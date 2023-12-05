Не все герои носят плащи: Международный день волонтеров отмечают в Казахстане

Пятого декабря во всем мире празднуют Международный день добровольцев или, как принято говорить сегодня – День волонтера. В последние годы этот праздник приобрел особую значимость и в Казахстане.

Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, волонтеры стали символом добра, искренности, подвижничества во имя интересов простых людей. О празднике и наших соотечественниках, причастных к нему, рассказывают корреспонденты Zakon.kz.

История даты

Впервые предложение о проведении дня всех благодетелей прозвучало еще в 1985 году. Отсюда и берет начало Международный день волонтеров, инициированный Ассамблеей ООН.

По данным Национальной волонтерской сети, в Казахстане на сегодняшний день официально зарегистрировано 3 572 организаций с численностью 60 090 добровольцев, реализующих тысячи социально-значимых проектов.

Стать волонтером может кто угодно вне зависимости от возраста, пола, этнической принадлежности и вероисповедания. Главное – стремление сделать мир лучше. Найти единомышленников и подобрать подходящее для себя направление можно в каждом регионе Казахстана. Существуют волонтерские объединения, занимающиеся помощью пожилым, воспитанникам детских домов или подопечным кризисных центров, работают зоозащитники, участники поисковых мероприятий, организаторы благотворительных ярмарок или сборов - видов деятельности много, главное - проявить инициативу.

С недавних пор особой популярностью стали пользоваться объединения антикор-активистов. Не всем известно, но с коррупцией борются не только люди в погонах, но и гражданские. Официально проект "Антикоррупционное волонтерство" стартовал в августе 2023-го, но большинство общественников работают в данном направлении намного дольше.

Антикор-волонтеры из Акмолинской области

В Акмолинской области отмечается высокий уровень коррупции, потому и борцов с ней немало – 54 участника проекта. Одним из ярких его представителей стала 25-летняя Самира Тайтенова. Пару лет назад ее имя появилось во всех заголовках казахстанских СМИ.

В 22 года девушку назначили внештатным советником акима Акмолинской области по вопросам противодействия коррупции. Вот уже седьмой год Самира Тайтенова работает в этом направлении. Девушка является экспертом акмолинского филиала объединения "Әділдік жолы", членом общественного совета при партии "Amanat".

Фото из архива героини

Акмолинка с высшим юридическим образованием занимается мониторингом портала госзакупок, выявлением недобросовестных подрядчиков и нецелесообразных проектов, следит за исполнением задач поставленными и обещанными местными чиновниками.

"Мы сами выбираем свои роли в ситуациях, жизни, судьбе людей, развитии своего ребенка, благополучии семьи, двора, города, региона, страны. И от позиции, участия, заинтересованности каждого из нас зависит жизнь - моя, твоя, наша!", - озвучила свой девиз волонтер.

Почти ежемесячно Самира с коллегами выявляет около десятка нарушений или рисков коррупции в пристоличном регионе. Большая часть из них связана с необоснованными тратами бюджетных средств. Иногда речь идет о миллиардах бюджетных тенге. Так решаются проблемы акмолинских долгостроев, социального жилья, модернизации студенческих общежитий.

Результатами работы девушка сразу же делится в социальных сетях. За страницей волонтера следят журналисты и чиновники. Также Самира создает видеоуроки по мониторингу сайта государственных закупок, чтобы каждый гражданин мог узнать, на что власти тратят средства полученные от уплаченных налогов граждан.

Несмотря на порой удручающую картину, девушка считает, что для любого человека важно сохранять оптимизм в работе и жизни.

"Я не забываю жить и помнить, что бы не случилось с нами завтра - у нас в запасе есть "здесь" и "сейчас". В моем мире много вопросов и вряд ли их удастся убавить, но я точно знаю, каждому по силам быть счастливым", - считает она.

Не все герои носят плащи

Как не все герои носят плащи, так и не все благодетели решаются назвать себя волонтерами. Речь идет о добровольцах, чьи добрые дела не проходят под эгидой какой-либо организации, не освещаются и не требуют вознаграждения или похвалы.

О таких людях рассказали в центре реабилитации людей с инвалидностью "Шанс" в Кокшетау. Администрация учреждения рассказала, что их регулярно посещают студенты одного из местных колледжей. Молодые люди оказывают колоссальную поддержку, в том числе и материальную, но нигде об этом не рассказывают.

"Привозят продукты, помогают перевозить наших подопечных, организовывают досуг. Сами помощь предлагают и на любые просьбы откликаются", - рассказала сотрудница "Шанса" Гульжанар Жаксылыковна.

Фото из архива героини

Как выяснилось, речь идет о будущих спасателях – учащихся многопрофильного колледжа гражданской защиты. В учебном заведении отметили, что помогают студенты не только людям с инвалидностью.

Фото из архива героев

"За колледжем "закреплены" ветераны труда и войны. Кому-то нужно помочь с уборкой или перестановкой, некоторым с продуктами. За помощью обращаются и просто одинокие пожилые люди. Но не всегда чтобы прикупить или перенести что-то тяжелое, порою пенсионерам не хватает просто собеседников", - поделилась инспектор по профилактике правонарушений ВМКГЗ Айжан Кошкенова.

В администрации добавили, что волонтерством занимаются более трех лет. Но регистрировать эту деятельность официально и "пиариться" не захотели. Средства находят сами, не привлекая государство или спонсоров. Педагоги считают, что это важная воспитательная и профориентационная работа в подготовке будущих спасателей.

В Кызылорде работает школа волонтеров

Общественный фонд "Волонтеры Кызылорды" начал свою работу в 2015 году. Тогда в Кызылорду приезжал международный волонтер ООН Никита Шабаев, и во время его визита у группы городских активистов появилась идея создать свой фонд волонтеров. Целый год они учились, пробовали свои силы в этом деле, и только после этого зарегистрировались официально, рассказывает корреспонденту Zakon.kz исполнительный директор фонда Ольга Чебакова.

С того времени за их плечами - огромный труд и опыт. Это участие и в социальных проектах области, и в общественные делах – городских акциях и мероприятиях. Последние несколько лет они стали помогать бойцам ЧС.

"Мы стали работать по более узкой специализации – волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Несколько лет делали это бесплатно, но потом выиграли республиканский проект "Серебряное волонтерство", который мы прокачали очень продуктивно. Благодаря нашей работе в этом направлении, о нас узнал весь Казахстан. Второй республиканский проект, который мы выиграли - "Birgemiz: Umit". Наша команда проводила челленджи по защите животных, собирала комнатные цветы и несла их в реабилитационные центры, организовывала и проводила экологические акции. Темы мероприятий были разные – и против насилия в семье, и продвижение национальных ценностей. И мы со всем справились, нам не помешала даже пандемия. Мы и в это время находили способы не прерывать свою работу", — рассказывает Ольга Чебакова.

Фото из архива волонтеров

Участие в общенациональном проекте "Birgemiz: Umit" - отдельная тема достижений фонда. Здесь у команды появился большой опыт в поиске пропавших людей, ликвидации последствий в различных чрезвычайных ситуациях - землетрясениях, стихийных бедствиях.

"За два года по проекту"Birgemiz: Umit" по всему Казахстану у нас появилось 17 представительств, мы заключили более 30 различных меморандумов, соглашений о сотрудничестве, есть проекты и с кызылординскими организациями. Радует, что много молодежи и подростков хотят к нам. Есть желающие и среди учеников старших классов и студентов. В июле 2023 года мы открыли первую в Кызылординской области школу волонтеров, подготовили 60 человек. Здесь обучаем, как оказать первую медицинскую помощь, спасать людей на воде и при каких-то чрезвычайных ситуациях. Нам в этом помогают сотрудники департамента полиции области, ЧС, общества Красного полумесяца. Они все это делают бесплатно", — продолжает Ольга Чебакова.

В команде собрались замечательные, бескорыстные люди. Например, Елена И - зооволонтер, много лет за свой собственный счет она содержит и лечит кошек и собак. Есть эковолонтеры Саян Таукен, активисты фонда – Салтанат Сауапова, сестры Лидия и Светлана Пягай, и множество неравнодушных к чужой беде людей. Всего с начала 2023 года они участвовали в 24 поисково-спасательных и аварийных работах, командно-штабных мероприятиях.

Как в Актау кормят пожилых и одиноких людей

Вот уже три года добровольные помощники фонда "Мы – люди, мы - вместе" готовят обеды и развозят бесплатную еду для 60-ти одиноких и пожилых жителей Актау. В пятницу многодетные мамы делают заготовки, а с утра субботы начинается развозка.

Фото из архива фонда "Мы – люди, мы - вместе"

"Это те пожилые люди, у которых нет родственников вообще либо они живут очень далеко, а также люди с инвалидностью. Блюда готовим простые, но обязательно чередуем мясо разных видов и рыбу, добавляем овощи и гарниры. Развозят обеды студенты из числа волонтеров", - говорит руководитель общественного фонда "Мы люди - мы вместе" Имангазы Досмухамбетов.

Фото из архива фонда "Мы – люди, мы - вместе"

Имангазы рассказывает, что многие удивляются, когда слышат о бесплатных обедах. Но руководитель фонда говорит, что радость, которую они дарят пожилым людям, не сравнится ни с чем. Продукты фонд приобретает на собственные средства, помогают и обычные жители города.

"Главное – это внимание и забота. Знаете, как бабушки и дедушки встречают студентов? Им ведь нужна не только еда, но и общение. А волонтеры с радостью и еду разнесут, и, когда нужно, просто поговорят со стариками", - добавляет Имангазы Досмухамбетов.

Пока волонтеры развозят еду только раз в неделю, однако, если появится больше помощников, фонд намерен обеспечивать горячими обедами и чаще.

Стоит отметить, что бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках.