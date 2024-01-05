Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау
Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
В Управлении ветеринарии Мангистауской области озвучили новую причину гибели более чем двух сотен лебедей. Ранее массовый падеж птиц связывали с птичьим гриппом, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил накануне руководитель Управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев, причин массового падежа лебедей в регионе несколько, пишет mangystaumedia.
Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника
"Что касается гибели лебедей, то причин для этого несколько. Когда мы говорим о птичьем гриппе, как многие думают, это немного заблуждение. Потому что они являются лишь носителями этого вируса. А главная причина гибели – это слабость иммунитета и отсутствие питательных веществ". Бердибек Маркабаев
Ранее в Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили гибель 227 лебедей, 30 из них, лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу Казахстана, нашли 21 декабря на озере Караколь.
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