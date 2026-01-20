#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Сколько стоит шпагат Волочковой

Анастасия Волочкова, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 20:30 Фото: instagram/volochkova_art
Продюсер Артур Якобсон раскрыл, сколько стоит выступление бывшей балерины Анастасии Волочковой на частных мероприятиях и корпоративах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, цитируемым изданием "Постньюс", шоу с ее фирменными шпагатами обойдется заказчику в 2-2,5 млн рублей (примерно от 13 млн тенге).

Если же заказчик ограничится базовым выступлением без знаменитых шпагатов, то гонорар Волочковой составляет 1 млн рублей (примерно 6 млн тенге). При этом окончательная сумма всегда зависит от формата мероприятия и пожеланий клиента, так что итоговая стоимость может меняться.

Кроме того, Якобсон уточнил, что за участие в творческих вечерах и встречах в регионах России балерина просит от 300 (около 2 млн тенге) до 500 тыс. рублей (примерно 3 млн 200 тыс. тенге), а появление в телешоу оценивает в 200 тыс. рублей (примерно 1 млн тенге).

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева впервые откровенно рассказала о кризисе.

