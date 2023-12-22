Не ходить по тонкому льду призвали алматинцев
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Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов на брифинге РСК 22 декабря предупредил алматинцев о том, что на водоемах города слишком тонкий лед, и на него не следует выходить, сообщает Zakon.kz.
Ануар Юсупов отметил, что безопасная толщина льда для одного человека – не менее 15 см, а для организации массовых мероприятий (например, катания на коньках) – не менее 25 см. При этом сейчас на городских водоемах всего 10 см льда.
Представитель ДЧС отметил, что на водоемах Алматы, где возможны чрезвычайные ситуации, установили 38 запрещающих и предупреждающих знаков. Из-за слишком тонкого льда угрозу представляют следующие городские водоемы:
- Турксибский район – Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в микрорайоне Кайрат;
- Жетысуский район – Первомайские пруды в микрорайоне Кемел;
- Медеуский район – водоем в микрорайоне Колсай, озеро Юннатское в микрорайоне Сулусай;
- Алатауский район – пруд в микрорайоне Байбесик.
"В настоящее время в городе Алматы температура воздуха составляет -2-4°C. Как правило, при такой температуре меняется структура льда, он становится непрочным. Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", на ближайшей неделе температура воздуха достигнет +6°+12°C. Толщина льда составляет до 10 см, что опасно для перехода", – отметил Ануар Юсупов.
В городском ДЧС также дали алматинцам советы по соблюдению мер безопасности на льду:
- не выходите на лед в одиночку;
- не проверяйте прочность льда ногой;
- если под вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности, плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место;
- если попали в полынью, не поддавайтесь панике, наползайте на лед с широко расставленными руками;
- при спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно. Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.
Безопасно покататься на коньках в Алматы можно на высокогорном катке "Медеу", где открыли сезон еще 15 ноября.
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