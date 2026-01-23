Погода в доме: что делать, если в квартире холодно

Чем морознее становится на улице, тем уютнее смотреть на падающие снежинки в окно из теплого нутра квартиры. Если "укрытие" действительно теплое, конечно. Zakon.kz разбирался, как добиться комфортного "климата" в доме.

Холоднее на улице – теплее дома?

Не совсем. Между этими двумя показателями нет прямой зависимости. Поскольку задача системы отопления, пояснили в Алматинских тепловых сетях, заключается в том, чтобы поддерживать постоянную комфортную температуру внутри (по норме +20°C). Там, за окнами – хоть плюс, хоть минус. Впрочем, это для потребителя. А вот для теплосетей колебания столбика термометра значат многое.

"Существует строгая зависимость между температурой наружного воздуха и температурой воды, которую теплосети подают в город. Это называется "Температурный график" между источником теплоты и теплопередающей организацией. Работает это так: чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах. Диспетчеры теплосетей получают прогноз погоды и задают режим работы котельных и ТЭЦ, плавно регулируя температуру теплоносителя", – сообщили в АлТС.

И проиллюстрировали примерами для облегчения понимания:

○ На улице +5°C – вода в подающем трубопроводе может быть около +60…+70 °C.

○ На улице -20°C (мороз) – температуру подачи поднимают до +90…+95 °C и выше, чтобы компенсировать быстрые потери тепла зданиями.

Вода какой температуры подается теплосетями и какой она доходит до потребителей?

Стоит различать температуру в магистральной сети и непосредственно в вашем радиаторе. Запоминаем.

От источника (ТЭЦ, котельная) в сильные морозы сетевая вода может выходить с температурой 90-95°C. Она находится под большим давлением, поэтому не закипает.

В квартиры кипяток подавать нельзя как минимум из-за риска ожогов при прорыве. Поэтому в подвале каждого дома стоит "элеваторный узел" или автоматизированный тепловой пункт (АТП). Там горячая вода из города смешивается с остывшей из обратной трубы дома.

В итоге температура в батарее не выше 95°С для систем старого типа. Для новых пластиковых труб эту цифру еще снижают.

Где чей дозор?

Ровно на границе балансовой принадлежности – обычно это стена дома или первый фланец задвижки в подвале.

"Тепловые сети отвечают за то, чтобы довести воду до дома с нужной температурой и давлением. ОСИ, КСК, ПТ отвечают за все, что происходит внутри дома. Если вода к дому подошла горячая, а в квартирах холодно – забиты стояки, закрыты вентили, "завоздушена" система – это зона ответственности органа управления домом. Собственники квартир тоже могут спровоцировать ухудшение ситуации – речь обычно идет о самостоятельной, без согласия КСК или ОСИ, замене, установке, переносе батарей или теплых полов. Подобное самоуправство может привести к ухудшению температуры внутри всего жилого дома", – предупреждают в АлТС.

Как действовать замерзшему потребителю?

Принимайте меры, если температура в помещении ниже нормы, то есть, допустим, не достигает 20-ти градусов со знаком плюс в случае с Алматы.

Алгоритм действий следующий:

Обратитесь в ОСИ, КСК. Уточните у них, нет ли аварий в подвале и открыты ли задвижки. Живете на верхнем этаже? Их частая проблема – воздух в батареях или закрытая арматура, установленная собственниками квартир самостоятельно. Попросите сантехника КСК или – при наличии крана Маевского – сами спустите воздух, вдобавок пусть специалист произведет поквартирный осмотр систем отопления. КСК ссылается на "город", якобы "дающий слабое тепло"? Требуйте совместного замера параметров. Представитель КСК и инспектор теплосетей должны замерить температуру на входе в дом, в подвале. Если данный параметр в норме, а в квартире колотун, КСК обязан заняться промыванием и регулированием внутренней системы. Параметр занижен? Мяч отправляется на поле тепловых сетей, они и устранят проблему.

"Важно позвонить в аварийную службу, которая обслуживает ваш ЖК, или в КСК, ОСИ, чтобы зафиксировать заявку официально", – подытожили в Алматинских тепловых сетях.

Уже набрали заветный номер? Пока ждете дорогих гостей, окажите себе экстренную помощь. Для начала проверьте работоспособность оконной фурнитуры – даже самые современные стеклопакеты начинают источать стужу из-за банальных поломок или растянутого резинового уплотнителя. Нелишним будет присмотреться и ко входной двери.

Далее убедитесь в том, что циркуляции тепла ничто не препятствует. Освободите пространство вокруг радиаторов, снимите с них декоративные экраны, отодвиньте или подвяжите плотные шторы.

И главное. "Законопатив" все щели, не забудьте изучить вентиляционные решетки – нет ли преград для прохождения воздуха. В "герметичной" квартире это особенно важно.