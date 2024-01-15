Погодные перипетии: готовы ли фермеры востока Казахстана к весенней посевной кампании

Засушливое лето и дождливая осень, теплая зима и отсутствие снега на полях – все это не могло не сказаться на качестве урожая 2023 года и запасах семян на посевную кампанию 2024 года. Как готовятся аграрии Абайской области и ВКО к весенне-полевым работам, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Что собрали?

По словам председателя Республиканской палаты семеноводства Казахстана Фарида Абитаева, главными причинами скудного урожая пшеницы в Казахстане в 2023 году стали погодные условия. Сначала небывалая засуха в июне и в июле, затем продолжительные затяжные дожди, начиная со второй половины августа. Потом наступила небывало теплая бесснежная зима с периодическими дождями даже в январе.

"Старожилы говорят, что такой засухи они не помнят с 1973 года. Действительно, по количеству осадков в ВКО выпало не более 40 см ртутного столба, а это в три раза меньше обычного в период вегетационного роста пшеницы. Это привело к тому, что урожайность на полях ВКО снизилась в два и более раза", – сообщил Фарид Абитаев.

Еще одной бедой стали дожди, которые мешали крестьянам собрать урожай до самого декабря.

"Положительные температуры и обилие влаги привели к тому, что пшеница стала расти прямо на корню, зерно стало прорастать прямо в колосе. И это сказывается на его качественных показателях: проросшее зерно имеет очень плохие мукомольные кондиции, что и сказалось на цене на проросшее зерно: сегодня на рынке Казахстана оно оценивается по 55-60 тыс. тенге за тонну. Для сравнения, качественное зерно стоит на рынке 130 тыс. тенге за тонну, то есть практически в два раза дороже. И есть принять в расчет, что, в среднем, традиционная выручка Казахстана от продажи пшеницы составляет около 3 млрд долларов США, в этом году она будет в 2 раза ниже", – пояснил Фарид Абитаев.

Убрать успели, но не все

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz глава крестьянского хозяйства "Раушан" Бородулихинского района Абайской области Талгат Оразаев, в его хозяйстве успели убрать пшеницу до начала сезона дождей, наступившего в 2023 году во второй половине сентября.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Мы успели собрать свою пшеницу, под дожди не попали. Насколько знаю, большинство хозяйств Бородулихинского района тоже вовремя справились с уборкой пшеницы на своих полях. Но есть и такие, чьи посевы попали под зарядившие дожди", – сообщил Талгат Оразаев.

Планы по посевной

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Абайской области Анзор Абаев, в 2024 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составит 750 тыс. га, или 100,6% от уровня прошлого года.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Если говорить о структуре посевных площадей, то аграрии Абайской области планируют засеять 216 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 293 тыс. га масличными культурами, 126,5 тыс. га кормовыми культурами, 7,7 тыс. га картофелем и 6,8 тыс. га отдать под посевы овощей и бахчи

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в Абайской области имеется необходимое количество тракторов, почвообрабатывающей и иной посевной техники, ремонт и подготовка которой продолжается на сегодняшний день", – отметил Анзор Абаев.

В целом, по его словам, для проведения всех видов работ посевной кампании в Абайской области намерены задействовать 12 900 единиц гусеничной и колесной техники, а также 10 055 различных агрегатов. Этого количества вполне достаточно, чтобы вовремя провести сев на всех полях региона.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Кроме того, для выполнения намеченных объемов весенне-полевых работ 2024 года на портал gosagro.kz cельхозтоваропроизводителями Абайской области подано 498 заявок на приобретение по сниженным ценам 8038,9 тонн дизельного топлива.

Запасы есть

По мнению главы крестьянского хозяйства "Раушан" Талгата Оразаева, больших проблем с обеспечением семенами пшеницы в Бородулихинском районе он не видит.

"Большинство хозяйств успели запастись собственными семенами. Кроме того, семеноводческие хозяйства Восточно-Казахстанской области и Абайской области пока тоже с семенами. Думаю, они закроют потребность местных агроформирований в семенах на весеннюю посевную кампанию", – предположил Талгат Оразаев.

По словам опытного хозяйственника, работающего на рынке выращивания зерновых культур с середины 1990-х годов, для того, чтобы посеять свои поля, ему требуется от 300 до 350 тонн семян пшеницы для посевной кампании. Этот объем он заложил на своих складах еще с осени.

"Я не могу сказать, что мы вырастили шикарную пшеницу, все-таки июньская засуха дала о себе знать. Это сказалось на качестве зерна. Наше хозяйство, успев собрать урожай до дождей, вышло по нулям, не понеся особых убытков. Экономическую ситуацию спас подсолнечник. Вот для него осенние дожди пошли на пользу", – отметил Талгат Оразаев.

Как отметил руководитель управления сельского хозяйства Абайской области Анзор Абаев, под урожай 2023 года сельхозтоваропроизводителями района засыпано 100% требуемого объема.

"В настоящее время ведется работа по проверке семенного материала. В целях сортообновления и замены семенного материала хозяйствами прибретаются семена высоких репродукций", – сообщил Анзор Абаев.

Местные семена: за и против

Когда наступает пора улучшать селекцию, сам Талгат Оразаев предпочитает продукцию местных семеноводов. Сейчас, после разделения областей на ВКО и Абайскую область, большинство из них остались на востоке. Речь идет о нескольких десятках хозяйств, часть из которых относятся к категории элитно-семеноводческих, специализирующихся на селекции семян зерновых культур для посевов в условиях резко-континентального климата и рискованного земледелия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Для обеспечения хозяйств семенами районированных сортов сельскохозяйственных культур в Абайской области работают четыре семеноводческих и одно элитно-семеноводческое хозяйство", – проинформировал Анзор Абаев.

Элитно-семеноводческое хозяйство "Лазарев и К" в Бородулихинском районе производит семена озимой пшеницы "Булава" первой репродукции, а также семена подсолнечника сортов "Заря" и "Гульбарыс" также 1-ой репродукции, гречихи "Сумчанка" элитные и озимой ржи сорта "Защита". Вот только объемы этих семян на реализацию остались в хозяйстве на середину января уже достаточно скромные. Семян озимой пшеницы и ржи– по 120 тонн каждого сорта, подсолнечника – 30 тонн и гречихи - 20 тонн.

Что касается запасов семеноводческих хозяйств Абайской области, то на реализацию они запасли с осени 3781 тонну семян разных сортов и культур.

Однако у семеноводов Восточного Казахстана несколько иная точка зрения на запасы семенного фонда и, главное, на качество этих семян в целом.

"Главным условием является то, что зерно, предназначенное на семена, должно соответствовать действующим семенным кондициям, как по документам, так и по качественным показателям. А потому главный сбор производится у специализированных семеноводческих хозяйств республики", – подчеркнул председатель Республиканской палаты семеноводства Казахстана Фарид Абитаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По мнению эксперта, в среднем по республике обеспеченность семенным фондом по зерновым культурам по регионам составляет 85%. Примерно такая же ситуация в ВКО и Абайской области. И даже значительно лучше. Так, управление сельского хозяйства Абайской области информирует, что аграрии региона полностью обеспечены семенами на 2024 год.

"Давайте разберемся, как выясняется вопрос обеспеченности семенами аграрных хозяйств. Идет обычный обзвон глав крестьянских хозяйств по телефону, где специалисты сельхозотделов районов просто спрашивают: есть семена или нет, и в каком количестве. Вот так у нас формируется пул семенного фонда. Но обзвон не отражает реальной картины", – уверенно заявляет Фарид Абитаев.

В настоящий момент даже сами аграрии региона не могут до конца оценить ситуацию в своем хозяйстве.

"Есть такая специфика: если зерновые культуры имеют пророст, то, в целом, сдвинулся вегетационный период. При длительных положительных температурах, которые мы наблюдали всю первую половину зимы, зерно на складах вполне может начать прорастать дальше. И этот процесс не остановить", – пояснил семеновод.

Поскольку основной сбор урожая пшеницы пришелся на дождливую погоду, аграриям еще с осени необходимо было досушивать зерно вместо положенных 14,5% влажности до 12%, при этом соблюдая щадящий режим сушки при температуре 40-42°С.

"Уверен, никто при сушке зерна эти технологические особенности не соблюдал. А это напрямую скажется на всхожести семян в целом. Даже если осенью аграрии запасли полный объем семенного фонда для своих полей, это не значит, что весной он останется на 100%. Если семя проросло за зиму, его всхожесть может упасть до нуля", – отметил Фарид Абитаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Обычно в таких случаях, чтобы увеличить всхожесть семян, крестьяне просто сеют в два раза больше положенного объема на 1 га посевной площади: вместо положенных по агротехнологии 150-200 кг семян на 1 га 300-400 кг на эту же площадь. Но такие методы, чаще всего, обычный самообман, считает семеновод. Именно поэтому к весне семеноводческие хозяйства региона ожидают повышенный спрос на семена со стороны аграриев. Вот только их запасы далеко не беспредельны.

Наоборот, в большинстве семеноводческих хозяйств, по словам Фарида Абитаева, осталось совсем немного свободно реализуемого семенного фонда. Если осенью Республиканская палата семеноводов Казахстана заявляла, что ими запасено 92 тыс. тонн семян, то на сегодняшний день этот объем распродан уже на 85-90%.

Для примера он привел собственное хозяйство, где с осени запасли 3200 тонн семян. Но еще до нового года 3140 тонн из этого объема уже проданы. В остатке лишь 60 тонн семян. И такая картина практически повсеместно по республике: с каждым днем объемы семян в семеноводческих хозяйствах все меньше и меньше.

"Те опытные аграрии, кто думает о возможных последствиях урожая 2023 года, тот заблаговременно, еще с осени или начала зимы, заключили контракты на выкуп необходимого им объема семян, сделав полную предоплату по договору. Ну, а те, кто надеется на собственные силы, могут весной оказаться в трудной ситуации", – считает семеновод.

По прогнозам эксперта, с началом весны в Казахстане можно ждать дефицит семян пшеницы. И недостающие объемы будут завозиться из-за рубежа. Как говорят аграрии, пока еще Минсельхоз им не запретил ввозить семена пшеницы автомобильным транспортом из соседней России.

Доверия нет

Другое дело, что семена зарубежной селекции не всегда подходят для климатических условий Казахстана. В то время как семеноводческие хозяйства республики специально выращивают семена тех сортов, которые идеально подходят для того или иного региона.

"Аграрии не любят семена обновлять, как это положено по агротехнологии. А потом ищут семена в самых разных местах. Некоторые закупают их даже в Европе или Америке. Ищут волшебное поле, которое бы решило все их проблемы. Но такого нет и не будет", – говорит Фарид Абитаев.

По наблюдениям семеновода, аграрии ВКО и Абайской области мало доверяют местным семеноводческим хозяйствам, предпочитая приобретать семена хоть и не за границей, но в других регионах Казахстана. При этом продукция восточных семеноводов пользуется хорошим спросом у крестьянских хозяйств северных и центральных областей республики. Вот и сейчас 80% запасов семян восточноказахстанские хозяйства реализовали за пределы ВКО и Абайской области.

"Ситуация такова, что пока аграрии Казахстана не верят в отечественную селекцию, предпочитая поддерживать зарубежных производителей. А зря. По многим показателям отечественные семена не хуже, а даже лучше зарубежных аналогов", – заявил председатель Республиканской палаты семеноводов Казахстана.

Что делать?

Чтобы поддержать отечественные семеноводческие хозяйства, палата еще в 2023 году подала ряд предложений в Минсельхоз РК. Так, семеноводы предлагают государству выплачивать до 50% субсидий за использования семян отечественной селекции и лишь 25% - на семена, завезенные из-за рубежа.

"Выплачивая субсидии на семена зарубежной селекции, государство фактически поддерживает зарубежных семеноводов. Такой практики нет нигде в мире", – пояснил Фарид Абитаев.

Что же касается запасов семенного фонда и сдерживания цен на пшеницу, муку и хлебобулочные изделия, то, по мнению Фарида Абитаева, нужно более эффективно использовать механизмы, работающие на базе социально-продовольственных корпораций в регионах.

"Схема проста, и она есть. Вот только сроки надо несколько изменить. Так, например, еще в начале календарного года СПК может заключить контракты с крестьянскими хозяйствами на урожай пшеницы, который будет собран осенью, по фиксированной цене. И крестьяне будут знать, что им придется отработать этот весенний контракт, засыпав закрома СПК заранее оговоренным объемом", – разъяснил эксперт.

Цепочку может увеличить, заключив аналогичные договоры с мукомолами и хлебопеками, оплачивая заранее все объемы будущей пшеницы и хлеба по фиксированным ценам. Это наверняка скажется на ценах и на свободном рынке. Такая же схема работает в отношении овощей и картофеля. Еще одно направление, где можно применить аналогичный механизм – производство растительного масла: от этапа выращивания семян подсолнечника до реализации подсолнечного масла в сети розничных магазинов.