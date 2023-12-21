Как кибермошенники пытались "надуть" казахстанцев в 2023 году

Способы и методы киберпреступлений становятся все более изощренными. Мошенники активно используют сервисы подмены телефонных номеров и искусственный интеллект. О том, как преступники обманывали казахстанцев в 2023 году, в материале Zakon.kz.

Настоящий полковник

С начала 2023 года казахстанские женщины резко стали востребованы среди иностранных военных, которые якобы выполняют миротворческую миссию в Афганистане, Сирии или Ираке. Жертвами мошенников обычно становятся одинокие сорокалетние женщины. Преступники в основном представляются офицерами американской армии. Среди фейковых военных есть даже генералы. Мошенники знакомятся со своими жертвами в Сети и начинают с ними длительную переписку.

Мужчина показывает себя исключительно с положительной стороны. Стандартная история выглядит так. Он вдовец, воспитывающий 17-летнюю дочь (которая, кстати, с нетерпением мечтает познакомиться с новой казахстанской мамой), служит в Вооруженных силах. Обычно он военный хирург или высокопоставленный офицер, у которого заканчивается контракт. Он очень устал от службы, одинок и мечтает создать семью.

Фото: скриншот

В ходе переписки мошенники осыпают своих жертв комплиментами, клянутся в любви, обещают жениться – словом, делают все, чтобы втереться в доверие. Потом "любовник" вдруг рассказывает, что он нашел чемодан с крупной суммой денег во время военной операции и хочет переслать его из страны. Иногда бравый офицер спасает местного шейха и за это его отблагодарили драгоценностями, которые ему надо вывезти из страны. А собеседница в Сети стала для него самым близким и любимым человеком, значит, посылать это он будет ей.

Но после того как он отправляет посылку, начинаются проблемы. Она обычно застревает на таможне какой-нибудь другой страны и для ее выкупа уже потребуется определенная сумма, обычно 1000-2000 долларов.

Также боевой "генерал" буквально перед вылетом в Казахстан может быть ранен или заболеть, а для лечения потребуется немалая сумма. Жертва этой мошеннической схемы будет чуть ли не круглые сутки получать письма из таможни от него, от друга-дипломата с просьбами, мольбами, взываниями к совести и чувству долга.

Женщины, в том числе и казахстанки, многие верят в подобные сказки. Наверное, желание стать счастливой сильнее здравого смысла и того факта, что в Сирии, Ираке и Афганистане уже давно нет американских войск.

Стоит отметить, что подобные схемы ориентированы не только на женщин. В сети мошенников часто попадают и мужчины. В социальных сетях преступники пишут своим жертвам с аккаунтов, где на аватарках – девушки модельной внешности. Стиль переписки практически одинаков. Но концовка немного иная. Когда преступник понял, что мужчина влюблен по уши и готов расстаться с любыми деньгами, только бы далекая и любимая была счастлива, "девушка" рассказывает о богатом отце или дяде, который скоропостижно скончался и оставил ей огромное наследство. Но вот только чтобы его получить, необходимо оплатить услуги дорогостоящего нотариуса. После того, как она получит завещанные средства, она обязательно прилетит к своему казахстанскому возлюбленному. Соответственно, после того, как красивая иностранка или американский военный получают перевод из Казахстана, их аккаунты становятся удаленными.

Закроем долги за неделю

Мошенники – люди современные и поэтому часто в своих схемах используют последние новшества в цифровых технологиях. Чтобы вызвать доверие у населения, они делают заманчивые предложения от известных медийных личностей. К примеру, в уходящем году в Instagram можно было увидеть рекламу от казахстанского блогера Сергазы Токтарбека, известного под псевдонимом Сека. В видео сообщении вайнер предлагал перейти по ссылке и оставить свои данные.

Фото: Stopfake.kz

Блогер якобы обещал помочь заработать крупную сумму денег, не прилагая никаких усилий. Как оказалось, Токтарбек не имел к этому обращению никакого отношения, а послание было смонтировано благодаря программе дипфейк.

На известных блогерах жулики не остановились. Благодаря подобным программам они стали подделывать выступления даже президента Казахстана. Якобы он призывал казахстанцев участвовать в государственных программах и гарантировал большие выплаты. Также Токаев несколько раз "подписывал" закон о выплатах пострадавшим от мошенничества и обещал гражданам Казахстана деньги в связи с нестабильной политической обстановкой в мире.

Само собой, на официальном сайте президента страны никаких сообщений о законе, гарантирующем выплаты, не было. Ничего не было сказано о подобном законе и на сайте Парламента РК.

Не оставили без внимания преступники и крупные корпорации Казахстана. Подобные рекламы то и дело всплывали в Сети, были даже фейковые сообщения от имени АО "НК "КазМунайГаз".

Казахстанцев призывали инвестировать в предприятие и уже через месяц получать баснословные барыши. Достаточно было перейти по ссылке и оставить свои данные. После этого с жертвой связывался "менеджер" и объяснял, куда перевести деньги. Конечно же, после перевода никаких дивидендов жертва аферистов не получала. Настоящие сотрудники АО "НК "КазМунайГаз" разводили руками и напоминали о том, что ценные бумаги акционерного предприятия можно приобрести только через лицензированную брокерскую компанию. И проверить наличие лицензии у брокера можно только на веб-сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Бабушка, я сбил человека

Наверное, никогда не выйдет из моды старый прием со звонками старшему поколению. Мошенники звонят им на домашние телефоны и, представляясь близкими родственниками, говорят, что у них проблемы с полицией. К примеру, он сбил человека, находится в больнице или даже участвовал в теракте. Главное, чтобы преступление в любом случае выглядело страшным, а последствия – необратимыми. Но, несмотря на серьезность преступления, избежать наказания можно за определенную сумму. Пенсионеры в состоянии страха за своих близких соглашаются на любую сделку, передают крупные суммы обманщикам через курьеров и очень удивляются, когда их дети или внуки звонят им и рассказывают, что у них все в порядке.

"Безопасный" счет

Нестареющей классикой стал и звонок из банка. Злоумышленник, представляясь работником финансовой организации, звонит потенциальной жертве и говорят о том, что с ее банковской карточки кто-то пытается вывести деньги или оформить кредит. Чтобы пресечь эти попытки, необходимо срочно перевести средства на безопасный счет. Для этого необходимо скачать специальное приложение, которое является программой для снятия средств, там преступник имеет доступ к мобильному приложению пострадавшего.

Мошенники обычно эмоционально давят на своих "клиентов", не дают разговаривать с посторонними и диктуют все действия пошагово. Стоит отметить, что в этих вариантах мошенничества почти всегда присутствует какой-нибудь следователь, майор, полковник местной полиции или оперуполномоченный. Уверенный и напористый голос сразу начинает пугать и давить, не давая опомниться. Но их пыл и психологическая хватка быстро улетучиваются, если их жертва сама представится сотрудником правоохранительных органов или сотрудником безопасности банка. Обычно после этого они бросают трубку и больше не звонят.

Извините, ошиблись счетом

Иногда мошенники не "разводят" на деньги, а используют доверчивых граждан для того, чтобы обезопасить себя от уголовного преследования. На ваш счет может упасть крупная сумма денег, а буквально через несколько минут позвонит злоумышленник с просьбой ее переслать, так как произошла ошибка. Рассказывают о сложной жизненной ситуации и даже предлагают оставить у себя небольшую сумму в качестве вознаграждения и извинения за беспокойство. Если вы поддадитесь уговорам и сделаете перевод, то наживете себе проблемы с законом. Суть этой схемы в том, что преступники часто размещают несуществующий товар в интернет-магазинах и могут указать ваш счет как реквизиты для оплаты. В итоге один человек остается без денег и товара, а второй – приобретает, "за не большое вознаграждение", массу неприятностей.

Берегите свои деньги

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, специалисты в сфере IT и полицейские советуют никогда не давать никому свои личные либо банковские данные, номера счетов, пароли, CV-коды.

При вложении в инвестиционные проекты необходимо изучить рынок, весь механизм заработка и убедиться, что это законный проект. При купле-продаже в интернете надо внимательно изучать информацию о продавце или сайте, не сообщать и не указывать дополнительные данные своих банковских карт на сомнительных сайтах, не оплачивать посредством перевода, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых.

Если потенциальный продавец или покупатель просит перейти по ссылке якобы для оформления сделки или оплаты покупки, возможно, это мошенник. Также не нужно по телефону диктовать реквизиты или коды из SMS-сообщений по требованию лже-сотрудников банка, а также переводить свои деньги на другой счет по требованию все тех же неизвестных сотрудников полиции.