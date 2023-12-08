7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии

Когда 24-летний алматинец Алмас Канцеров погряз в долгах, он понял, что нужно срочно искать методы больше зарабатывать. Тогда парень рискнул и улетел в Англию на заработки. Корреспондент Zakon.kz расскажет, чем увенчалась его поездка за границу.

Алмас вырос в простой семье в Талдыкоргане. После школы освоил профессию мебельщика. За это время успел поработать в самых разных сферах: грузчиком, сантехником, жестянщиком, торговым представителем, фотографом.

Но свое призвание нашел в мобилографии. С амбициозными целями он переехал в Алматы. Сначала заказов было мало, но потом все наладилось. Как-то его пригласили в Дубай. Затем выпала возможность отправиться в Лондон.





Но в лондонской деревушке казахстанца ждали не съемки, а работа на ферме. Платить обещали хорошо, конечно, с учетом того, какую норму он выполнит. Молодой человек сразу же согласился, потому что хотел поскорее закрыть накопившиеся кредиты. Заодно взял с собой 54-летнего отца.

"Было совсем не страшно. Надеялся на лучшее, но и был готов к худшему. Я хотел отдохнуть от телефона, физически потрудиться на свежем воздухе. И потом, если приложить усилия, то можно было нехило заработать. На ферме было 180 рабочих, из них 20 казахстанцев. Мы со всеми подружились, а с казахами устраивали отдельные музыкальные вечера", – рассказал Алмас Канцеров.

Жили фермеры в караване со всеми удобствами. На поле сажали брокколи, собирали свеклу, фасоль и зеленый лук. В месяц Алмас зарабатывал 900 тысяч тенге, такая же сумма выходила и у его отца.

"Первые дни я собирал 15 ящиков овощей, притом, что результат опытных фермеров был почти в 10 раз больше. Работа на поле не из легких, норма слишком высокая. Ее в принципе можно выполнить, но, если трудиться, засучив рукава. Я быстро включился. Максимум собирал 42 ящика овощей в день, зарабатывая в среднем 60 тысяч тенге. Нас отправляли на разные объекты. Но плохо то, что часто побаливала спина и всюду были пауки, которых я жутко боюсь". Алмас Канцеров

В целом отношение к гастарбайтерам было неплохим, но бывали моменты, когда они ощущали небольшое давление и косые взгляды. Но эти случаи были единичными.

"Погода в Англии переменчивая, часто бывали дожди, в те дни нам давали выходной. Да и если приболел, отпускали отдохнуть. Но некоторые супервайзеры любили "стареньких", отправляли их на лучшие поля, поощряли, а к работе приезжих и новеньких придирались, пытались найти какой-то подвох", – делится казахстанец.

В "ежовых рукавицах" сын и отец пробыли два месяца. Вскоре им это все наскучило, и они отправились дальше на поиски работы.

"Если мне что-то не нравится, я ухожу, не заставляю себя. Мы поехали в город за новыми возможностями. Папа искал себе работу, я решил двигаться в сфере мобилографии. Однако три недели поиска оказались безуспешными. Папа решил вернуться в Казахстан, я остался. Подвернулось несколько заказов: снимал кыргызскую свадьбу в Лондоне, была фэшн-съемка". Алмас Канцеров

Наконец Алмасу поступило интересное предложение: ездить по разным городам и снимать на фото и видео квартиры, гостиницы, хостелы. За короткое время он объехал 12 городов в Англии, даже побывал в Ирландии и Шотландии. Путешествовал и занимался любимым делом. Выполнил весь заказ. Заработал семь миллионов тенге за пять месяцев. Расплатился со всеми долгами, помог семье и даже удалось немного отложить денег на запас.

"Это был потрясающий, насыщенный и смелый опыт, о котором я ни капли не жалею. Тем, кто хочет заработать больших денег, советую терпения, быть дисциплинированным и финансово грамотным, чтобы планировать свои расходы и отказаться от бесполезных трат. Если вам терять нечего, не бойтесь рисковать. Но будьте осторожнее с агентствами, проверяйте их. Мы с отцом отправились в Англию через агентство, нам во всем помогли. А вот брат с другом не прошли собеседование, им должны были по контракту вернуть деньги, но этого не произошло. Компания кинула их и других на миллионы, сейчас она находится в бегах", – рекомендует мобилограф.

В настоящее время Алмас Канцеров возвращается домой в Алматы. Он сделал остановку в Турции и уже получил предложение поработать в ОАЭ, однако отказался.

Признается, что устал и в ближайшее время хочет побыть с семьей в родном Казахстане. Говорит, соскучился по казы и казахскому гостеприимству.