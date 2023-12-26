Хватит ли в Казахстане урана для АЭС

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос о строительстве АЭС в Казахстане на общенациональный референдум. РК является лидером по добыче топливного урана в мире. Zakon.kz решил выяснить ситуацию в отрасли.

2023–й подходит к концу и уже очевидно, что запланированный референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет в следующем году. Стоит отметить, что в Казахстане разведанных запасов урана хватит еще примерно на 30 лет. По запасам наша страна (15% от мирового запаса) занимает второе место в мире, после Австралии (28%).

Большая часть запасов урана находится в СКО. При этом в стране не прекращается геологоразведка. В частности, изучаются залежи в месторождениях Инкай–2 и Инкай–3 в Туркестанской области, где предположительно находится порядка 125 тысячи тонн урана.

Поставляется казахстанский уран в 11 стран мира. И, если раньше наибольший объем экспорта урана из Казахстана приходился на Китай (8 тонн на сумму 422,6 млн долларов), то по данным аналитиков Первого кредитного бюро, в этом году Казахстан значительно нарастил экспорт природного обработанного урана в Россию (за 5 месяцев около 1,9 тыс. тонн на сумму 216,5 млн долларов). Как отмечают в ПКБ, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, в январе 2023 года было продано почти 1,8 тыс. тонн на общую сумму 228,6 млн долларов. Недавно Нацоператор "Казатомпром" подписал также соглашение по поставкам в ОАЭ, которое позволит увеличить экспорт и диверсифицировать его географию.

Урана для АЭС хватит

По словам управляющего директора по производству АО "НАК "Казатомпром" Алии Акжоловой, за девять месяцев текущего года в Казахстане добыто более 15 тысяч тонн урана, а по итогам года ожидается, что добыча составит около 21,5 тысяч тонн.

"Мы также планируем нарастить добычу урана на 50% к 2026 году, в сравнении с текущим годом. Таким образом, если говорить об АЭС, то компания готова обеспечить ее ураном. Если будет принято решение о ее строительстве, то до начала строительства у нас будет еще достаточно времени, чтобы подготовиться и нарастить производство и добычу", – сказала Алия Акжолова.

Цифровизация на уровне

Если на референдуме большее количество граждан проголосует за строительство АЭС, и атомная станция в Казахстане все–таки появится, то, по словам экспертов отрасли, топлива для нее будет достаточно. Однако, кроме этого, есть еще ряд других важных моментов, к примеру, уровень цифровизации и технологий у казахстанского оператора. Это один из показателей того, готова ли Нацкомпания и страна в целом к качественной реализации такого масштабного проекта.

По словам главного директора по закупкам и общим вопросам нацкомпании Мухита Магажанова, сегодня большинство мировых компаний активно развивают Digital и IT направление.

"В этом плане эффективности невозможно достичь без оптимизации и цифровизации производственных процессов. Мы тоже ведем активную работу по разработке и внедрению инновационных проектов в сфере цифровизации и автоматизации производства. Основой любого развития и положительных изменений всегда являются люди. От того, насколько работники компании понимают возможности цифровых технологий, зависит успех компании", – сказал Мухит Магажанов.

При этом одним из крупных проектов, внедренных в атомном холдинге, называют SAP ERP – единая прозрачная информационная система управления ресурсами предприятия.

"Это позволяет упростить контроль над потоком работ между подразделениями, снижает затраты, связанные с дублированием информации и задач, сокращает издержки, возникающие из–за работы разрозненных систем управления. Результатом внедрения проекта стало создание инструмента для четкого планирования деятельности компании на основании актуальных данных. В итоге обмен информацией стал гораздо проще, а эффективность работы – выше", – пояснил Мухит Магажанов.

Кроме того, по его словам, при рассмотрении любого проекта руководство смотрит на экономическую составляющую проекта. Но, не всегда выгода от внедрения IT–продукта может быть оценена в денежном выражении, это может иметь социальный или какой–нибудь другой аспект. Также, все зависит от успешной реализации самого проекта, и других объективных и субъективных факторов, пояснил представители Нацкомпании.





"К примеру, большая часть производственных предприятий атомного холдинга расположена на удалении от больших городов и крупных населенных пунктов – на расстоянии десятков, а то и сотен километров от инфраструктурных возможностей операторов связи. Поэтому мы работам над тем, чтобы предоставить сотрудникам на производственных объектах и в вахтовых поселках доступ к высокоскоростному интернету. Так, за последние два года было обеспечено покрытие мобильной связью для доступа в интернет на рудниках шести предприятий", – сказал Мухит Магажанов.

В ближайшее время, по его словам, планируется обеспечить сотрудникам других производственных объектов и рудников максимально качественный доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету. Таким образом, по мнению главного директора, внедрение цифровых технологий и инноваций позволит обеспечить глобальную конкурентоспособность компании и всей страны.

АЭС – да или нет

Строительство атомной электростанции – это крупнейший проект, который планирует и обсуждает сейчас казахстанское общество. АЭС позволила бы диверсифицировать источники энергии и решила бы проблемы с ее дефицитом. Среди преимуществ также, можно назвать: снижение выбросов углекислого газа и других вредных веществ в окружающую среду.

"Любой инвестор, когда приходит в страну, хочет получить возврат своих денег. Надо правильно выбрать приоритеты. Сейчас банки, в том числе международные не хотят инвестировать в угольные станции, а у нас почти 70% – это угольные станции. Основная причина – грязные технологии. Хотя для Казахстана уголь – это преимущество, потому что он у нас самый дешевый в мире. Если в Европе на горелке 100 долларов стоимость угля, то в Казахстане это максимум 20 долларов", – пояснил заслуженный энергетик Казахстана Серик Тютебаев.

Впрочем, пока единого консенсуса в казахстанском обществе не наблюдается. И если одни по–прежнему выражают опасения, другие казахстанские эксперты выступают за строительство АЭС, объясняя это высокой степенью износа угольных станций и дефицита электроэнергии. При этом они также напоминают еще об одном немаловажном моменте – международных обязательствах Казахстана по снижению выбросов вредных веществ.