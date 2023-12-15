Где и за сколько можно купить елку в Алматы

До самого долгожданного праздника осталось чуть больше двух недель. Как правило, именно в это время многие начинают активную подготовку – покупают подарки, составляют меню и уже думают о том, как будут встречать Новый год.

Особое внимание во всей этой суете уделяется украшению дома и созданию новогодней атмосферы, что невозможно без главного символа праздника – елки. Корреспондент Zakon.kz выяснил, где в Алматы и по какой стоимости можно приобрести главную героиню новогоднего торжества.

Фото: Zakon.kz

В последние годы все большей популярностью пользуются искусственные елки. В отличие от живых деревьев они и простоят долго, и будут радовать глаз не один год. А от нынешнего изобилия, честно сказать, глаза разбегаются.

Фото: Zakon.kz

На рынке нам советовали приобрести гелевую или как ее еще называют – литую елку. Выглядят такие елки весьма реалистично, их практически невозможно отличить от натуральных деревьев.

На ощупь такой материал напоминает упругую резину, которая при нажатии легко возвращается в первоначальный вид. Цены разные, в зависимости от размера, производителя и дополнительных украшений в виде шишек, снежного напыления и ягод.

Фото: Zakon.kz

На китайские литые елки предлагают следующие цены:

180 см – 60 тыс. тенге;

210 см – 80 тыс. тенге.

Как нам рассказал продавец, такие елки прослужат как минимум 10 лет, а может и больше при аккуратном использовании.

Фото: Zakon.kz

Есть варианты подешевле – елки из нарезанной ПВХ пленки. Максимальный срок службы такой елки – пять лет.

Фото: Zakon.kz

Цены следующие:



180 см – 33 тыс. тенге;

210 см – 55 тыс. тенге.

Но, если в магазинах фиксированные цены, на рынках продавцы готовы сделать хорошую скидку и в подарок положить гирлянду.





Фото: Zakon.kz

Здесь же неподалеку мы встретили небольшой островок искусственных литых елок российского производства. По сравнению с китайскими их стоимость в разы выше.

Фото: Zakon.kz

Продавцы заверили, что такая цена полностью себя оправдывает, поскольку изготавливают эти елки из первичного сырья. Помимо этого, они гипоаллергенные, безвредные как для детей, так и для животных, не осыпаются и без едкого запаха резины.



Разбег цен следующий:

160 см – 85 тыс. тенге;

180 см – 90 тыс. тенге;

220 см – 125 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

"Такой елкой вы будете пользоваться 20-30 лет. Здесь хороший металлический стержень, плюс сама елка литая, не будет осыпаться и надолго сохранит свою форму. Здесь и качество чувствуется в отличии от китайских елок", – поделился с нами продавец.

Фото: Zakon.kz

Следующей нашей точкой был специализированный магазин товаров для дома. Здесь выбор ничуть не хуже, вот только живые деревья уже разобрали, остались искусственные.

Фото: Zakon.kz

Диапазон цен от 30 до 150 тыс. тенге в зависимости от материала и размера ели. К примеру:



елка из ПВХ материала 180 см обойдется в 33 тыс. тенге, 220 см – 43 тыс. тенге;

гелевая елка 180 см стоит 65 тыс. тенге, 220 см – 80 тыс. тенге.

"В основном все сейчас покупают гелевые елки. Они дороже, но смотрятся более натурально. Мы уже практически продали все ходовые размеры – 150, 180 см. В основном остались елки от 200 см и выше", – рассказала консультант.

Фото: Zakon.kz

Она отметила, что при выборе новогодней елки стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на крепление ветвей. Самый популярный и надежный вариант – отгибающиеся ветви. В данном случае ствол и ветви представляют собой единое целое. Основание самих ветвей при этом выполнено из прочной и гибкой многослойной проволоки, которая позволяет им отгибаться от ствола под любым углом, благодаря чему можно придать кроне желаемую форму.

Фото: Zakon.kz

Ветки с крючками: в этом случае каждая веточка крепится к стволу отдельно на специальный крючок. Такой вариант во время сборки займет больше времени.

Шарнирный механизм – наиболее удобные и быстрый в установке. В таком варианте ветви ели крепятся к стволу с помощью шарниров, благодаря которым очень легко расправляются самостоятельно. Сам процесс чем-то напоминает раскрытие зонта.

Фото: Zakon.kz

Вернемся к ценам. Как оказалось, самые демократичные варианты новогодних елок можно найти в одном из популярных гипермаркетов. Выбор здесь, конечно, не такой большой, но зато цены более чем привлекательные:



гелевая литая елка 120 см – 18 999 тенге;

гелевая литая елка 150 см – 29 999 тенге;

гелевая литая елка 210 см – 59 999 тенге.

А вот елка из ПВХ материала осталась только в размере 150 см и стоит 18 999 тенге.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нашли мы варианты и для тех, кто все же хочет поставить в доме живое дерево. Такие елки в основном можно приобрести в интернет-магазинах, цветочных и центрах озеленения.



На выбор предлагают два варианта – пихту и сибирскую ель. Если вы хотите более пышное дерево, то обратите внимание на пихту.

В одном из интернет-магазинов нам озвучили следующие цены:

срезанная пихта 220 см – 80 тыс. тенге;

срезанная сибирская ель 150 см – 12 тыс. тенге, 180 см – 15 тыс. тенге, 220 см – 20 тыс. тенге.

Также можно приобрести дерево в горшке, чтобы после праздника пересадить его, к примеру во дворе дома.

Фото: pxhere

В другом интернет-магазине рассказали, что цены на живые пихты начинаются от 50 тыс. тенге в зависимости от длины и густоты дерева.



"Мы продаем только пихты, потому что в отличии от елок они могут простоять от 2-х месяцев и больше. Для этого дерево нужно поместить в специальный резервуар и хотя бы раз в день доливать воду, опрыскивать ветви при этом не обязательно – это нужно больше для запаха", – отметила консультант.

Фото: freepik

Специалисты также рекомендуют: чтобы елка радовала долго, не желтела и не осыпалась, выбирать для ее установки место подальше от батарей, окон и балкона, поскольку перепады температур для дерева нежелательны.

Фото: Zakon.kz

Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать красивую и качественную елку. Главное, подходите к выбору с хорошим настроением и тогда новогодние хлопоты не покажутся вам чем-то утомительным.

