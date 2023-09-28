Туалеты за 87 миллионов тенге: чиновника из Актау оштрафовали за нарушение процедур госзакупок
На установку общественных туалетов в Актау акимат планировал потратить 55 миллионов тенге, но цена резко возросла более чем на 30 миллионов тенге, пишет Лада.
Интересной госзакупкой заинтересовались многие горожане и общественники. Некоторые из них обратились в Антикор, чтобы в акимате провели проверку на предмет коррупции.
"В деятельности Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения. В отношении руководителя Галымжана Серикбаева возбуждено административное производство по статье 207 КОАП. Ему наложили штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге)". департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области
Похожая история с покупкой общественных туалетов произошла также в Алматы, где власти в 2020 году купили за счет бюджета 20 санузлов. После установки они в течение длительного времени не работали. Теперь обсуждают новый инфоповод – возможную кражу крупной суммы денег при их закупе.
Накануне в акимате Алматы ответили на заявление о "пропаже" почти 64 млн тенге при покупке уличных туалетов.