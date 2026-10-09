День психического здоровья 10 октября: история, тема 2026 года и важные факты

День психического здоровья во всем мире ежегодно отмечают 10 октября. В 2026 году дата выпадает на субботу, сообщает Zakon.kz.

Впервые День психического здоровья провели в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (WFMH), которая продвигает идеи поддержки людей с психическими и эмоциональными расстройствами. Уже после к WFMH присоединились Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие международные психологические организации, благодаря чему дата получила глобальное признание.

С 1994 года День психического здоровья проходит с определенной темой. Первый тематический праздник посвятили повышению качества услуг по охране психического здоровья.

Тема Всемирного дня психического здоровья в 2026 году – реальные голоса и перемены: ВОЗ призывает учитывать опыт людей с психическими расстройствами в политике и организации помощи.

Издание РБК Life приводит оценки ВОЗ, согласно которым каждый пятый человек, проживающий в районах, пострадавших от конфликтов, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, имеет психическое расстройство. Испытывать страх, тревогу или грусть в таких условиях – естественная реакция на крайне стрессовые события.

Главная традиция праздника – говорить открыто о проблемах психического здоровья и напоминать, что забота о себе и поддержка других не менее важны, чем забота о физическом состоянии.

Обычно в этот день в школах, медицинских учреждениях и на городских площадках проходят тематические мероприятия. К примеру, лекции, семинары и тренинги о важности психического здоровья, профилактике стрессов и доступных способах помощи.

Интересные факты

К концу 2024 года более 123 млн человек во всем мире вынужденно покинули дома. 71% из них оказались в странах с низким и средним уровнем дохода, где система здравоохранения и так испытывает серьезные перегрузки. В таких условиях доступ к психиатрической помощи и услугам в области психического здоровья остается крайне ограниченным.

Каждый седьмой человек в возрасте от 10 до 19 лет во всем мире имеет психическое расстройство. Всего от психических расстройств страдают более 1 млрд людей.

Депрессия – самое распространенное психическое расстройство. По оценкам ВОЗ, во всем мире 5,7% взрослых страдают от депрессии. Причем женщины подвержены депрессии чаще, чем мужчины.

В странах с высоким уровнем дохода только треть людей с депрессией получает лечение. Из-за депрессии и тревоги ежегодно теряется около 12 млрд рабочих дней, что приводит к глобальным экономическим убыткам в размере 1 трлн долларов.

Люди с психическими расстройствами часто сталкиваются с дискриминацией и нарушениями прав человека, включая насильственное лечение, изоляцию, отказ в праве на труд, образование и участие в общественной жизни.

В странах с низким и средним уровнем дохода на 100 тыс. человек приходится менее одного специалиста в области психического здоровья, тогда как в странах с высоким уровнем дохода показатель составляет более 60 специалистов на 100 тыс. человек.

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