По велению души: как краеведы Семея занимаются просвещением и патриотическим воспитанием

"Просвещение и патриотическое воспитание", может, звучит патетически и громко, но ведь так и есть на самом деле.

Их никто не заставляет вставать в пять утра и ехать по бескрайним степям в поисках новых памятников и стоянок. Никто не говорит, что нужно организовать выставку-летучку или провести краеведческую гостиную для всех желающих.

Все это члены краеведческого общества "Прииртышье" делают по велению души, не требуя оплаты. С местными краеведами встретился корреспондент Zakon.kz.

Вот уже более 18 лет в Семее успешно работает краеведческое общество "Прииртышье", где собрались более двух десятков энтузиастов, которые на волонтерской основе ведут просветительскую и научно-исследовательскую работу, связанную с историей родного края.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Поначалу каждый из нас многие годы работал в разных направлениях, связанных с изучением родного края. Ведь краеведение – это огромное поле для деятельности. Это не только исследование истории края. Оно включает в себя археологию и ботанику, зоологию и наблюдения за климатом и погодой, знакомство с различными людьми или исследования в области литературы, музыки, театра, производственных площадок, работающих в регионе. Все это – люди Прииртышья, которые и делают нашу историю", – рассказывает краевед Павел Жуков.

Любители родного края, работавшие до этого в одиночку, каждый сам по себе, 18 лет назад решили объединить усилия для дальнейшего развития краеведческого движения в Семее.

Одним из учредителей краеведческого общества "Прииртышье" стал Владимир Лушников – истинный пример для любого добровольца. Получая скромную пенсию, Владимир Лушников чуть ли не все, что получал от государства, тратил на приобретение новых экспонатов для своего общественного музея связи.

Фото из архива Павла Жукова

"Владимир Иванович урезал себя во всем, лишь бы сохранить то, что раскрывает все новые и новые страницы истории родного города. Помню, он мне показал уникальный аппарат Морзе второй модели, чудом сохранившийся в нашем городе, или планшет и шлем летчика. Вот это – истинное подвижничество", – считает краевед Павел Жуков.

Таким же подвижником-добровольцем можно назвать и известного в Семее краеведа Виктора Кашляка.

Фото из архива Павла Жукова

"Помню, как-то я пришел к нему домой и узнал, что с завтрашнего дня Виктор уходит в отпуск. Я порадовался за его супругу, что, наконец-то, они вместе проведут отпуск на даче. Но оказалось, что Виктор в течение многих лет каждый свой отпуск уезжал по разным городам Казахстана и России, где работал в архивах и библиотеках в поисках материалов, касающихся истории Семея", – рассказывает Павел Жуков.

И за эту огромную исследовательскую работу, что в течение нескольких десятков лет проводил Виктор Кашляк, он не получал каких-либо вознаграждений. Наоборот, все свои поездки он оплачивал из собственного кармана.

В итоге многолетней работы в архивах он выпустил более десятка книг по истории Семея в разные исторические периоды.

Сегодня эти труды краеведа – настольные книги для его коллег по обществу, школьных учителей и учащихся школ и колледжей, а также для профессиональных историков.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Свой путь к краеведению был и у Любови Кравченко. В течение 38 лет скромный учитель истории гимназии №6 вела работу школьного музея.

"Когда я впервые переступила порог школьного Музея боевой славы Краснознаменного ордена Суворова II степени Ямпольской дивизии, я поняла – это мое. И в течение всей педагогической деятельности музей стал неотъемлемой частью моей жизни", – говорит Любовь Кравченко.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

За эти годы учитель истории воспитала не один десяток поколений юных краеведов. Вместе с ребятами она изучала историю дивизии, ее боевой путь, организовывала встречи ветеранов дивизии, живших в разных частях огромной страны, вела огромную переписку с краеведами, музеями, ветеранами войны и труда, жившими в разных частях Советского Союза. Все это помогло собрать уникальные документы, которые сегодня хранятся не только в музее, но и в государственном архиве Абайской области.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Но не только история боевой славы Ямпольской дивизии интересовала школьников. Они с удовольствием изучали и изучают историю родного города.

Каждый год Любовь Кравченко проводила обзорную экскурсию по памятным местам города. Ребята знакомились со старинными зданиями, узнавали, кто жил и работал в них в прежние времена.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А потом была работа по созданию множества интереснейших краеведческих выставок и конференций, где школьники вели научно-исследовательскую и поисковую работу, находя интереснейшие экспонаты для своих выставок, посещая дома старожилов и записывая их рассказы о прошлом родного города.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Ребята даже принимали участие в археологических раскопках на Святом ключе, где в течение нескольких лет искали остатки Свято-Ключинского женского монастыря. Ездили в экспедиции к священной пещере Коныр Аулие и в другие интереснейшие места Семейского Прииртышья.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Аналогичную исследовательскую работу в области краеведения организовала в колледже транспорта Семея учитель истории и общественных дисциплин Ольга Исаева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Мне самой было интересно проследить путь, который прошел за долгие годы наш колледж. Если наставник сам горит желанием познать что-то новое, то он увлечет за собой и своих учеников. Нам было интересно все: путь, который прошли наши преподаватели и студенты, многие из которых ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. Мы по крупицам восстановили ход уникальной народной стройки дороги Восточное кольцо, которой пользуются люди до сих пор. И таких открытий было множество", – рассказывает Ольга Исаева.

Сама Ольга Исаева впервые столкнулась с волонтерством после первого курса, когда в Семипалатинск приехала из Москвы археолог Людмила Чалая и пригласила в экспедицию по Прииртышью студентов исторического факультета.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Это было замечательное время. Мы в течение месяца работали в разных точках Прииртышья, где были открыты многие археологические памятники разных эпох. Одну из них, помню, мы нашли, когда отправились в соседнее село за молоком. Перед нами возвышалась горка нуклеусов и отщепов, которые оставил здесь человек, живший еще в каменном веке", – вспоминает краевед Ольга Исаева.

И подобный путь краеведческой работы на добровольных началах – у каждого из членов краеведческого общества "Прииртышье".

По словам краеведа Павла Жукова, он вообще никогда не задумывался над тем, что, занимаясь краеведением, можно получать какие-то деньги.

"С момента создания "Прииртышья" вся наша работа была волонтерской, то есть по велению души, а не в поисках выгоды. Но не все это понимают и принимают. Довольно часто мы слышим в наш адрес недоуменные вопросы: "Сколько вы за это получаете?". Им невдомек, что нельзя получать деньги за любовь. Для подобного есть иное название. Недаром краеведение еще называют краелюбием", – поделился Павел Жуков.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По его словам, смысл краеведения и состоит в том, чтобы поделиться своими маленькими и большими открытиями с окружающими. Показать, как красив и богат родной край, помочь людям оценить тот город или село, где он живет и трудится, гордиться своими земляками и предками.

"Когда мы начали проводить выставки-летучки для школьников, одна из них была посвящена нашим отцам-победителям. Мы, краеведы, рассказывали детям о собственных отцах и дедах, дядях и близких родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Разве можно сделать такую выставку по заказу? Думаю, нет. Только по велению души", – считают краеведы "Прииртышья".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

На их взгляд, краеведение – это другой взгляд на историю. Если профессиональных историков интересуют масштабные исторические процессы, то для краеведов важны подробности и детали даже самых как будто незначительных исторических явлений и событий. И порой эти мелкие детали, которые находили краеведы, переворачивали события, давно привычные многим.

Например, в советские времена историки не уставали говорить о непримиримой классовой борьбе между бедняками и буржуазией. А вот в Семипалатинске (ныне Семей. – Прим. ред.), например, на мельнице братьев Мусиных не было зафиксировано не то что забастовок или бунтов, но и даже кражи муки ни разу не было. А все потому, что мукомолы на каждый праздник выдавали своим работникам по пуду муки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Точно так же, под своим углом, краеведы проводят многочисленные выставки и краеведческие гостиные, где всегда вход свободный для всех желающих.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Если мы проводим выставку, то никогда не запрещаем детям и взрослым подержать в руках тот или иной экспонат. Некоторые даже с удовольствием примеряют предметы одежды, если это возможно. Мы считаем, что современным детям важно не только видеть историю, но и ощущать ее своими руками. Это поможет надолго запомнить увиденное, понять, что история – это не где-то далеко, за границей, в Египте или Междуречье, а здесь, среди нас, в наших степях и сопках", – говорят краеведы.

За годы исследовательской, просветительской и поисковой деятельности добровольцы-краеведы сумели привлечь внимание горожан к истории родного края. Если в начале деятельности краеведческого общества "Прииртышье" в СМИ, интернете было крайне мало материалов по краеведению, то сейчас в социальных сетях и официальных средствах массовой информации ежедневно появляются фотографии старого и современного города.

Настоящим гимном любви родному краю, неожиданно для многих, стала выставка, организованная Музеем изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, посвященная семилетию краеведческого общества.

"Мы не могли и представить, что подготовка к ней вызовет такой интерес не только у краеведов и работников музея имени семьи Невзоровых, но и у всех, кто узнавал об этом. Люди приходили и спрашивали, чем они могут помочь в организации выставки. Приносили экспонаты, рассказывали о своих родственниках, помогали атрибутировать старые фотографии. И выставка стала настоящим гимном любви к родному городу", – дополнил Павел Жуков.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Самое интересное, что сами краеведы получают огромное удовлетворение от результатов своего добровольческого, подвижнического труда.

"Мы считаем, что наш труд – во благо. И радуемся, что можем сделать для родного города, для своих земляков доброе и полезное дело", – говорит Ольга Исаева.

Краеведов, работающих по велению души и не требующих особых наград за свой труд, часто считают чудаками. На самом деле это же волонтеры, которые ведут кропотливую просветительскую и патриотическую работу. Просто они работают тихо.