Сколько казахстанцы планируют потратить на новогодние подарки

До Нового года осталось меньше двух недель, и многие активно заняты подготовкой к празднику и поиском подарков. Сколько казахстанцы готовы потратить на новогодние презенты и что приобретают чаще всего – в материале Zakon.kz.

Эксперты советуют готовиться к праздникам заранее, особенно если вы планируете подарки для большого количества людей. Однако в реальности накопить на новогодние сюрпризы заблаговременно получается не у всех.

Как показывают исследования, к Новому году расходы у многих граждан, как правило, значительно вырастают. Согласно опросу аналитического центра сервиса Zaimer.kz, покупка подарков близким перед Новым годом – главная статья расходов для 55% казахстанцев. Для 34,5% участников основные расходы – продукты и напитки к новогоднему столу. Траты на досуг в новогодние каникулы в приоритете для 6% казахстанцев.

"Более половины, или 57% респондентов, сообщили, что увеличат траты на подарки по сравнению с прошлым годом. 22,8% потратят ту же сумму, что в прошлом году, 16,4% – снизят, а 3,8% не планируют покупать подарки". Zaimer.kz

От 5 до 25 тысяч тенге потратят на подарок для близкого человека большинство опрошенных казахстанцев – 40%. Более 50 тысяч тенге на презент выделят 22,4% заемщиков. 21% респондентов планируют подарок на сумму 25-50 тысяч тенге. Для 14% опрошенных комфортная сумма на подарок не превышает 5 тысяч тенге.

"Мы видим, что казахстанцы достаточно уверенно планируют праздничные расходы, а значит, их материальное положение стабильно. Они легко прогнозируют свои доходы в будущем и точно знают, сколько могут потратить на праздниках." Генеральный директор Zaimer.kz Алмаз Торутаев

В качестве подарка 30% респондентов хотели бы получить деньги, 23% считают лучшим новогодним сюрпризом новый гаджет, 19% граждан мечтают о поездке в теплую страну в качестве подарка. По 15% казахстанцев хотели бы в подарок бытовую технику или косметику, поход в ресторан – 7%.

По данным пресс-службы Ozon, высокий сезон покупок и продаж на площадке в Казахстане начинается в октябре и продолжается вплоть до Нового года.

"На эти несколько месяцев приходятся крупнейшие распродажи, такие как 11.11, Черная пятница и, конечно же, предновогодний ажиотаж и рождественские скидки. С начала октября число заказов на маркетплейсе уже увеличилось в 1,5 раза, и в декабре показатели продолжат расти". Пресс–служба Ozon

Чаще всего в предновогоднее время покупатели заказывают:

товары для дома, в частности, домашний текстиль, товары для интерьера и декора, товары для кухни, и, конечно, товары для Нового года;

товары для творчества, в том числе различные наборы для рисования, лепки, рукоделия, а также настольные игры, паззлы и развивающие игры для детей;

товары для красоты и здоровья. Особым спросом в зимний период пользуются товары для ухода за кожей.

В предновогодний период самыми активными покупателями становятся граждане Казахстана в возрасте от 25 до 54 лет. При этом женская половина аудитории почти в два раза превышает мужскую.

Согласно собственному опросу Zakon.kz, немало казахстанцев скептически относятся к теме новогодних подарков и Новому году в целом.

Жители страны, принявшие участие в нашем опросе, сообщили, что не планируют подарки ввиду отсутствия или нехватки средств. Некоторые из них отметили, что предпочитают приберечь средства на срочные и непредвиденные расходы или более необходимые нужды, например, лекарства, ремонт сантехники, поход к врачу и т.д.

По результатам опроса 29% людей, принявших участие в голосовании, не намерены приобретать подарки к Новому году. 19% из числа принявших участие в опросе Zakon.kz готовы выложить на подарки более 50 тысяч тенге, 18% ответили, что готовы потратить на подарки от 20 до 50 тысяч тенге. 16% респондентов рассчитывают приобрести новогодние презенты на сумму до 10 000 тенге. От 10 до 20 тысяч смогут потратить на новогодние подарки 14% участников опроса, и только 4% в состоянии потратить на презенты более 1 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Большая часть респондентов не планирует совершать дорогостоящие покупки к Новому году. Например, подарить автомобиль, квартиру или предметы роскоши готовы только 9%, гаджеты в качестве подарка выбрали 8%. Основная часть респондентов готовит к новогодним праздникам сувениры или символические подарки – 29%, сладости или напитки дарят 20% участников.



Технику или товары для дома планируют подарить 11% граждан, украшения или одежду – 10%, оставшиеся 13% опрошенных выбрали другой вариант для новогоднего сюрприза. Часть граждан сообщили, что приобрели для подарка билеты в театр, различные подарки для детей, автоаксессуары и т.д.

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