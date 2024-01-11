Взгляд изнутри: какие схемы используют наркодилеры, чтобы пополнять "клиентские базы"

Продажа наркотиков давно перешла в сеть. Через различные соцсети и сервисы сейчас можно заказать любое запрещенное вещество. О том, как владельцы "наркошопов" привлекают новых покупателей, предлагают работу и почему их так трудно поймать – в материале Zakon.kz.

Сейчас самый простой способ купить наркотические вещества в Казахстане и не только – это войти в мессенджер Telegram, или сайты-однодневки, именно так их называют борцы с наркотиками.

Схема покупки наркотического зелья достаточно проста. Потребитель пишет боту из того самого магазина, выбирает наркотик, город, дозу и получает реквизиты для оплаты. После того как покупатель присылает подтверждение платежа, он получает геометку и фотографию места, где лежит "закладка". Понятно, что все пароли и точки действуют определенное время.

И чтобы еще больше увеличить свою базу клиентов предприимчивые наркоторговцы создают уже целые сообщества. К примеру, только в одном из городов на востоке страны уже действует интернет чат, в котором состоит 750 человек.

Гонка, загадки и рулетка

Интерес у пользователей один – наркотики. На первый взгляд, этот чат похож на сообщество старых друзей и знакомых. Каждое утро пользователи желают друг другу хорошего дня, делятся происшествиями на работе, и даже скидывают рецепты любимых блюд. Однако время от времени в переписке появляется посты с той самой рекламой синтетических наркотиков.

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Владельцы магазина часто используют подобные чаты не только ради рекламы, но и применяют различные акции для привлечения новых клиентов, которых планируют подсадить на опасную дурь. И чтобы максимально получить эффект и разогреть толпу, администраторы сообщества практикуют специальные сообщения с подобным и коротким текстом "Гонка". Для посвященных это буквально знак, что в ближайшее время в чат скинут координаты места, где лежит "закладка", и кто первый ее найдет, тот получит обещанное совершенно бесплатно.







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Если не получилось забрать наркотики бесплатно, то администраторы все тех же чатов проводят другие игры. На этот раз нужно будет разгадать, что зашифровано на картинке или в текстовом сообщении. И тот, кто правильно ответит, получает скидку на синтетические наркотики. Внедрившись в систему и изучив все предложения, мы решили попробовать, но все ради эксперимента – покупать, сбывать или закладывать никто из редакции не собирался. Но поняв масштабы и то, как все устроено, нас, если честно, поразило.







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Посидев в системе несколько дней и прочитав сообщения пользователей под различными никами, мы поняли, что ко всему сообщество работает еще и как "барахолка". За очередную дозу наркозависимые готовы буквально на все: кто-то закладывает телефон и драгоценные вещи, есть те, кто готов поработать закладчиком "скорости".

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Спортики и курьеры

Уже после в сообществе мы наткнулись еще на одно объявление, где администраторы искали "спортиков". Прочитав сообщение, стало ясно, что их набирают для того, чтобы наказать тех закладчиков, которые не справились с заданием, употребили товар или же украли его. В чате искали хорошо подготовленных и спортивных людей.

После стало понятно, что используют парни весьма суровые наказания. В ход идет все: от биты до арматуры, бывает и использование пневматического оружия, а также поджигание волос, распыление перцовых баллончиков в рот и глаза.

Жестокость наказания определяется, как правило, суммой "ущерба", а также фантазиями администраторов сообщества. Все происходящее снимается на мобильный и потом публикуется в закрытых чатах. Понятно, что убивать никто никого не собирается, но нанести серьезный вред здоровью такие атлетически подготовленные ребята точно смогут. И зачастую никто из тех, кто нарушил порядки и получил за свои действия наказание, не идет с заявлением в полицию. Поскольку из потерпевшего он может автоматически стать подозреваемым в распространении наркотиков.

Но все же в основном администраторы ищут курьеров. Их требования не отличаются от официальных и законопослушных работодателей, здесь также обещают хороший заработок, карьерный рост и безопасность.



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Кроме этого, кураторы якобы гарантируют, что если сотрудник хорошо работает, то в случае проблем с правоохранительными органами их обязательно решат, что вряд ли. Свою речь они убедительно подкрепляют словами : "Процент тех, кого поймали, очень мал".

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Однако все эти обещания никто выполнять не будет. Золотые горы владельцы магазинов обещают для того, чтобы привлечь больше "сотрудников" и увеличить оборот, а, соответственно, и свою прибыль.

Почему не закроют?

Как правило, о поставщике наркотиков и администраторах чата ничего неизвестно. В Сети они сидят под вымышленными именами. Все общение происходит через закрытые мессенджеры, поэтому узнать какую-то дополнительную информацию нет никакой возможности. Если все-таки полицейские и блокируют подобные точки сбыта синтетических наркотиков, то организаторам такого бизнеса не составляет никакого труда создать новый чат и уже туда нагнать ту же самую базу клиентов и продавать дурь дальше.

Еще каких-то 10 лет назад приобрести наркотики было гораздо сложнее. Зависимый находил сбытчиков, ходил на встречу, где и покупал зелье. При этом полицейским поймать продавцов и тех, кто употребляет, было проще. Поскольку, задержав одного, можно было сразу выйти на целую банду. Сейчас схема претерпела изменения, но все же правоохранители пытаются и находят не только закладчиков, но и тех, кто поставляет наркотики в крупные города.

А может, не надо?

Стоит помнить, что за любое нарушение есть всегда наказание. Так и в этом случае – за работу курьером можно получить реальный тюремный срок. А если кто-то из родных и близких занимается распространением "синтетики", не стоит медлить и прикрывать его, следует незамедлительно обратиться в полицию. А вот распознать курьера среди своих друзей очень просто, заметив странное поведение или эти предметы, которыми снабжают закладчиков.

Внезапные уходы из дома. Это, пожалуй, самый очевидный признак. Кто-то может возразить, потому что есть люди, ведущие активный образ жизни, много проводящие времени в различных компаниях. В этом нет ничего плохого. Но если домосед, который не очень-то любил проводить время среди друзей и знакомых, часто начинает отлучаться из дома, не говоря, где именно и с кем он был, то это повод насторожиться. Особенно подозрительными должны быть ночные отлучки.

Странные принадлежности. В личных вещах человека можно найти маленькие пакетики, изоленту, фольгу, магниты, ручные весы. Все эти вещи – инструменты для работы закладчика.

Новые знакомые. Есть те, кто работает в одиночку, что чаще всего бывает, а есть и такие, кто осуществляет свою деятельность в компании. Тем не менее при попадании в такую сеть, которая занимается наркобизнесом и распространением, круг общения постепенно меняется, он перестает соответствовать той деятельности, которой человек занимался ранее.

Появление крупных сумм денег. Это то, ради чего и приходят в этот бизнес. Наиболее заметен этот признак у тех, кто ранее был безработным или трудился за меньшую зарплату. Если близкий ни с того ни с сего стал обладателем серьезных сумм, то это повод задуматься. Скрыть прибыль непросто, ведь когда долгожданные деньги оказываются в руках, то сразу хочется приобрести все то, от чего так долго приходилось отказываться.

Употребление наркотиков. Ввязавшийся в подобный бизнес человек часто желает познакомиться с наркотиками на собственном опыте, совместив тем самым полезное с приятным. Расширенные зрачки, нездоровый румянец на щеках, внезапное похудение, агрессия и многое другое – все это указывает на то, что человек употребляет наркотики.

Помните, что вовремя принятые меры помогут не только спасти жизнь родного человека, но и сохранить его свободу.

Редакция Zakon.kz ни в коем случае не пропагандирует работу курьеров, а рассказывает о том, как не попасть в их сеть и не нарушить закон. Всегда стоит помнить, что борьба в наркобизнесом в Казахстане ведется усиленно и на постоянной основе. У полицейских уже есть большинство номеров и координат изготовителей, распространителей и курьеров, и их поимка – дело времени.

