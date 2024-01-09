Хруст под ногами: спасатели напоминают об опасности нахождения на тонком льду

В Сети участились видеоистории спасения и трагедий на тонком льду. Корреспондент Zakon.kz узнал у спасателей, возможно ли миновать опасность на хрупком "мосту" и как вести себя, если случилась беда.

Жуткие кадры

Казнет потрясло видео, в котором спасатели изымают тело из водоема. Инцидент произошел 8 января в 16:00 в Шалкарском районе Актюбинской области. Увидев произошедшее, очевидцы незамедлительно сообщили в полицию.

"В момент происшествия в иномарке находились три человека, двое из них – водитель и один из пассажиров – успели выбраться из затонувшего авто. Однако другой путник, 1972 года рождения, оказался в ловушке", – говорится в описании к публикации.

Более точную информацию о происшествии рассказали в МЧС РК.

"8 января в 15:52 на озере Шалкар легковой автомобиль "ВАЗ-2110" ушел под лед. Внутри находилось трое мужчин. Двое (44-летний и 53-летний) выбрались на берег своими силами. Спасатели разместили их в передвижном временном отопительном пункте. Медицинская помощь им не потребовалась. Однако третий мужчина, 1972 года рождения, утонул. В 17:45 спасатели извлекли его тело".

Неравнодушие и безразличие

В конце декабря в соцсетях разлетелся ролик, в котором команда полицейских сплоченно спасла провалившуюся под лед женщину.

"25 декабря в 19:20 в дежурное отделение Курмангазинского районного отдела полиции сообщили о том, что на реке Шарон женщина провалилась под лед. Узнав о случившимся, на личном автомобиле первым на место происшествия прибыл инспектор воспитательно-кадрового подразделения Роман Насихан. За ним следовали другие сотрудники. Роман Насихан взял веревку и побежал на помощь. В воде он заметил мужчину, который, как оказалось, хотел помочь пострадавшей и тоже провалился под лед. В итоге 10 полицейских, несмотря на темное время суток и ледяную воду, общими усилиями спасли пострадавших", – рассказали о подвиге героев ДП.

Если этот случай говорит о неравнодушном героизме, то другой наталкивает на мысли о холодном безразличии. Он тоже произошел в декабре 2023 года. На кадрах видно, как на глазах десятка рыбаков тонет человек. И никто не пытается ему помочь выбраться из воды.

"Тонет. Все, утонул. Да, все, прикинь, ушел. И все стояли и смотрели. И я в том числе", – говорит мужской голос за кадром.

Уроки от службы спасения

Учитывая участившиеся случаи гибели людей на водоемах, спасатели вновь обратились к казахстанцам и напомнили о простых, но жизненно важных правилах безопасности зимой.

Руководитель водолазно-спасательного отделения РОСО МЧС РК Андрей Быбченко отметил, что основными причинами ЧС остаются несоблюдение требований безопасности на льду во время рыбной ловли, переезд на автомобиле по тонкому льду и оставление детей без присмотра взрослых. Прежде всего он дал совет, как определить тонкий и прочный лед.

"Визуально определение льда идет по цвету. Самый прочный лед – прозрачный, синий или голубого цветов. Молочный, белый, серый, желтый, зеленый, других оттенков считаются неустойчивыми льдами. Полную оценку льда можно провести только в случае, если пробурить и замерить саму толщину. Если же снежный покров на льду находится, то есть определенные правила техники безопасности на водоемах, а также при зимней рыбалке. Нужна "печня", или палка. И в пешем походе перед собой вы ведете определение льда его простукиванием. А также на промывины или воздушные ямы, которые могут находиться во льду". Андрей Быбченко

По словам главного спасателя РОСО Биржана Байкулова, для безопасной зимней рыбалки нужно следовать установленным правилам рыбалки: прежде всего, выбирать те места, где рыбалка разрешена, и обращать внимание на установленные знаки вдоль берегов.



"В период зимней рыбалки следует уметь распознавать и проверять толщину льда. При толщине льда 7-8 сантиметров по нему можно ходить одному человеку. Рыбалка в Казахстане имеет свой установленный законный порядок, на который необходимо обратить внимание. Нельзя ездить по незамерзающему льду и оставлять транспорт". Биржан Байкулов

В ДЧС Алматы уточнили, что на городских водоемах, подверженных чрезвычайным ситуациям, установлены 38 запрещающих и предупреждающих знаков "Осторожно, тонкий лед!", "Переход по льду запрещен!". Спасатели предостерегают: "Безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров на человека, не менее 25 сантиметров для организации массовых спортивных и праздничных мероприятий и автомобильных переходов".

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При нахождении на льду не допускается: