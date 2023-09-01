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Токаев: Вопрос о строительстве АЭС нужно решить при помощи референдума

Вопрос о строительстве АЭС нужно решить при помощи референдума, Токаев, послание Фото: pexels
Вопрос о том, строить ли атомную станцию в Казахстане, следует решить при помощи общенационального референдума. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства в своем Послании народу Казахстана, развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим вопросом.

"Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2019 году в своей предвыборной программе пообещал проводить референдумы по наиболее важным стратегическим проблемам. К таким вопросам относится и строительство АЭС.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее".Касым-Жомарт Токаев

Прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана смотрите здесь.

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