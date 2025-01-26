Более 2,5 тысяч казахстанцев вложили деньги в несуществующие фонды
Фото: МВД РК
В МВД предупредили казахстанцев о рисках стать жертвами мошенников, которые используют искусственный интеллект и таргетированную рекламу, сообщает Zakon.kz.
По информации правоохранителей, в 2024 году более 2,5 тысячи человек вложили деньги в несуществующие фонды, поверив аферистам. При этом часто люди, чтобы вернуть средства, отданные мошенникам, обращаются к их же "коллегам" и теряют еще более крупные суммы.
"К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тысяч тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 млн тенге", – сообщили в МВД.
В ведомстве предупреждают, что таргетированная реклама – инструмент для продвижения информации, который активно используется в социальных сетях и онлайн-платформах, уже давно взят на вооружение интернет-мошенниками.
"Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств. При создании рекламы злоумышленники берут за основу оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, искажая его с помощью искусственного интеллекта, чтобы обманывать казахстанцев", – пояснили в пресс-службе МВД.
В министерстве рассказали, как распознать мошенников в рекламе:
- слишком заманчивые предложения – реклама обещает легкие деньги и фантастические условия для обогащения без каких-либо рисков;
- ссылки ведут на сомнительные сайты без контактов или лицензии;
- запрос личных данных с требованием ввести анкетные сведения, номер карты, паспорта либо иные персональные данные;
- агрессивный маркетинг и давление с призывами "не упустить возможность";
- настойчивые звонки менеджеров "инвестиционных" фондов;
- обращайте внимание на мимику лица известных личностей, участвующих в рекламе, неправильная синхронизация губ и звука.
Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области потерял более 11 миллионов тенге, став жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной платформой.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript