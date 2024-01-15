Коррупция или экономия? У антикор-волонтеров возникли вопросы к акмолинским чиновникам

В начале 2024 года на портале госзакупок появилось любопытное объявление от акимата Степногорска. Отдел ЖКХ намеревается купить культурно-спортивный комплекс за 401 млн тенге. Конкурс привлек внимание антикор-волонтеров, которые указали на ряд нарушений.

Почему это объявление привлекло внимание народных антикоррупционщиков, узнавал корреспондент Zakon.kz.



Покупку объекта площадью 800 кв. м. с электрической котельной, спортивным, тренажерным и актовым залами запланировали в Кырыккудуке – поселке с общей численностью населения 550 человек, из которых экономически активное - 243. Казалось бы, это действительно важный социальный проект, но в этой истории много подводных камней.

В 2019 году Министерство нацэкономики внесло Кырыккудук в список опорных сел с высоким потенциалом развития и потому востребованный культурно-спортивный комплекс должны были ввести в госпрограмму "Ауыл – ел бесігі" в 2026 году, и далее начать его строительство. Не дожидаясь установленных сроков, акимат Степногорска разместил конкурс, внимание, не на строительство, а на покупку готового строения. По счастливой случайности здание, что называется, один в один соответствующее требованиям администрации, только что построил инвестор. Но была ли это случайность? С этим вопросом журналист обратился к чиновникам.

"На ежеквартальных сходах населения жители постоянно поднимали вопрос о необходимости введения культурных объектов для досуга. Если бы мы взялись за строительство, это заняло бы порядка трех лет. Только в 2026 году мы бы начали разрабатывать ПСД. Потом заявляли бы в областной или республиканский бюджет, а у частного предпринимателя все эти процедуры не нужны. Он за собственные средства и по своему желанию построил объект, а мы его выкупим. Переговоры уже были. Проведена оценка имущества. На ее основании мы подали заявку", – ответил руководитель ЖКХ Талгат Жексембин.

По сути, местная администрация сократила многолетнее ожидание сельчан и сэкономила бюджетные деньги на 270 млн тенге (сметная стоимость строительства по заказу госоргана – 670 млн тенге). Но и проводить конкурс, определив победителя задолго до того, – коррупционный проступок.

Решаясь на такой шаг, местные власти не только рискуют своей репутацией и должностью, но и ставят под угрозу инвесторов. К примеру, по той же схеме в Кокшетау построили хоккейный корт, который облакимат планировал выкупить. Однако сделка отменилась. В итоге спортобъект заморожен, а застройщик несет убытки. Стоит отметить, что в обоих случаях инвестором выступает одна и та же компания – ТОО "QAZAQ UNION".

"Мы против данной конкурсной процедуры. Если это инвестиционный проект, нужно дать возможность бизнесмену реализовать идею до конца. А в будущем, если его вложения не окупятся, акимат выкупит это здание по рыночной стоимости в разы дешевле. Мы не против, чтобы у жителей появился ДК, но все должно быть прозрачно. А в этой ситуации можно говорить о коррупционной схеме в виде отсутствия конкуренции", – отметила эксперт по госзакупком РОО "Әділдік жолы" Самира Тайтенова.

К слову, прием заявок на участие в конкурсе по покупке готового комплекса запланирован до 25 января 2024 года. За 10 дней огромный объект в Кырыккудуке уже никто не построит и, можно было подумать, что сделке суждено состояться. Однако после вмешательства общественников и направленного в Антикор обращения, аппарат акима области и департамент внутреннего государственного аудита Акмолинской области должны проверить законность процедуры.