помогают друзья и Томирис, она, к слову, и выручает с техническими моментами ведения блога. В своих роликах он готовит, объясняет, как правильно помочь незрячему человеку, отвечает на часто задаваемые вопросы подписчиков. Спустя несколько месяцев ведения блога у Ардана появились рекламные предложения, которые дают дополнительный доход.

"Я давно хотел снимать. Долго откладывал все, но уже некуда было откладывать. Мне и жена и друзья начали говорить, что вот надо выкладывать. У меня были отснятые видео, но я не мог их выложить, потому что боялся. Потом выложил и все было нормально. Для чего это? На каждом шагу я встречаюсь с разными вопросами "Как ты телефоном пользуешься?", "Тебя кто-нибудь встретит?", "Как ты справляешься?" - такие вопросы ставят под сомнение мои способности, и это меня очень расстраивает. И я пришел к выводу, что у людей нет информации о незрячих людях. Они не знают наши возможности и грани. Поэтому я решил сделать массовую историю и блог, чтобы донести до следующего поколения, до нашего поколения, что есть такие люди, что мы справляемся со всем", - делится Ардан.

Если говорить о доступности среды, то по словам Ардана, в больших мегаполисах созданы хоть какие-то условия для особенных людей. Многие светофоры уже длительное время озвучивают, какой свет загорелся и как безопасно добраться из точки А до точки Б. Тем не менее, в маленьких городах Казахстана инфраструктура для людей с инвалидностью обустроена не везде. Об этом Ардану время от времени пишут в социальных сетях.

"В больших городах таких проблем меньше. Все-таки большие города - Алматы и Астана - развиваются и в целом я могу как-то без особых проблем в среднем дойти и сделать свои дела. В регионах, маленьких городах, я сам один не ходил, но мне пишут, что очень тяжело передвигаться. То есть там светофоры не понятные, а светофоры должны сигналить со звуком, для того, чтобы знать, когда зеленый или красный, чтобы мы могли проходить. Те же тактильные дорожки, по которым можно найти свое направление - тоже проблема", - говорит Ардан Галымулы.

Ардан на своем примере показывает, что особенные люди могут спокойно проживать полноценную жизнь. Особенные люди могут учиться, заниматься спортом, любить, открывать новые вершины и побеждать. Сейчас он живет вместе с супругой Томирис в Астане. Мечтает завоевать золотую медаль на паралимпиаде. По его словам, помимо спортивных целей, у него также есть планы, которые он хочет реализовать. А подрастающему поколению 26-летний Ардан советует много читать, учиться и вести здоровый образ жизни.

Как соблюдаются цифровые права людей с инвалидностью в Казахстане?

Об этом корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертом по ассистивным технологиям, доступности информации и цифровой инклюзии Зиятом Абдыкаимовым. Ассистивные технологии предназначены для того, чтобы поддерживать или повысить функциональные возможности и автономность людей, тем самым способствуя их благополучию. О цифровых правах казахстанцев с проблемами зрения эксперт говорит давно. По словам Зията, цифровая доступность подразумевает, что люди с разными сенсорными, моторно-двигательными, когнитивными способностями имеют возможность воспринимать, управлять, понимать и навигировать в информационном ресурсе или цифровом продукте.

Фото из личного архива

"Аудитория, для которой необходимы доступные цифровые продукты, шире, чем только люди с инвалидностью. Например, если у человека есть нарушения зрения, речи, рук, слуха, или, скажем, дальтонизм или дислексия, за которые не дают инвалидности, очевидно, у него будут возникать затруднения во взаимодействии с продуктами, не учитывающими требований доступности для них. При этом люди, передвигающиеся на инвалидной коляске, кого, как правило, принято ассоциировать с инвалидностью, могут вообще не испытывать никаких трудностей с доступом к цифровой инфраструктуре, при условии, что у них нет сопутствующих нарушений рук или интеллекта", - пояснил Зият Абдыкаимов корреспонденту Zakon.kz.

По словам Зията, будучи тотально незрячим, он может без особых проблем читать новости или любые другие тексты в интернете. У разных ресурсов - разный уровень удобства. Однако получить услугу на том же электронном правительстве для него будет проблемой. Это относится не только к Egov, но и к сайтам Парламента, открытого правительства, сервисам по постановке и отслеживанию очереди на жилье, обращению в госорганы, записи к врачу, покупке ЖД или же авиабилетов, заказа готовой еды или продуктов на дом, а также к мобильным приложениям банков второго уровня, говорит эксперт.

"С таким же успехом я могу, конечно, прочесть информацию, опубликованную на Egov, скажем, про порядок оказания определенной госуслуги, но если я захочу получить эту услугу, то есть максимально наглядно попытаюсь нажать нужную кнопку, пройти по ссылке, выбрать нужный элемент из выпадающего меню, отметить флажок, то 99%, что у меня не получится. И не потому что у меня руки кривые или я не туда нажимаю. Почему? Дело в том, что Портал электронного правительства, более того, фактически все казахстанские цифровые сервисы не соблюдают правил и требований по доступности для пользователей с ограничениями жизнедеятельности", - говорит эксперт по ассистивным технологиям, доступности информации и цифровой инклюзии.

Сколько в Казахстане людей с инвалидностью?

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане из 719,3 тысяч особенных людей на сегодняшний день 422,5 тысяч человек трудоспособного возраста (58,7%), 189,9 тысяч – пенсионного возраста (26,4%), 106,9 тысяч – дети до 18 лет (14,9%). А незрячих людей в Казахстане 85 тысяч.