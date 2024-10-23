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Легковушка, как игрушка: 24-летняя астанчанка купила себе грузовик и работает на доставке

Легковушка, как игрушка: 24-летняя астанчанка купила себе грузовик и работает на доставке, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:00 Фото: из личного архива Айгерим Серик
Женщина-водитель на дороге – вполне привычное явление. Однако крайне редко можно заметить представительниц прекрасного пола за рулем грузовика. Zakon.kz расскажет, как 24-летняя астанчанка накопила деньги и купила себе китайский пятитонник.

Хрупкую и обаятельную Айгерим Серик все чаще стали замечать водители на дорогах Астаны. Пристальное внимание ей уделяют потому, что она ездит за баранкой китайского грузовика. Самое интересное, она работает на себя и занимается грузоперевозками. А теперь обо всем по порядку.

Айгерим Серик не таит, что с раннего детства водит машины. На ее памяти, как в восемь лет она впервые села за руль и повела "Ниву". В школьные годы ей самостоятельно удалось покататься на тракторе. Водительские навыки астанчанка переняла от отца.

"У меня папа – тракторист. Он научил меня всему. Я ходила за ним по пятам. Мы рано вставали и выходили чинить трактор. Потом отец отправлялся на работу. Я садилась к нему на коленки, он показывал, как что работает в машине, я запоминала. Однажды он спросил, хочу ли я попробовать сама поводить. Я с радостью села за руль. Конечно, главное – безопасность. Это было в селе, там кругом ничего не было, даже дорог. И так я стала учиться".Айгерим Серик

Жительница Астаны настолько пристрастилась к вождению, что в 17 лет решила купить себе автомобиль. Ради этого работала, не покладая рук, и с нетерпением ждала своего совершеннолетия, чтобы смело выезжать на дорогу.

"Я машину купила себе раньше, чем получила водительские права. Работала официанткой в киосках быстрого питания. Сильно экономила на всем, даже мороженое себе не позволяла. За полгода накопила 1,2 млн тенге – они заработаны честным трудом. В 17 лет приобрела "Ладу" 2013 года и с замиранием сердца ждала сдачи экзамена на водительские права. Когда получила их, счастью не было предела. Даже были дни, когда я ночевала в машине".Айгерим Серик

Собеседница признается, что грезила о карьере актрисы, даже поступила на грант в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова. Но родители не одобрили выбор. Тогда она отучилась в Университете Астаны на преподавателя иностранных языков. В совершенстве владеет английским и китайским языками. Даже по программе обмена студентов училась в Турции. Однако все же любовь к машинам победила.

"Какое-то время я жила в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. Знание иностранных языков меня здорово выручило. Там я находила машины в хорошем состоянии, а также запчасти, экспортировала их в Казахстан, занималась продажей. Когда пришло время возвращаться на родину, я задумалась о том, чтобы купить трактор и работать. Но мне немного не хватало денег, тогда мне приглянулся грузовик с тентом, пять тонн всего, за два миллиона тенге. Я подумала, почему бы и нет, ведь в Астане многие хорошо зарабатывают на этих машинах. Как раз у меня водительские права категории С1".Айгерим Серик

Водитель подала на своей странице объявление о том, что занимается грузоперевозками. Ей тут же стали поступать заказы.

"Сначала водить пятитонник было очень страшно, но сейчас я привыкла. После грузовика легковушка превращается в игрушку. Главное, я работаю на себя, ни от кого не завишу. Заказы поступают разные, в основном от магазинов, развезти их товар. За что я как минимум 6000 тенге беру. Грузчики сами разгружают, я просто водитель. Если что-то легкое, то помогаю и получаю бонусы. Дело прибыльное, за день можно заработать 70 тыс. тенге". Айгерим Серик

За пятилетний стаж автоледи наблюдает разную реакцию на дорогах: кто подрезает, а кто в случае чего спешит на помощь.

"Видя меня за рулем грузовика, у окружающих реакция топ: они удивляются, не отводят взгляда, пытаются заговорить, мол, не трудно ли мне. А вот когда я на своей легковушке, из-за того, что она у меня недорогая, замечаю, как водители на роскошных авто неуважительно относятся, подрезают, создают опасную ситуацию".Айгерим Серик

Без ДТП у водителя тоже не обошлось.

"Однажды было, что с двух сторон две женщины меня ударили. Картина была нелепая и смешная. На заправке я стояла, ждала свою очередь, как впереди меня автоледи просто взяла и сдала назад, на ровном месте ударив меня. Сказала, что не увидела мою машину".Айгерим Серик

Интересный факт: Айгерим Серик не умеет управлять машиной с автоматической коробкой передач. 

"Свои машины я знаю наизусть. В случае поломки могу определить причину, починить что-то. Минус в том, что я не умею водить автомат. Сразу теряюсь, там две педали, а управлять нужно одной ногой, но я по привычке лезу двумя. Думаю, если часа три поводить, научусь. Вообще, хочу дорогую иномарку из салона. Надеюсь, заработаю. Но уверена, когда пересаживаешься в машину поновее и покруче, уже к старым авто возвращаться не хочется".Айгерим Серик

К слову, красавица из Астаны любит не только железных коней, но и настоящих лошадей. Она искусно владеет джигитовкой.

А еще казахстанка планирует на время переехать в Германию. Там девушка хочет посетить крупные заводы автомобильных гигантов и протестировать последние автомобильные новинки.

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