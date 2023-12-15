Как выживают талдыкорганцы в первый месяц зимы

Морозы до -30 градусов обрушились на Талдыкорган и Жетысускую область неожиданно. К ним местные жители оказались не готовы. Это аномально низкая температура для региона, тем более в начале зимы, сообщает Zakon.kz.

Еще 6 декабря в городе и окрестностях было +16. На клумбах по второму разу за сезон зацвели цветы, газоны покрылись зеленой травой, а в некоторых местах даже мягким пушистым мхом. И хотя на календаре был первый зимний месяц, ничто не предвещало такого резкого понижения температуры воздуха.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Первые проявления зимы были отмечены уже 8 декабря мелким снежком. А потом он шел практически не переставая в течение четырех дней. По большому счету, ему радовались только дети. Ну а потом неожиданно ударили морозы.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

К очистке дорог городские коммунальные службы приступили ответственно, но, как всегда, не обошлось без ложки дегтя. Весь снежный отвал они оставили вдоль бордюров, создав непреодолимое препятствие для пассажиров общественного транспорта. В акимате сообщили, что очистку дорог от снега облегчают комбинированные дорожные машины и ведутся они круглосуточно. Однако талдыкорганцы говорят, что внимание дорожно-коммунальных служб уделяется только центральным улицам, а частный сектор и дачи оказались предоставлены сами себе.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"Основные улицы – Абая, Белова почистили, а вот про Акылбекова забыли. Ходить невозможно. Ладно, взрослый человек, а дети в школу еле шагают по такому снегу", – написал жалобу Алексей Штели на официальной странице акимата.

Нечищенными до сих пор остаются тротуары по всему городу. Во дворах многоэтажек дворники тоже оставили тротуары без внимания, впрочем, как и проезжую часть. В первые дни после снегопада местные паблики взрывались возмущенными комментариями горожан по поводу трудностей передвижения по пешеходной части улиц.

"Так из года в год происходит. Когда чиновники задумаются, что такие условия приводят к массовым падениям и травмам? Особенно страдают от этого пожилые люди", – считает талдыкорганка Галия Омарова.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Как оказалось, проблему с чисткой тротуаров в городе решают, и даже составлен график. Техника работает круглосуточно. Наибольшая сложность состоит в том, что после снегопада ударил мороз, и весь снег быстро и сильно уплотнился.



"Во время снегопада выпало 26 сантиметров снега при норме 8 см. Коммунальным службам пришлось работать в авральном режиме. На данный момент очисткой городских улиц от снега занимаются три подрядных организации. Задействовано 87 единиц снегоуборочной техники, в том числе 10 мини-тракторов "Пони" для уборки снега с тротуаров. Весь город разделили на участки, осталось очистить порядка 25% от общей площади пешеходных дорожек. Думаю, к 17 декабря мы все закончим", – прокомментировал ситуацию корреспонденту Zakon.kz начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана Нурбахыт Алтынбеков.

Между тем во многих странах мира чистку пешеходных дорожек решают проще. К примеру, в Исландии и Финляндии под тротуарами проложены тепломагистрали, подающие горячую воду в жилые дома. На них снег сразу тает, не образовывая ледяную корку. А во время обильных снегопадов, когда снегоуборочная техника не успевает справляться, к расчистке улиц привлекают местных жителей.

В Японии, чтобы избежать большого скопления снега, под проезжей частью и тротуарами устанавливают специальные батареи.

В США государственная коммунальная служба чистит основные улицы городов и крупные магистрали, улицы поменьше убирают частные организации, а территорию около частных домов обязаны убирать сами жители. У них есть 24 часа, чтобы расчистить территорию у своего дома, иначе им выписывают штраф. В Германии тротуары чаще всего убирают владельцы или жители прилегающих домов. Муниципалитеты ответственны за порядок на дорогах и тротуарах, где нет жилых домов.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

От аномальных морозов пострадали жители частного сектора. В разных частях города была прекращена подача природного газа. Самые предусмотрительные (кто оставил в резерве печи на твердом топливе) быстренько перешли на уголь в ожидании голубого топлива.

Жетысуский производственный филиал АО "ҚазТрансГаз Аймақ" сообщил, что в связи с понижением температуры наружного воздуха поступают многочисленные заявки по причине остановки подачи газа в жилой дом через индивидуальный шкафной газорегуляторный пункт. Аварийно-диспетчерская служба работает в режиме 24/7, но зафиксированы случаи, когда абоненты не могли дозвониться из-за перегруза на линии. Поэтому было принято решение подключить дополнительные номера, в том числе сотовый, для принятия заявок по мессенджеру WhatsApp.

Но некоторые жители не могли дозвониться ни по одному номеру в аварийную службу, чтобы сообщить о проблеме.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Коммунальные предприятия, подающие тепло в многоэтажные дома, сейчас работают на максимальной мощности. До сегодняшнего дня не зафиксировано ни одной аварийной ситуации. Жалобы от жильцов о недостаточно комфортной температуре в квартирах, конечно, есть, но они единичны и порой не совсем объективны.

"Такие морозы, как сейчас, не характерны для нашего региона. Где-то фиксируют -25, а в районах, близких к реке Каратал, все -30. Естественно, в домах будет по-разному тепло. На данный момент у нас температура подачи воды в теплоцентрали +81 градус, на обратке +58. После выходных обещают потепление, и тогда она станет несколько ниже. Она меняется в зависимости от внешней температуры воздуха. Когда жильцы приходят с жалобами, дескать, у нас в доме холодно, а в соседнем жарко, я всегда говорю: "За техническое состояние и эксплуатацию общедомового имущества, к которому относится внутренняя система отопления, несут ответственность собственники квартир и КСК". Наша организация отвечает за подачу тепловой энергии до границы балансового раздела и элеваторного узла. Мы летом давали объявления, предлагали провести ревизию отопительной системы домов. Оплату (в зависимости от объема работ) можно было оформить в рассрочку, на год-два. Но мало кто откликнулся. А теперь народ жалуется, что холодно. Сани нужно готовить летом", – считает директор ГКП "Теплосервис" Манархан Ахымбеков.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В выигрыше от холодов оказались только школьники. В первый день сильных холодов на дистанционное обучение перешли учащиеся нулевых и 1-5 классов, а 14 декабря отдел образования оповестил, что в связи с понижением температуры до -34 градусов в общеобразовательных школах города Талдыкорган нулевые, а также 1-9 классы переведены на онлайн-формат обучения. Ученики 10-11 классов будут учиться в стенах школы. Такой режим обучения в городе объявили и на сегодня, 15 декабря 2023 года. Он продлится до улучшения погодных условий.