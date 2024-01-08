Невиданный мор лебедей в Мангистау: птичий грипп, голод или выбросы в Караколь

Случаи гибели лебедей фиксировали и в прошлые годы. Однако такого массового падежа еще не было. Специалисты уже обнаружили более 600 тушек погибших птиц, и цифра может вырасти, передает Zakon.kz.

В таких масштабах - впервые

Орынбасар Тогжанов долгое время работал в областном управлении природопользования. Сейчас эколог на пенсии, он отмечает, что никогда ранее не наблюдалось гибели лебедей в таких масштабах.

"Были ранее случаи, когда умирали единицы, или находили несколько десятков туш. Учитывая, что на озере Караколь ежегодно зимуют 10-15 тысяч лебедей, это маленькая цифра. Сейчас сложно сказать без результатов исследований, в чем причина нынешней гибели птиц. Одни говорят, что это птичий грипп, но пока конкретных подтверждений этому нет, другие утверждают, что это из-за выбросов в озеро от баз отдыха. Трудно сказать что-то однозначно, ведь ни одного специалиста орнитолога в нашей области нет", – говорит Орынбасар Тогжанов.

В прошлом году на озере Караколь, где и зимуют лебеди, было обнаружено больше 10 погибших лебедей. Сначала специалисты утверждали, что птицы погибли от голода и холода. Однако лабораторные исследования указали на птичий грипп. В область тогда направили почти 19 тысяч доз вакцин для домашней птицы.

Нехватка кормов?

В этом году в департаменте экологии также высказали мнение о недостаточности кормовой базы в озере. Именно поэтому молодым птицам, а умирают в основном они, трудно было добывать корм. Идею о том, что лебеди голодают, сразу же подхватили некоторые общественники. Один из блогеров даже поехал на озеро и оставил на берегу корм. В казахстанской Ассоциации охраны природы тут же охладили пыл желающих подкормить птиц. Здесь отметили, что в мелком теплом и замкнутом водоеме кормить птиц опасно.

"Я склонен верить этим экспертам. Неизвестно, к чему может привести, если вносить какую-либо органику в замкнутый водоем. Я не считаю, что на Караколе у лебедей скудная кормовая база. Кстати, эксперты говорят, что подкармливать можно, но только тех лебедей, которые в море, в черте города, да и то, для воспитательной работы с детьми, а не в массовом порядке", - говорит руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Раскисший хлеб или выбросы в Караколь?

Несколько лет назад экологи даже ставили табличку на берегу о том, что нельзя кормить лебедей хлебом. Были факты, когда по всему берегу лежал раскисший хлеб, а лебеди умирали из-за забитого им зоба.

"Мне тогда много комментариев писали о том, что, мол, всю жизнь кормили хлебом и ничего не было, а тут вдруг стало нельзя. Но раньше хлеб был другой. Во-вторых, его кидают в морскую воду, он размокает и забивает зоб птицы, ведь лебеди, когда добывают корм, отфильтровывают воду. Сейчас эта проблема исчезла сама по себе, ведь лебеди не останавливаются в черте города. Но это не значит, что нужно ехать и кормить их на Караколе. Тем более, никто не знает, что туда народ повезет. Например, объедки. И представьте, что будет, если это все затухнет, закиснет, и какие последствия это может вызвать для других птиц", – добавляет Кирилл Осин.

К слову, раньше лебеди прилетали в город в начале декабря. У актаусцев даже была примета – раз лебеди прилетели, значит, зима началась. Но вот уже несколько лет подряд их на побережье не видно. Многие связывают это с активной застройкой на берегу, что и спугнуло птиц.

В комментариях в соцсетях также пытаются найти "виновника" гибели птиц. И все чаще звучат мнения о выбросах в озеро Караколь. В прошлом году такие выбросы уже были зафиксированы, а виновник оплатил 76 миллионов тенге штрафа. А на днях один из жителей города Актау снял на видео трубу, из которой снова вытекает в озеро мутная жидкость.

А может, все-таки, грипп?

Всего с 21 декабря 2023 года на озере Караколь погибло более 600 птиц. Но информация обновляется ежедневно. Первичные анализы, взятые у погибших птиц, выявили птичий грипп.

"Из предварительных данных следует, что массовая гибель лебедей на озере Караколь была вызвана вспышкой птичьего гриппа. Это азиатский штамм H5N1", – отметил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Темирбек Нуртазин.

Эколог Адильбек Козыбаков рассказывает, что птичий грипп "отсеивает" слабых особей. В основном это птицы, родившиеся прошлой весной.

"Они еще не окрепли, у них нет подкожного жира, чтобы противостоять холоду. Поэтому у них иммунитет слабее. Каждый год это повторяется, потому что птичьему гриппу более всего подвержены лебеди, нежели другие птицы. Мы считаем, что необходимо создать комиссию. Я сегодня вышел с предложением на имя акима области, министра экологии, чтобы ее создать комиссию и включить независимых экологов. В противном случае мы сами создадим независимую комиссию", – сказал Адильбек Козыбаков.

Сегодня в Актау для изучения причин массового падежа птиц на озере Караколь прибыли орнитологи из Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана. Эксперты повторно возьмут все необходимые пробы и анализы, ознакомятся с первичными результатами. Свои комментарии они дадут в течение нескольких дней.