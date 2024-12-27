Самые яркие и громкие победы казахстанских спортсменов в 2024 году

Уходящий год был особенным для казахстанских атлетов, они проносили флаг нашей страны с достоинством, и одним из главных спортивных мероприятий стали ХХХ летние Олимпийские игры в Париже, сообщает Zakon.kz.

Начало года было возложено на наших молодых спортсменов, которые блестяще проявили себя в Канвоне (Южная Корея). Прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных завоевал первую историческую золотую медаль для Казахстана на зимних юношеских Олимпийских играх.

Чуть позже его поддержали бронзовыми наградами на этих соревнованиях шорт-трекистка Полина Омельчук и наша хоккейная дружина.

А в Каире (Египет) на рейтинговом Кубке мира член сборной Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко выиграла золотую медаль.

В феврале 2024 года лучший казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем международного турнира на катке нидерландского города Тильбург.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Как раз в это время клуб из Петропавловска, "Кызыл-Жар", первый раз в своей истории стал победителем зимнего Кубка футбольной национальной лиги (ФНЛ) России, переиграв в финале команду Broke Boys со счетом 2:0.

В начале весны сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии-2024 по водным видам спорта на Филиппинах, что стало настоящим историческим рекордом.

Фото: Instagram/kazswimteam

Команда Казахстана (микст) была награждена серебряной медалью на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в столице Египта – Каире. А в конце марта двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева стала победительницей международного онлайн-турнира Swiss Queens Wednesday-2024.

Позже в апреле женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука была награждена бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Шанхае (Китай). Данная медаль для казахстанской команды первая за все время проведения подобных состязаний.

Фото: Instagram/kazgymfederation

Но и на этом казахстанские спортсмены не остановились, и уже в мае прекрасно выступили на азиатском первенстве представительницы нашей сборной по художественной гимнастике, в активе которых три медали высшей пробы, а лидер команды Эльжана Таниева квалифицировалась на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Также в мае женская команда Казахстана по индор-хоккею стала серебряным призером Кубка Азии 2024 года, который прошел в тайском городе Чонбури. В этот же период на Чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан) "золота" удостоился Нариман Курбанов, а Милад Карими награжден серебряной медалью.

В ночь на 24 мая ФК "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, обыграл "Трабзонспор" в финале Кубка Турции и 11-й раз покорил этот престижный турнир в своей истории. Спустя сутки другой игрок сборной Казахстана, Нуралы Алип, стал трехкратным чемпионом России в составе "Зенита".

10 июня в Астане состоялся финальный матч мирового первенства по футзалу среди игроков до 21 года с нарушением слуха, где хозяева турнира в невероятной борьбе проиграли сборной Ирана в овертайме со счетом 4:7.

В эти же сроки завершился Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, где сборная Казахстана выиграла командный медальный зачет, положив в свою копилку 15 наград различного достоинства. А в Кувейте прошло континентальное первенство по фехтованию, где мужская сборная Казахстана по шпаге завоевала золотую медаль. Честь страны защищали Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Там же впервые в истории казахстанского фехтования наша женская сборная (сабля) сенсационно выиграла серебряную медаль. Историческое "серебро" для страны в командном турнире заработали Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик и Жасмин Капыджы.

Отметился памятными датами в истории казахстанского спорта второй месяц лета, так как в это время начались главные старты последнего четырехлетия – летняя Олимпиада в Париже. Хорошую разминку нашим атлетам выдал британский представитель "Астаны" Марк Кэвендиш, который сотворил историю на "Тур де Франс", выиграв 35-й карьерный этап на французском Гранд-Туре.

А 27 июля наши стрелки в лице Александра Ле и Ислама Сатпаева положили первую медаль, бронзового качества, в копилку казахстанской олимпийской сборной на Играх в Париже.

В тот же день, но уже вечером, мы завоевали первое "золото" французских соревнований. Героем дня стал дзюдоист Елдос Сметов. Спустя сутки другой наш дзюдоист, Гусман Кыргызбаев, заработал для страны "бронзу" летних Игр. После этого казахстанские болельщики ждали наград из Парижа целую неделю, пока не наступил час гимнаста Наримана Курбанова, который 3 августа завоевал "серебро" французских состязаний.

7 августа казахстанские спортсмены два раза поднялись на пьедестал почета Олимпиады-2024: сначала боксерша Назым Кызайбай заняла третье место, затем борец Демеу Жадыраев получил "серебро".

Днем позже еще одну медаль серебряного достоинства на ринге Парижа добыл боксер Нурбек Оралбай. В итоге наши атлеты вернулись с Олимпийских игр на Родину с семью медалями.

С достоинством завершили последние дни лета казахстанские спортсмены и в других видах спорта. Так, шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала "серебро" женского Гран-при в Тбилиси. А в Молдове на ЧМ-2024 по армрестлингу гимн Казахстана прозвучал 82 раза в честь наших рукоборцев.

Красивую точку в августе поставил наш стрелок Еркин Габбасов, который занял второе место на парижской Паралимпиаде. А в начале сентября блестящим выступлением отметились отечественные кикбоксеры на мировом первенстве в Венгрии, откуда они привезли 20 золотых медалей.

На старте осени Казахстан триумфально завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством наград – девять медалей. В Париже "золото" добыли Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг) и Акмарал Науатбек (пара дзюдо). "Серебро" в активе Еркина Габбасова (пара пулевая стрельба), Нурдаулета Жумагали (пара плавание) и Ергали Шамея (пара дзюдо).

"Бронзы" удостоились Дастан Мукашбеков (пара легкая атлетика), Даяна Федосова (пара дзюдо), Зарина Раифова (пара дзюдо) и Журкамырза Шукурбеков (пара дзюдо).

Фото: worldnomadgames.kz

В сентябре с триумфом закончили V Всемирные игры кочевников в Астане представители сборной Казахстана, которые заняли первое общекомандное место. В копилке наших спортсменов оказалось 114 медалей, из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

В этот период казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал золотую медаль чемпионата мира U-20 в Понтеведре (Испания). Наша женская сборная по шахматам стала серебряным призером на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Казахстанский штангист Едыге Емберды выиграл "золото" на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в испанском городе Леон. 26 сентября в Узбекистане сборная Казахстана по футзалу в 1/8 финала мирового первенства обыграла действующих чемпионов – Португалию (2:1). Затем на пути к полуфиналу проиграла Аргентине со счетом 1:6.

Завоевывать наши спортсмены продолжили и в октябре. Так, сборная Казахстана по стендовой стрельбе заняла первое место в общекомандном зачете на завершившемся Кубке Азии – 2024 в Алматинской области. Наши стрелки завоевали 14 медалей: шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых.

4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия) состоялся боксерский поединок между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и представителем Новой Зеландии Андреем Михайловичем. Итогом встречи стала уверенная победа "Казахского стиля", который нокаутировал соперника в девятом раунде.

А казахстанская гимнастка Дарья Ясинская взяла историческое "золото" на Кубке мира в Венгрии.

Фото: telegram/samodelkina18

Лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025. Сборная Казахстана по грэпплингу заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира, который завершился 13 октября в Астане. Там наши спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых.

В конце октября Асу Алмабаев отправил соперника в нокдаун и одержал четвертую победу в UFC. Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания). Борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 31 октября одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Конец осени стартовал для казахстанских болельщиков успехом наших боксеров, которые выиграли медальный зачет молодежного ЧМ-2024 в Черногории. А шахматистка Бибисара Асаубаева заняла третье место на крупном женском турнире Гран-при Шымкента, что позволило ей вскоре возглавить общую таблицу Гран-при ФИДЕ.

9 ноября мужская сборная Казахстана по хоккею завоевала золотые медали первого азиатского первенства, обыграв в решающем поединке японскую дружину со счетом 5:1. В это же время сборная Казахстана по самбо заняла второе командное место по наградам на мировом первенстве в Астане.

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Ряд вышеперечисленных героев казахстанского спорта повторили свои достижения, которые они продемонстрировали в 2023 году.