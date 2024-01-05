Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау

Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
В Управлении ветеринарии Мангистауской области озвучили новую причину гибели более чем двух сотен лебедей. Ранее массовый падеж птиц связывали с птичьим гриппом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил накануне руководитель Управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев, причин массового падежа лебедей в регионе несколько, пишет mangystaumedia.


https://mangystaumedia.kz/ru/region/ozvuchena_prichina_gibeli_lebedey

Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника


"Что касается гибели лебедей, то причин для этого несколько. Когда мы говорим о птичьем гриппе, как многие думают, это немного заблуждение. Потому что они являются лишь носителями этого вируса. А главная причина гибели – это слабость иммунитета и отсутствие питательных веществ". Бердибек Маркабаев


Ранее в Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили гибель 227 лебедей, 30 из них, лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу Казахстана, нашли 21 декабря на озере Караколь.


Читайте также

мужчина ударил кирпичом продавщицу магазина
"Схватил за волосы и требовал деньги": в Уральске продавца ударили кирпичом по голове
Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области
Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области
Полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Провалились под землю: полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Мария Мельникова
Актау Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: