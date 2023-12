Каких специалистов не хватает в Казахстане и как сейчас решается кадровый дефицит

О дефиците кадров в Казахстане говорят постоянно и давно. Но с тех пор кардинальных изменений нет. Темой всерьез несколько лет назад озаботились и чиновники. Они изучили рынок труда и принялись восполнять острую нехватку специалистов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Только казахстанцы по-прежнему не особо выбирают технические профессии. Зачастую молодежь предпочитает заканчивать вузы по таким специальностям, как экономика, юриспруденция и финансы. Небольшие изменения рынок труда в стране претерпел несколько лет назад. Тогда многие поняли, что экономистов и финансистов на рынке труда стало слишком много, а значит, пора переориентировать свой взгляд на более востребованные, пусть и невысокооплачиваемые профессии, но получив их, явно без работы не остаться.

К примеру, сфера теплоэнергетики Казахстана уже давно испытывает большие трудности в поиске кадров. Если устаревшее оборудование еще хоть как-то можно отремонтировать, то заказать новое, а главное – современное и установить его, практически некому, приходится вызывать специалистов из-за границы.

Сейчас казахстанским тепловикам не хватает свыше 15 тысяч хорошо подготовленных специалистов. Если так пойдет и дальше, то уже в скором времени ремонтировать и содержать в исправном состоянии станции будет некому. Эта работа большинству молодых людей не по душе, и они неохотно идут в коммунальную сферу.

Яркий тому пример – на специальность "Теплоэнергетика" в Алматинском университете энергетики и связи в этом году не поступил ни один студент. При таком раскладе уже в будущем можно будет просто закрыть это направление.

"Дефицит кадров приводит в конечном итоге к тому, что мы не можем проводить расширение инфраструктуры. Те ситуации, которые возникли в Экибастузе, Риддере, как раз показали, насколько важно обратить внимание на эту отрасль и подготовку кадров", — поделилась своим мнением Сауле Рахметуллина, ректор Восточно-Казахстанского технического университета.

На некоторых ТЭЦ всеми способами пытаются исправить эту ситуацию. В Усть-Каменогорске на базе городской ТЭЦ руководители и власти региона даже открыли учебные классы для студентов. Таким образом они пытаются подготовить новые кадры.

"Опытные люди понемногу уходят. Нам сейчас важнее всего, чтобы молодые специалисты обучились с азов. Начинали с электромонтера или электрослесаря, росли, набирались опыта", – отметил Серик Байсаринов, начальник цеха ТЭЦ Усть-Каменогорска.

В следующем году для теплоэлектростанций востока такие классы подготовят свыше 200 дипломированных специалистов. Но все равно этого очень мало. Тепловики утверждают, что для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу только одного из узлов ТЭЦ, необходимо 600 человек, и эти специалисты нужны прямо сейчас, а не через год или два.

По мнению экспертов, в теплоэнергетику молодежь не идет по той простой причине, что работа это тяжелая, ответственная, а заработная оплата труда невысокая. Специалисты приводят расчеты: молодой специалист, только окончивший вуз и устроившийся на производство, сможет получать в лучшем случае 180-200 тыс. в месяц с учетом всех вычетов налогов. Еще одна причина, почему молодежь не стремится получить профессию инженера - энергетика, – это нехватка грантов на данную специальность. В ведущих региональных вузах намного проще поступить на преподавателя физической культуры или филолога, чем на техническую специальность.

С подобной проблемой сталкивается не только сфера теплоэнергетики. В такой стратегически значимой для страны отрасли, как водное хозяйство, часто не хватает специалистов в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, инженеров гидротехников и инженеров гидромелиораторов.

По специальности "водные ресурсы и водопользование" в области сельского хозяйства из подготовленных в период с 2018 по 2022 год - 1300 выпускников по профилю пошли работать только 80%. Основная причина незаинтересованности молодежи в этой специальности – низкая зарплата, в среднем, 172 тыс. тенге. Более 90% уволенных работников составляет производственный персонал. К слову, в 2024 году колледжи и вузы обещают выпустить 156 специалистов, это обеспечит водную отрасль в необходимых кадрах только на 30 процентов.

В тяжелом положении сейчас находится и горнодобывающая промышленность страны. А вот в сферу добычи драгоценных металлов процесс подбора внешних кадров усложняется еще и тем, что на определенные позиции требуются профессионалы с узкой специализацией, которые обладают специфической квалификацией, образованием, знаниями и опытом.

Такими специалистами являются минералоги, техники-геомеханики, обогатители, гидрогеологи и другие специалисты. В настоящий момент в образовательных учреждениях обучают по общему направлению без специализации работы на золотосодержащих рудах. Нет подготовки кадров на уникальных специалистов, таких, как обогатитель на золотоизвлекательной и обогатительной фабрике. То есть выпускникам приходится нарабатывать опыт и более углубленно изучать процессы обогащения уже в процессе самой работы.

Есть дефицит кадров даже в такой престижной профессии, как авиация. Нехватка квалифицированных пилотов тормозит развитие авиации в стране. Проблема в том, что в Казахстане сейчас лишь одно учебное заведение, которое готовит специалистов для авиационной отрасли. Но и оно не пользуется особым спросом у абитуриентов, так как выпускники казахстанской авиационной академии в итоге не соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации. И им требуется дополнительное образование после окончания вуза.

Утечка профессионалов и поколение NEET

Хорошо подготовленных кадров, сочетающих профильное образование с практическим опытом, не хватает в тяжелом машиностроении, добыче, техническом консалтинге, а также в продажах и в сервисе технологического оборудования.

Работодатели сейчас в активном поиске швей, поваров, сварщиков, каменщиков, сантехников, автомехаников и разнорабочих. Дефицит кадров есть в строительстве, сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Эксперты утверждают, что все произошло из-за того, что молодое поколение не особо хочет обучаться этим специальностям, а все больше отдает предпочтение более прибыльным профессиям экономиста или юриста. Здесь есть и представители старшего поколения, которые как раз имеют опыт в рабочей сфере, но сейчас все больше склоняются к трудовой эмиграции. А все потому, что за "бугром" за ту же самую работу сварщика заплатят гораздо больше, чем на родине. Можно работать и вахтовым методом.

Недавно на заседании Мажилиса Парламента Юлия Кучинская отметила, что среди выехавших в другие страны казахстанцев 60% лиц с высшим и техническим профессиональным образованием. Также депутат утверждает, что доля населения страны, обдумывающего возможность переезда за рубеж, составляет 64%.

По мнению экспертов в области экономики, на дефицит рабочих рук немало влияет такая прослойка молодежи, как поколение NEET. Расшифровывается эта аббревиатура как not in Education, Employment, or Training, что в переводе с английского означает не учатся, не работают и не проходят переподготовку. На предложение государства воспользоваться программами по трудоустройству или обучению представители такой молодежи отвечают, что ищут себя или для них нет ничего привлекательного.

По данным Бюро национальной статистики, если в Казахстане молодежь составляет почти 20% от всего населения республики, то 6,9% из них входят в категорию NEET. Это более 255 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет.

Как исправить ситуацию?

В своем ежегодном Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил большой блок "людям труда". В первую очередь по поручению президента с 1 января 2024 года ожидается повышение размера минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге.

Коснутся изменения также работников на вредном производстве. Таким специалистам, учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень вреда здоровью, еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будут выплачивать специальную соцвыплату.

Особый акцент президент сделал и на образовательной системе. По его словам, она должна трансформироваться с учетом сегодняшних и будущих потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики уже сейчас испытывают кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями.

Эксперты отмечают, что 40% молодых специалистов уходят с работы в первый же год после трудоустройства. Поэтому специалисты предлагают разработать эффективную систему наставничества по взаимодействию бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации. В том числе, выделять гранты самим предприятиям, чтобы они имели возможность набрать нужных специалистов под свои запросы по рабочим местам.

Кроме этого, правительством страны в будущем планируется расширить практику создания учебных центров на производствах по переквалификации работников. Это позволит проводить оперативную переподготовку кадров для отраслей промышленности. Уже со следующего года в стране ударными темпами займутся восполнением нехватки кадров. И все же остается надеяться, что это первый шаг к ликвидации дефицита рабочих рук в стране. И в ближайшем будущем Казахстану все-таки удастся решить кадровый вопрос и подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы всегда.

Николай Ежелев