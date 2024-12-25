Школьные занятия отменили в Абайской области из-за плохой погоды

Фото: Zakon.kz

25 декабря 2024 года в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия для учащихся І смены, сообщает Zakon.kz.

Таким образом на занятия не придут: 1-4 классы всех школ города Семей;

1-4 классы 2 школ, 1-11 классы 1 школы Кокпектинского района;

1-4 классы 6 школ Жанасемейского района;

1-4 классы 15 школ, 1-9 классы 1 школы, 1-11 классы 2 школ Бородулихинского района;

1-11 классы 1 школы Аксуатского;

1-11 классы 2 школ, 1-9 классы 9 школ, 1-4 классы 5 школ Бескарагайского района;

1-4 классы 1 школы, 1-11 классы 4 школ Жарминского района переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме. Ранее появилась информация, что в СКО 200 детей получили подарки от главы государства на Президентской елке.

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