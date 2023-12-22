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Астрономы предупредили: совсем скоро произойдет зимнее солнцестояние

Астрономы предупредили: совсем скоро произойдет зимнее солнцестояние Фото: Vito Technology, Inc.
Эксперты сообщили, что начинается астрономическая зима. А начинается она 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. Оно знаменует самый короткий день и самую длинную ночь в году, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" 22 декабря 2023 года в 06:27 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира.

В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии – лето. При этом в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли. Солнце находится в созвездии Стрелец. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе, что и определяет самый короткий световой день и самую длинную ночь в Северном полушарии.

Продолжительность светового дня сегодня составит 6 часов 59 минут. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день длится 17 часов 33 минуты.

Ранее мы сообщали, что в самую длинную ночь года земляне увидят самый северный звездопад. Речь идет об Урсидах.

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