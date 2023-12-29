Браки заключаются на небесах, или Как казахстанцы умудрялись встречать Новый год в воздухе

Если вместо президента страны к вам обращается командир самолета, значит, вы встречаете 1 января в полете. Чем запоминается встреча Нового года на борту воздушного судна, Zakon.kz узнал у пилотов, бортпроводников и пассажиров.

Новогодний рейс необычен, например, тем, что многие авиакомпании добавляют в бортовые меню новые блюда. Кто-то предлагает пассажирам традиционные оливье и мандарины, другие угощают сладостями или селедкой под шубой. Но одно остается неизменным – ровно в полночь командир воздушного судна обращается к пассажирам, оказавшимся в новогоднюю ночь на борту, с поздравительной речью. А пассажиры по традиции благодарят экипаж бурными аплодисментами.



Некоторые авиакомпании устраивают в этот день новогоднюю почту Деда Мороза, когда пассажирам предоставляют возможность отправить поздравительную открытку родным и близким с борта самолета. Другие встречают на борту пассажиров в костюмах Снегурочек, а маленькие путешественники на таких рейсах обычно получают приятные сюрпризы.

"Это был рейс на Утопао. Экипаж и командир говорили поздравления по громкой связи, а пассажиры поздравляли друг друга и нас. Все общались на протяжении всего полета. Тогда форма у нас была темно-синего цвета. Мы с бортпроводниками купили ободки и шапочки с новогодней тематикой, в них и встречали пассажиров, и работали в салоне. Пассажиры отнеслись к этому с юмором, многие фотографировались с нами", – рассказывает бортпроводница Олеся Кучерова.

Еще одна бортпроводница Ирина Таджиева рассказала про рейс "Москва – Шымкент". Тогда в Москве из-за погодных условий в аэропорту образовалась огромная пробка из самолетов.

"Впервые в жизни я такое видела – больше 20 самолетов, стоящих на полосе в очереди на вылет. Мы простояли на полосе в ожидании очереди несколько часов. Время уже приближалось к полуночи, и все очень переживали, что не успеют встретить Новый год дома. Но нам очень повезло, в Шымкенте мы оказались около 23:00 и успели к праздничному столу. Можно сказать, с корабля на бал! Пассажиры были очень довольны и благодарны. Хоть и прошло уже так много лет, эта история до сих пор осталась в памяти как теплое напоминание о том, что в этот праздник случаются любые чудеса", – рассказала бортпроводница.

У пилота Ерлана Мукашева не менее захватывающая история с прошлого Нового года.

"Мы летели из Пхукета в Астану, и Новый год встретили на высоте 11,5 тысячи метров, пролетая над территорией Индии. Я сверил время и определил момент, когда в Астане наступил Новый год, и в этот момент мы поздравили пассажиров по громкой связи. Пассажиры были очень довольны. А после нам даже посчастливилось наблюдать салюты из окна иллюминатора, хотя в это время в Индии еще не наступил Новый год", – вспомнил пилот.

Елена Артемова – мама в декрете, а еще несколько лет назад работала бортпроводницей на российских авиалиниях. Рассказывает, что дважды встречала Новый год, будучи в рейсе. Но один запомнился надолго.

"Мы летели в Томск. До Нового года еще оставалось достаточно времени, и мы все были уверены, что встретим его дома. Но погода подвела. Нас посадили на запасном аэродроме, разместили в гостинице. Смирившись, что домой в этом году мы уже не попадем, мы накрыли праздничный стол из того, что удалось купить в кафе при гостинице, и решили проводить старый год. Только мы подняли бокалы с соком, как нам объявляют, что аэропорт дал добро и можно лететь. Но не тут-то было – когда мы были уже на борту, взлет снова отменили. Уставшие и измученные мы снова возвращаемся в гостиницу, никто уже не надеется на чудо. Но оно случилось! Нам разрешили вылет! Только Новый год мы встретили уже на выходе из аэропорта".

Фото: предоставлено героями

Запоминаются некоторые новогодние рейсы не только экипажу, но и пассажирам. Асель и Мурат Султановы в 2024 году отметят 20 лет совместной жизни. А предложение Мурат сделал именно на борту самолета.

"Мы тогда решили отметить Новый год в Грузии. Рейс задержали, поэтому полночь наступила где-то в середине полета. Пассажиров поздравил командир экипажа, и в конце назвал мое имя и сказал, что меня ждет сюрприз. И тогда Мурат выходит в проход, встает на колено и при всех делает мне предложение! Конечно, я сказала "Да!" Нам аплодировал весь самолет! Это было неожиданно и очень приятно. Мы эту историю рассказывали своим детям, и я надеюсь, что расскажем и внукам", – поделилась Асель.

Жанара Адыкамова, супервайзер по работе с бортпроводниками, вспоминает историю, которая случилась 13 лет назад под Новый год. В то время ее родные жили в Караганде, и при любой возможности она ездила к ним из Астаны на выходные и праздники.

"31 декабря мне выпал рейс в Семипалатинск. Он очень короткий – утром туда и в обед обратно. Из-за плохой погоды мы улетели на запасной аэродром в Усть-Каменогорск и там почти три часа ждали. В 20:00 уже подлетали к Астане, и я понимала, что к мужу и к дочке я уже вряд ли успею. Но все решил случай. Одному из пассажиров перед посадкой стало плохо, я оказывала ему медпомощь, держала кислород. Когда ему немного полегчало, он сказал, что ему еще в Караганду ехать. Я ответила, что он-то еще может успеть, а вот я, скорее всего, нет, потому что надо поехать домой за вещами, а оттуда на вокзал. На что он предложил ехать вместе с ним, так как у него есть личный водитель. То есть он решил меня отблагодарить за оказанную помощь", – рассказала Жанара.

Времени было не так много, поэтому пассажира провели через CIP зал и на машине отправились в Караганду.

"Мы поехали в пургу и метель. Дорогу закрыли, но у этого пассажира был какой-то спецпропуск и нас пропустили. Кстати, он оказался моим соседом по улице, и ровно без пяти двенадцать я была уже со своей семьей. Под звуки курантов мы открыли шампанское с супругом, а дочка радовалась, что мама надела на Новый год свою униформу. Вот такие чудеса иногда случаются!" Жанара Адыкамова

Совсем скоро наступит долгожданный праздник, и снова на огромной высоте над землей прозвучат слова: "Уважаемые пассажиры, от имени всего экипажа поздравляю вас с Новым 2024 годом!".