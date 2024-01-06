У страха глаза велики: микробизнес уклоняется от мобильных переводов

С начала года большинству казахстанцев пришлось срочно обналичивать деньги. К примеру, в такси, которые можно "словить" с дороги, водители начали брать оплату либо наличными, либо через платежи на номер мобильного оператора.

Павлодарцы обналичивают тенге

И это касается не только поездки на такси, но и большинства представителей микробизнеса, будь то поход к мастеру татуажа и маникюра, либо покупки в ближайшем магазине. Покупателям приходится на всякий случай иметь при себе бумажные деньги. Услугодатели все чаще отказываются от банковских транзакций.

"Не хочу, чтобы меня обложили несправедливыми налогами. Теперь только оплата наличными. Когда я объявил об этом своим пассажирам, ехавшим из Павлодара в Астану, не все оказались готовы, у многих в карманах только телефоны. Но нужно привыкать снова к такому расчету", - говорит таксист Ильяс, зарегистрированный на платформе InDrive.

Водитель говорит, что переводы "спалят" таких работяг, как он. Придется встать на учет, как предприниматель, и отдавать значительную часть суммы, заработанную нелегкими перевозками между городами страны. По его мнению, он далеко не одинок в своем решении.

Объявления о приеме оплаты исключительно наличными можно увидеть на интернет-страницах мастеров ногтевого и сервиса и бровистов "на дому". Они тоже получают много переводов на личные счета. И переживают, что могут быть заподозрены в нелегальном бизнесе и оштрафованы.

Владельцам небольших магазинов скрыть доходы сложнее. Свою историю рассказывает Жанна, совладелица небольшого, но популярного продуктового магазина. У нее в продаже есть все: овощи, мясо, бакалея. Здесь ежедневно закупаются множество павлодарцев.

"Изначально были на упрощенке, но лимит для ИП в 69 млн тенге оборота в год был просто нереально мал. По сути, нас приводили к режиму налогооблажения по НДС. При минимальнной наценке на товар это положение нас бы обанкротило. Даже налог в 3% по упрощенке давит. Ведь надо платить заработную плату продавцам: отнимаем от маржи еще 4-5%. Затем лицензионный сбор в 2%, коммунальные услуги, охрана, доставка и прочее – минус 3-4%. Если работать по-белому, уйдешь в минус при нашей маржинальности в 13,7%. Как и многие, мы, скажем так, выкручивались", - признается женщина.

Чтобы сэкономить на комиссиях банков за транзакции, принимали переводы на личные номера, и практиковали оборот наличных средств. Для этого даже объявляли скидку на товар.

"Покупатели охотно откликаются. Ведь лучше скидку получить, чем банковская комиссия скажется на цене. Наши постоянные клиенты привыкли, до сих пор рассчитываются бумажными деньгами. Конечно, чеки даем всем, а банкам платим меньше. Тем более, что переводами работать теперь невозможно. Это вынужденная мера. Сейчас мы перешли на розничный налог, который в Павлодаре составляет 4%. Хотелось бы, чтобы власти региона снизили его размер до 2%, как это делается в других областях. Тогда малый бизнес вздохнет свободнее, перестанет в тени прятать доходы", - резюмировала женщина.

Жанна мечтает расширить бизнес - построить кафе, принять на работу новых людей. Но считает, что при действующей налоговой политике ей вряд ли удастся исполнить задуманное.

Может "прилететь" штраф - ДГД по Мангистауской области

В официальных такси Актау пока можно оплатить переводами либо система сама списывает с карты нужную сумму. На рынке все чаще просят также оплатить наличными, хотя еще до Нового года можно было запросто оплатить переводом. Проблему оплаты поднял один из актасуких блогеров – Азамат Сарсенбаев.

"Заехал на рынок для закупа. Раздражают некоторые продавцы, которые принимают только наличные. Кого они хотят обмануть? Сами себя и обманывают. У себя же воруют! В цивилизованных странах неуплата налога считается одним из страшных преступлений. А эти работают на своей земле, берут деньги с таких же жителей города и пытаются "навариться", - возмущается блогер.

У Азамата Сарсенбаева своя кофейня, он, помимо блогерства, занимается бизнесом. Он отметил, что платит налоги исправно, а в кофейне использует QR или принимает оплату по карте.

"Я исправно плачу все налоги, и я понимаю, что выполняю свой гражданский долг, я никому ничего не должен и, как говорится, могу спать спокойно. Я горжусь тем, что я честный налогоплательщик. Обидно то, что другие не хотят платить налоги, стараются избегать этого, принимают оплату только наличными и не перестают жаловаться, что не живут, как в ОАЭ. Но это же смешно! Ты не платишь налоги, скрываешь свои доходы, но при этом требуешь что-то от государства!" - отмечает Азамат Сарсенбаев.

В среднем, как отмечает предприниматель, он платит налогов на 600-800 тысяч тенге ежемесячно. Все зависит от дохода. При этом сам старается везде расплачиваться картой или QR.

"Когда я так расплачиваюсь, я понимаю, что даже какая-то маленькая сумма идет в пользу государства. А это выплаты бюджетникам, это строительство школ, детских садов, ремонт дорог и прочие расходы государства. Почему это никак не дойдет до тех, кто скрывает свои доходы, я понять не могу!" - добавил блогер.

Налоговики отмечают, что у покупателя должен быть выбор – как и чем платить. Требования продавца платить только наличными является незаконным.

"В случае выявления фактов отказа предпринимателей в принятии безналичных платежей необходимо обратиться в органы госдоходов с подтверждающими документами. Надо понимать, что за отказ принятия платежных карточек предусмотрена административная ответственность. На первый раз налогоплательщику будет предупреждение, а в случае повторного нарушения налогоплательщику грозит штраф в 147680 тенге", - говорит Джанаргуль Ракашова, руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра ДГД по Мангистауской области.

При этом в департаменте добавили, что пока от населения не поступило ни одной жалобы.

Эксперт: шок у микробизнеса произошел от незнания

Эксперт по финансовой грамотности Акжунис Брасилова считает, что сегодняшняя ситуация с отказом от мобильных переводов и требованием наличной оплаты является подтверждением низкой финансовой и налоговой грамотности у представителей микробизнеса. А также самой банальной реакцией человека, когда он что-то не знает или не понимает и начинает искать не совсем рациональные выходы из ситуации.

"У нас низкий уровень финансовой грамотности как у обычных казахстанцев в управлении личными средствами, так и среди предпринимателей, особенно, у представителей микробизнеса. Многие не понимают разницу между общеустановленным и упрощенным режимами налогооблажения. А значит все, что бизнесменам не понятно, вызывает у них страх, сопротивление и они начинают искать выходы и самый легкий способ – это не меняться самому, а заставить других подстраиваться под него, действуя по принципу: если покупателю нужен товар, он будет платить наличными", - отметила Брасилова.

По мнению эксперта, такое поведение приведет к тому, что население перестанет работать с продавцами, которые будут ставить подобные радикальные условия, потому что по закону не бизнесмен принимает решение, в какой форме принимать оплату за услугу или товар, а клиент. И рано или поздно бизнес это поймет.

Меры, которые сейчас принимает государство, – нужно было принять уже давно, и экономисты об этом не раз говорили. Это вывод на свет всей теневой экономики и возможность научить предпринимателей вести бизнес прозрачно и цивилизованно. Такие меры позволят микробизнесу начать вести учет, которого у них фактически нет.

"Мы много раз говорили о том, что надо более масштабно объяснять бизнесу азы финансовой грамотности через обучение, видеоролики, использовать для этого самые разные способы. А бизнесменам не нужно бояться декларирования, официальной и прозрачной работы, она позволит им увидеть ясную картину того, что происходит в их бизнесе, так как будет четкий учет". Акжунис Брасилова

Что касается действий продавца, который при оплате товара через мобильный перевод требует добавить сверху 10%, то финансист называет их незаконными. Так как продавец пытается покрыть свои расходы за снятие денег за счет покупателя. На законодательном уровне определена норма о том, что если цена установлена, то она не может меняться в зависимости от способа оплаты. И покупатель имеет право отказаться от покупки.

Эксперт считает, что в стране обязательно нужно повышать налоговую культуру, и это можно сделать благодаря обучению. А начать нужно с сельских районов.

"В первую очередь микробизнесу и населению нужно простым языком объяснять сложные вещи, причем как на казахском, так и русском языке. Готовить различные видеоролики, проводить мероприятия, которые помогут повысить культуру, и этим стоит заняться как госорганам, так и общественным организациям. Знания сегодня очень доступны, источников множество. Например, микробизнесу, у которого нет бухгалтера, могут помочь различные центры поддержки бизнеса, их действует немало. К примеру, на базе Палат предпринимателей, которые есть в каждом городе и районном центре. Возможностей много, но информации о них мало", - пояснила Акжунис Брасилова.

По ее мнению, ужесточение контроля – процесс неминуемый и он все равно произошел бы. А казахстанцам нужно учиться вести бизнес прозрачно и открыто.