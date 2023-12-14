Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько стоит выступление казахстанских звезд на новогодних корпоративах

Бриллиантовые звезды: сколько стоят казахстанские певцы на Новый год Фото: pixabay
Выступление звезд эстрады придает любым праздникам особенно радостную атмосферу. Не исключение – Новый год. В преддверии этого главного в году праздника интерес к селебрити растет. Корреспонденту Zakon.kz стало известно, сколько стоит выступление казахстанских звезд на Новый год.

Многие крупные и успешные компании проводят предновогодние корпоративы для своих работников. Кто-то не скупится и приглашает популярных в Казахстане людей. Корреспонденту Zakon.kz удалось пообщаться с сотрудником одной из таких компаний, которому поставили задачу "организовать" выступление отечественной звезды. Организатор мероприятия составил список из самых популярных казахстанских звезд и обзвонил их продюсеров, чтобы сравнить стоимость выступления.  

"Руководство поручило мне заняться организацией новогоднего корпоратива. С задумкой пригласить на вечер звезд я позвонил нескольким, которые попали в список желанных от коллектива. Но был в шоке от того, сколько они запросили за полчаса выступления. Конечно, в праздники все дорожает, но эти суммы мне показались космическими", – поделился парень, который предпочел не называть своего имени.

Обзванивая наших селебрити молодой человек узнал, что у них есть стандартный пакет, в него входят три-четыре песни, а по времени выступление занимает не более получаса.

"Если звезда находится не в городе, доплачиваются трансфер, проживание и питание. Так вот, по этим параметрам самым дорогим оказался RaiM, его короткое выступление обойдется в 6 миллионов тенге, наименее дорогой – Мадина Садвакасова – 1 миллион тенге," – рассказал житель Алматы.

Нам предоставили список, с представителями каких звезд удалось связаться организатору корпоратива и узнать стоимость их услуг. Напомним, это гонорар за получасовое выступление в Алматы:

  • RaiM (Райымбек Бактыгереев) – 6 000 000 тенге;
  • Ерке Есмахан – 5 000 000 тенге;
  • Наzима – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);
  • Кайрат Нуртас – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);
  • Галымжан Молданазар – 10 000 долларов (4 557 554 тенге);
  • Айкын Толепберген – 2 500 000 тенге;
  • Luina – 2 500 000 тенге;
  • Торегали Тореали – 2 500 000 тенге;
  • Группа "МузАРТ" – 2 500 000 тенге;
  • Группа "U r k e r" – 1 800 000 тенге;
  • Али Окапов – 1 500 000 тенге;
  • Мадина Садвакасова – 1 000 000 тенге.
"А вот стоимость выступлений Дильназ Ахмадиевой, а также Беркута с Аишой узнать не удалось, поскольку они заняты на весь декабрь. Еще свободных окошек уже нет у Кайрата Нуртаса", – сообщил источник.

На вопрос, на ком же остановила свой выбор компания, молодой человек ответил, что было решено обойтись без участия звезд, а вместо этого выдать сотрудникам премию.

Читайте также

Как отмечают Новый год в разных странах
Как отмечают Новый год в разных странах
Пес
Собаки замерзают в отлове Алматы: ветслужба ответила зоозащитникам
Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: