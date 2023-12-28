О Казахстане заговорили все арабы: как шейхи влюбились в Алматы

Четверо братьев "принцев" из Объединенных Арабских Эмиратов в качестве места отдыха выбрали Алматы и Алматинскую область. Они оказались в восторге от местной природы: снежных гор, разноцветных каньонов и заледеневших озер. Корреспондент Zakon.kz расскажет о маленьком путешествии гостей.

Молодые, красивые и весьма влиятельные арабы с первого взгляда влюбились в Алматы. Сюда они прибыли 24 декабря на четыре дня. Гости попали в настоящую зимнюю сказку. Насладиться невероятными пейзажами: Лесной сказки, Кольсайскими озерами и Шымбулаком помогли наши арабисты. Один из инициаторов визита туристов – переводчик арабского языка и бизнесмен Аль Фатих.

"Я был переводчиком у членов королевских семей в ОАЭ. Поскольку тесно работаю с арабским миром, понял, что они сильно любят природу. Поэтому мне пришла идея пригласить их к нам в страну. Основал туристическую компанию, запустил рекламу Казахстана. Так начали приезжать первые иностранные туристы". Аль Фатих

Арабист вышел на популярных блогеров из Дубая и пригласил их в Казахстан. Поначалу они не проявили большого желания, но и не стали отказываться.

"Я с партнерами организовал все за свой счет. Они мне сказали, что не хотят роскоши и желают увидеть Казахстан глазами обычных туристов. Побывали на Кольсайских озерах, в сосновом бору, на Шымбулаке. Все четыре дня мы были вместе, сняли качественное видео. За несколько дней их публикации об Алматы вышли в топ и сейчас о Казахстане говорят все ОАЭ", – сказал инициатор приезда туристов.

Вузеры в Сети активно обсуждают, что наше государство посетили арабские шейхи. Аль Фатих объяснил, почему их называет "принцами".

"Есть принцы из королевских семей, которые имеют отношение к власти, есть наследный принц, который получает власть после ухода нынешнего правителя. А эти люди не имеют отношения ни к власти, ни к королевским семьям, но их называют "принцами", потому что они – лицо Дубая. Их ролики набирают большие просмотры, они сотрудничают с властями. Это очень влиятельные блогеры братья на Ближнем Востоке". Аль Фатих

Также собеседник рассказал о впечатлениях туристов.

"Они говорили, что вообще не ожидали, что Казахстан такая волшебная страна. Природа очень разнообразна, здесь все красоты: горы, озера, реки, каньоны. Погода меняется быстро. Их сильно это удивило. Они несколько раз повторяли, что Казахстан заслуживает того, чтобы сюда приезжали туристы", – говорит Аль Фатих.

Другой арабист – партнер Аль Фатиха Нуржан Токташов – считает, что Казахстан – страна больших возможностей, и это подтверждают зарубежные гости.

"Один из арабских блогеров сказал: "Я еще не встречал такой страны, как Казахстан. Человек не прожил свою жизнь, если он не был в Казахстане". Они удивлены разнообразием города. Как мы и хотели, в Алматы был обильный снег, и это придало импульс. Они снимали, когда была буря, ветер, затем все стихло. От души отдохнули. Сказали, что это того стоило. Мы были максимально конфиденциальны, но их фанаты, даже из Казахстана, следили за сторис, угадывали через час-два, где они будут, и приходили туда, отдавали подарки, хотели сфотографироваться". Нуржан Токташов

Гости остались в восторге от казахской кухни и национальной музыки. За четыре дня они даже выучили казахские слова.

"Мы учили их казахскому языку, им даже удалось запомнить бытовые слова, научились здороваться, благодарить. И казахский язык им очень понравился. Они говорят, что казахский и арабский очень похожи. 30-40% слов казахского языка взяты из арабского, поэтому они были удивлены, насколько наша культура близка". Нуржан Токташов

По традиции гостям надели казахские чапаны. Стороны сняли потрясающий ролик о Казахстане, который в скором времени увидит весь мир. К тому же собеседники отметили, что их дайрект уже завалили иностранцы, которые стали интересоваться Казахстаном.