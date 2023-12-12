Ностальгия и урок: способы экономии из СССР, которые удивят многих

В Советском Союзе гигантских свалок еще пригодных к употреблению вещей не было и быть не могло. Люди, закаленные дефицитом сотен товаров и доходами, которые жировать не давали, все вокруг себя берегли. На чем экономили в СССР – в материале корреспондента Zakon.kz.

Советские способы экономии нынешнее поколение удивляют. Но, может, было бы рационально использовать некоторые из них и сейчас, ведь это же совсем неплохо - ценить свои деньги и время, потраченное на то, чтобы их заработать.

Итак, в Советском Союзе было принято:

делать дома своими руками все, что можно сделать.

Недавно услышала от соседки, вызвавшей электрика только за тем, чтобы поменять перегоревшую лампочку, фразу: "Все должны делать профессионалы!". В целом, когда дело касается серьезных проектов, да. Но еще 30, например, лет назад мы и представить себе не могли, что цветы во дворе посадит приглашенный за деньги садовник, уборку в квартире сделает клинер из специальной фирмы, а ставни или беседку на даче покрасит маляр. Мы старались делать все, что получалось, своими руками, тем более что в стране была культивирована идея почетности любого труда. И дело было не только в идее, а в стереотипах, один из которых гласил, что "Отсутствие хозяйственности в человеке – признак буржуазного легкомыслия!". А буржуями быть нехорошо. Средняя зарплата в СССР была небольшой. Например, в 1975 году - 133 рубля. И были в стране, конечно, люди, подрабатывавшие уборкой квартир, уходом за садом, присмотром за детьми. Их услуги для среднестатистического человека были неподъемными. Например, рабочий день приходящей няни стоил 2 - 2,5 рубля, влажная уборка двухкомнатной квартиры обходилась в 1 рубль, генеральная делалась за пять целковых. В то время как на рубль можно было купить 10 килограммов таких овощей, как картофель, морковь, свекла, капуста, а на 5 рублей 2 килограмма хорошей говядины или ящик яблок в десять килограмм.

Не выбрасывать готовую еду и продукты питания

На людях сказывались и голодные военные годы, у многих в головах сложилась установка беречь еду, не готовить лишнего, и привычка считать копейки в буквальном смысле слова. Несмотря на то, что работы хватало всем, а за тунеядство даже наказывали, на вещи своей мечты большинству приходилось копить. Например, пальто, сапоги, ковер, телевизор или радиолу, предметы мебели. Заработные платы были действительно высокими лишь у передовиков труда, остальная часть советских людей была вынуждена экономить.

"Помню, в начале 80-х в универмаге рядом с нашим домом стояли в витрине польские духи "Быть может" и польский же блеск для губ, - рассказывает жительница Алматы Мария Оспанова. - И одновременно появилась в продаже помада "Шарм" морковного цвета, а всю эту косметику-парфюмерию купить, конечно, хотелось. А у меня, библиотекаря, зарплата 90 рублей, плюс мужа-инженера оклад 130. И детей двое дома, вся семья хочет есть. Так я вооружилась модной на тот момент книгой "О вкусной и здоровой пище", и выписала из нее самые дешевые рецепты. Из кабачков, картошки, капусты, молока, куриного мяса. Хотя последнее, надо сказать, не было таким уж дешевым: тушка курицы шла в гастрономах по 1 рублю 80 копеек за килограмм. И вот эти рецепты помогли мне сэкономить за месяц 4 рубля на духи и полтора на помаду. Радости моей не было предела".

Но самой востребованной книгой в совковые времена, выходившей огромными тиражами, у хозяек была книжка "100 блюд из хлеба", описывавшая, как использовать на кухне не съеденные семьей корки белого, черного, куски батонов и позавчерашние булочки.

"Давайте отметим, что еще 30 лет назад в магазинах не было кормов для кошек и собак, - рассказывает житель Кызылорды Александр Ким. - Домашних питомцев кормили тем же, что ели сами, буквально - остатками супов и каш. А у собачников, заводчиков существовали свои рецепты приготовления блюд для животных. Я, например, в свое время разводил овчарок, и однажды у знакомых в Прибалтике добыл рецепт супа для псов, в составе которого были говяжьи кости, перловка и морковная ботва.

Давать вторую жизнь вещам

Знаете ли вы, что из одних рваных капроновых колготок получается мочалка для мытья посуды, а из десяти пар - придверный коврик? И это мы не о переработке мусора. В былые времена практически любая уважающая себя хозяйка умела из старых капроновых колготок и гольф, нарезанных на ленты, связать и мочалку, и коврик, и подставку под ведро. Что прохудившиеся кастрюли не выбрасывали, а сажали в них комнатные растения, а негодные велосипедные камеры пускали на резинки для волос, тонко нарезав ножницами.

"У домашних умельцев в ход шло все. Если кто помнит, в СССР пластиковых бутылок не было, только стеклотара. И в каждом населенном пункте были вагончики или закутки в магазинах, где принимали эту стеклотару: из-под лимонада, водки, вина, шампанского. Бутылки с чуть отбитыми горлышками или нестандартные бутылки "сборщики" не принимали, и мужики наловчились использовать их в строительстве сараев, замуровывая в кладку, уличных печей для выпечки хлеба (стекло же долго держит тепло), бань. Были даже случаи, и о них писали в газетах, когда умельцы строили бани или гаражи целиком из бутылок и строительного раствора", - вспоминает пенсионер Асет Жаманов.

А еще младшие члены семьи донашивали за старшими вещи.

"Я была маленькой в начале 1980-х, и у меня были четыре старших сестры, - рассказывает предприниматель из Кызылорды Зарина Омарова. - И мне от старших сестер доставались не сношенные ими юбки, кофты и даже штопаные гамаши. В нашей семье не выбрасывали вещи, пока они действительно не станут ветхими. Лет в 10 мне стало казаться, что я в своих стареньких вещах с чужого плеча похожа на партизанку из популярных кинофильмов. Но, приглядевшись, поняла, что у нас половина класса ходила в пиджачках и кофтах, уже ношеных одним поколением, с "красивыми" заплатками на локтях, в юбках и брюках, явно ушитых-перешитых. Говорили спасибо, если родители перед Первомаем и Новым годом обновки покупали".

Копить на цели

Советские люди жили без кредитов, тогда и понятия такого не было, и, чтобы купить предметы своей мечты, они всей семьей копили на них. Это сейчас мы берем в магазине холодильник, а потом за него платим, а раньше…

"Раньше мы собирали семейный совет и оговаривали, на что будем деньги собирать, - рассказывает ветеран строительной отрасли из Кызылорды Николай Малинов. - Обычно предметами мечты простых семей были кресла, их покупали сразу парой, телевизоры, магнитофоны, в селах – инкубаторы, ручные косилки, мопеды, сепараторы. И все дома понимали, что лишних расходов надо избегать, потому что предстоит крупная покупка. Помню, я перестал обедать в рабочей столовой, когда жена попросила всю семью перейти в режим экономии, так как в продаже появились магнитофоны "Романтик". И я стал брать обед с собой в поллитровой банке, буквально то, что осталось от ужина, плюс ломоть хлеба с маслом. Гляжу, таких, как я, с домашней едой в пошитой женой небольшой тканевой сумочке, у нас на предприятии человек 20 - собираются вместе у конторы под навесом, достают свои банки, обедают, балагурят. Я с тех пор вообще только так и стал поступать - приносить еду с собой. И вкусно, жена ж готовила, и экономно. А нынешняя молодежь, кстати, вообще знает, что в наше время фаст-фуда не было? Не продавали на улицах перекусы!"

И симпатичную историю про "копили - купили" рассказала корреспонденту Zakon.kz жительница Байконыра Лариса Савина:

"Когда в начале 1980-х только появились в продаже цветные переносные телевизоры "Шилялис", папе кто-то пообещал такой достать. Стоил этот телевизор официально рублей 400 с небольшим, но спекулянту нужно было отдать 500. Зарплата у папы тогда была в районе 150 рублей, у мамы немного больше. Но и нас, детей, в семье было трое, поэтому скопить на что-то быстро у родителей не получалось. А тут папа с мамой два года понемногу собирали деньги, чтобы отвезти нас с братьями на летних каникулах в какой-нибудь большой город на семейную экскурсию. Думали ехать в Минск или Харьков, я не знаю, почему именно в эти города, наверное, родителям они нравились. И папа собрал семейный совет, чтобы мы вместе решили, потратить деньги на телевизор или все же на поездку? Решено было взять телевизор. Его нам благополучно доставили, и это было для нашей семьи такое важное событие, что первое время мы телек смотрели только все вместе, важно усевшись перед экраном на тахту и в два кресла. А после обсуждали фильмы. Это были дивные вечера".

СССР - это была страна, где экономия была не только необходимостью, но и искусством одновременно. Это было время, когда мы жили в условиях перманентного дефицита, но несмотря на это, мы находили способы порадоваться. Вероятно, этому и способствовал тот самый пресловутый дефицит. Новые и модные вещи, действительно, доставляли не сиюминутную радость, а носились и не надоедали, а мандарины и "Красная шапочка" на Новый год в детских подарках с маминой или папиной работы вызывали неподдельное восхищение у тогдашних детей. Современных же детей удивить трудно. Плохо это или хорошо - каждый решает для себя сам.