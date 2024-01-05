Не птичий грипп: новую причину массовой гибели лебедей назвали в Актау

Фото: пресс-служба Устюртского государственного природного заповедника

В Управлении ветеринарии Мангистауской области озвучили новую причину гибели более чем двух сотен лебедей. Ранее массовый падеж птиц связывали с птичьим гриппом, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: