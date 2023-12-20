Как провести дни зимнего солнцестояния, чтобы не омрачить Новый год – советы нумеролога

22 декабря – древнейший Новый год, самый короткий день и длинная ночь. В прежние времена у разных народов он символизировал начало нового года, возрождение после зимы, конец холода и тьмы. Нумеролог рассказала Zakon.kz, в чем его особенность, как прожить этот период и стать счастливым.

День зимнего солнцестояния знаменует начало зимы в Северном полушарии. Солнце находится ближе всего к Земле за весь год. Чаще день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в годы, предшествующие высокосному (таким будет 2024 год), зимнее солнцестояние происходит 22 декабря и начнется в 03:28 по алматинскому времени.

По данным сотрудников Астрофизического института, самые длинные ночи в декабре начинаются с 18 декабря и заканчиваются 24 декабря. Разница по времени отсчитывается секундами. С 21 на 22 декабря наступает самая длинная ночь и самый короткий день. В современной астрономии эта дата – прохождение Солнцем самой южной или северной точки эклиптики.

Что означает день зимнего солнцестояния

Предки различных народов жили в согласии с природой и циклами солнца. Оттого уделяли этому небесному телу особое внимание. Они считали день, когда Солнце начинает приносить больше тепла, окончательной победой света над тьмой, а одного времени года над другим. Во многих культурах этот день отмечался как праздник Нового года.

Древние славяне в самый короткий день в году справляли языческий праздник – Коляда. С ним связывали наступление нового годового цикла, а сам Коляда выступал в роли солнца-младенца. Люди пытались помочь Солнцу победить тьму. Для этого раскладывали и зажигали костры, катали по селу пылающие колеса, украшали дома елочными веточками и выпекали обрядовый каравай в форме небесного светила.

В древности в Скандинавии отмечали дохристианский праздник Юула, который был посвящен богу Тору. В Древнем Риме праздновали Сатурналий, посвященный отцу богов Сатурну. Рождество, Йоль, Коляду и Нардуган тоже отмечали в этот период.

В разных точках планеты продолжают отмечать эту дату. В некоторых странах для этого есть особые традиции:

В преддверии важного дня в Восточной Азии проходит праздник Дунчжи: 20, 21 или 22 декабря вместе собираются члены семей, готовят и едят традиционную еду.

Шаб-е Ялда (Иран): 20, 21 или 22 декабря устраивают застолья и встречают рассвет.

В Великобритании совершают обряд сжигания часов: проводят костюмированные шествия, после которых сжигают фонари и устраивают фейерверки 20, 21 или 22 декабря.

Народные приметы в день зимнего солнцестояния: ○ если на деревьях иней, то на следующий год будет большой урожай; ○ день пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме; ○ сильный снегопад – к продолжительной и снежной зиме.







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Психолог, астролог и нумеролог Нурия Бекалаева рассказала, как правильно провести в наших реалиях этот день, не теряя ощущение волшебства в суматошные дни подготовки к встрече нового 2024 года.



Как встретить Новый год, не обратив праздник в раздражающую пробежку по магазинам, надрыв и отсутствие настроения что-либо отмечать? Чаще всего это касается женской части населения. Именно они в попытке все успеть и организовать на высшем уровне валятся без сил к полуночи.

По мнению специалиста, собственно суета и безудержная пробежка по магазинам в попытке всем угодить превращает праздник в выматывающий квест. Ведь ажиотаж начинается задолго до Нового года, а не за пару дней до торжества.



"Желая оказать максимальное внимание близким, мы зачастую проводим предновогодние дни в поиске презентов и сюрпризов. А ведь это время на самом деле волшебное. И начинается оно, как ни странно, не 31 декабря с боем часов в полночь, а 21 декабря. 21-23 декабря в традициях многих народов празднуют дни зимнего солнцестояния. У тюрков есть праздник Нардуган, у славян – Карачун, у кельтов – Йоль. Это дни, когда "старое солнце умирает", а новое нарождается. Я сама праздную эту традицию много лет, почти 14, и могу поделиться своим опытом, как встретить Новый год в волшебном настроении". Нурия Бекалаева

Подготовка к празднованию Нового года в дни зимнего солнцестояния



Солнцестояние принято отмечать особенным образом. Во-первых, продолжила нумеролог, мы празднуем не одну ночь, а целых 12.



"Это на первый взгляд можно подумать: "ой, как долго, тут бы одну новогоднюю ночь пережить, а здесь их 12!". Но чем же хороши эти дни? Есть множество разных важных дел – печь, убирать, загадывать желания, а к 31 декабря наступает кульминация – пик праздника, когда все веселятся и торжествуют. Получается, что у нас есть время и для подготовки, и для волшебства". Нурия Бекалаева

Главное в празднике зимнего солнцестояния – атмосфера и настроение, отмечает эксперт. В нем пребывает женщина и готовится к встрече Нового года.



"Многие думают, что они появляются от подарков: получишь подарок – и хорошо на душе! Это отчасти. Известно, что у женщины настроение меняется несколько раз в день. Поэтому его нужно уметь создавать, поддерживать и защищать от влияния вредных факторов". Нурия Бекалаева

В психологии много уделяют внимания философии "полюби себя". И в этом случае, объясняет нумеролог, следует продумать, как сделать так, чтоб домашняя работа и подготовка к празднеству не забрали все силы.

"Этот вопрос как раз относится к заботе о себе. Сделать предварительные заготовки, как делали наши мамы, это, конечно, хорошо. А еще можно попросить о помощи. Из опыта консультаций и тренингов знаю, что для некоторых женщин попросить ее сравни проявлению слабости. Легче пожаловаться на тяжкую женскую ношу. Я предлагаю просто попросить помощи. Поверьте, наши близкие не откажутся помочь нам. Тем более в такой праздник". Нурия Бекалаева

В итоге часть работы делегировали, и домашние дела кипят, а женская энергия не растрачена. Она с нами, и это здорово, заключила специалист.

"Именно это и нужно для загадывания желания. Согласитесь, желания уставшей женщины сбываются реже, если вообще сбываются, чем желания женщины, у которой хорошее настроение. Я могу точно сказать – женщина создана для радости! Когда замечаю, что себя загнала в рамки и мне нехорошо, тогда напоминаю себе: "Ты создана для радости!". И мое состояние резко улучшается. Я уже могу подумать о делах, "как мне сделать проще?" – подчеркивает Бекалаева.

И вот еще одна тайна, которая никакая не тайна, – жизнь меняется в лучшую сторону, когда мы легкие и радостные. Вот это женское состояние и называется архетип Фея, или просто Фея.

"Мы готовим праздничный стол, печем с детьми новогодние печенья, украшаем елку легко и с удовольствием, если находимся в нужном состоянии. И в этом же состоянии загадываем желания. Популярный вопрос: "Как создать новогоднее настроение" – я бы переформулировала в "Как создать состояние Феи?". Потому что Феей вы можете быть 365 дней в году, не только в праздники. Начать можете хоть сегодня". Нурия Бекалаева

Чем же различается празднование дней зимнего солнцестояния и Нового года? Тем, что в первом случае присоединяемся к циклам природы, объяснила специалист.

"После 23 декабря Солнце становится сильнее, и люди празднуют именно этот факт. А в случае с Новым годом многие уже и не знают, что они отмечают. Ведь на самом деле в Новый год того самого чуда, исполнения желаний, которого все ждут, чаще всего не происходит. Поэтому так много взрослых, которые не любят Новый год. Празднуя зимнее солнцестояние, мы возвращаемся к природе, и, как ни странно, снова получаем доступ к чуду. А для этого учимся заново удивляться". Нурия Бекалаева





Фото: pixabay

Все хотят чуда, а удивляться многие разучились, заметила спикер. И это кажется парадоксальным. Перефразируя героя одного популярного новогоднего фильма, можно сказать об этом так: "Мы не только разучились лазать в окна к любимым женщинам, но и перестали удивляться". А любой праздник без этого не праздник.



"Удивитесь, как Солнце набирает силу. Или, говоря научным языком, замечайте, как продолжительность светового дня прибавляется буквально по секунде каждый день. Наши далекие предки искренне верили, что в дни зимнего солнцестояния идет борьба старого с новым. И радовались, что появилось новое Солнце. А ведь могло этого не произойти! Конечно, у них были мифы, с которыми они жили на протяжении всего времени. С нами этот вариант не пройдет. Нам с вами удивляться стало тяжелее, это последствия технического прогресса, так сказать. Но я все-таки повторю – жизнь в ритме природных циклов увеличивает радость. Это доказывает моя практика и личные наблюдения на опыте участниц тренингов", – заключила нумеролог.

Что делать в зимнее солнцестояние?

Этот день рекомендуется провести в праздничном настроении и выполнить ряд созидательных действий:

Уделите время духовному росту, самопознанию, поставьте цели на будущее. Загадайте заветное желание. Посвятите день семье и близким людям, устройте праздник и проведите ритуалы привлечения удачи и достатка. Наведите порядок, украсьте дом природными материалами. Займитесь благотворительностью и сделайте подарки близким людям.

И что уж точно не следует допускать в этот период, так это затевать ссоры, злословить и жадничать.

Зимнее солнцестояние – уникальное астрономическое явление, которое много значило и праздновалось с древности. Проведите этот период так, чтобы будущий год принес удачу, а ваши желания сбылись.

