Стужа, ледяная крупа и ливень стеной: сюрпризы преподнесла погода жителям Абайской области

Декабрьская погода преподносит сюрпризы жителям Абайской области. Если в начале декабря больше недели "давили" морозы за минус 30 градусов, замораживая землю, не прикрытую снегом, то перед Новым годом пошел стеной ливень, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области из-за гололеда в конце декабря отменили занятия в школах и колледжах, а все загородные трассы закрыли для движения автотранспорта.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

26 декабря в Семее пошел ливень вперемешку с ледяной крупой. Они плотной стеной прошлись по городу в течение часа. Вмиг образовались лужи на дорогах, увеличивая и без того немаленькие пробки на центральных магистралях.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А уже к вечеру, когда столбик термометра стал опускаться с +2 градусов до ниже нуля, все лужи прекратились в зеркальный каток. И на телефоны жителей Абайской области посыпались сообщения Департамента по ЧС с объявлениями о закрытии загородных трасс.

Около 2 часов ночи была закрыта трасса Семей – Курчатов из-за гололеда. Часом позже перекрыли движение по автодороге Маканчи – Жаланашколь – Ушарал, где разыгралась сильная метель, а порывы ветра достигали 20 м/с.

Под утро пришло еще одно сообщение о том, что принято решение закрыть и остальные трассы, соединяющие населенные пункты Абайской области с остальным миром. Так, из-за сильного гололеда закрыто движение по трассам Бородулиха – Жезкент и Семей – Усть-Каменогорск – Шульбинск – Ново-Шульба.

Для школьников Абайской области каникулы наступили на день раньше. Уже в 6 утра все мессенджеры области облетели сообщения, что в школах Семея занятия переводятся на дистанционную форму обучения для учеников 0-11 классов, а также для студентов 1-2 курсов колледжей, учащихся на базе 9 классов. Аналогичная отмена занятий в формате оффлайн ожидала и учащихся второй смены с нулевого класса по второй курс колледжа.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В травматологическом пункте больницы скорой медицинской помощи Семея, начиная с 26 декабря, полный аншлаг.

"Вчера к нам из-за гололеда на дорогах обратились 20 человек. А за утро 27 декабря мы пока оказали экстренную помощь лишь двум обратившимся", – рассказал корреспонденту Zakon.kz дежурный травматолог БСМП Семея Адильжан Есимханов.

При этом доктор уточнил, что среди обратившихся нет ни одного с переломами. Чаще всего это были вывихи и растяжения голеностопов, локтевых суставов и коленей, а также ушибы мягких тканей. По информации пресс-службы акима Семея, все коммунальные службы города всю ночь работали на дорогах, посыпая их пескосоляной смесью.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Впрочем, некоторые семейчане удивляются всем этим мерам предосторожности, включая тотальный перевод школьников и студентов на онлайн обучение.

"Я до работы нормально добралась. На удивление автобусы есть, благодаря ботинкам на нескользкой подошве добралась без происшествий, обошла почти весь центр по делам: от площади до "Казпочты" и до медунивера, нигде не посыпано", – прокомментировала утреннюю ситуацию на дорогах семейчанка Флора Левина.

Посыпку на пешеходных дорожках не увидела и семейчанка Асем Утешева. А вот музейный работник Алла Белякина сегодня впервые в жизни увидела, как поскользнулась и упала на дороге… собака.

На текущий час в Абайской области внутренние трассы областного и местного значения закрыты для движения транспорта, дети обучаются на дому.