Апрель с характером: как восток и центр Казахстана оказались под снегом

Восточный Казахстан вновь оправдал звание региона с самым непредсказуемым характером. Пока другие области наслаждаются весенним теплом, Усть-Каменогорск этим утром проснулся под белым покрывалом. Зима, казалось бы, окончательно сдавшая свои позиции, решила вернуться, сообщает Zakon.kz.

Усть-Каменогорск

Всего неделю назад жители областного центра радовались первым по-настоящему теплым, и даже жарким дням – в начале апреля столбики термометров поднимались до +20°C и более. Однако весенняя оттепель оказалась обманчивой: сегодня город вновь оказался во власти непогоды.

Снег ложится ровным слоем, укрывая едва пробившуюся зелень и напоминая о том, что на востоке апрель – месяц контрастов.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня, 17 апреля 2026 года, в Усть-Каменогорске сохраняется минусовая температура: днем около -1°C, а из-за холодного северо-западного ветра ощущается как -5°C.

Согласно прогнозам, "зимний режим" будет недолгим, но чувствительным: снегопад будет продолжаться всю пятницу, ночью ожидается похолодание до -7°C.

В субботу, 18 апреля 2026 года, выглянет солнце, но воздух прогреется лишь до +4°C. В воскресенье ожидается повышение температуры до +12°C. А уже к середине следующей недели синоптики обещают резкий скачок температуры до +21+23°C.

Резкое ухудшение погоды внесло серьезные коррективы в работу транспортных артерий региона. 17 апреля с 9:00 введено ограничение движения на ключевых загородных трассах.

Ограничения касаются грузового транспорта с прицепами, а также всех легковых авто, чьи владельцы уже успели сменить резину на летнюю.

Речь идет о направлениях на Семей, Риддер, Шемонаиху и город Алтай.

Полиция и дорожные службы просят водителей не рисковать и отложить поездки до улучшения погодных условий.

Караганда

Между тем апрельский снег накрыл не только Усть-Каменогорск и ВКО, но и Карагандинскую область – осадки прошли в областном центре и Темиртау. Накануне, 16 апреля, улицы снова оказались под белым покровом. В соцсетях жители делились кадрами заснеженных дворов, дорог и крыш домов – пейзажи больше напоминали зиму, чем середину весны. За сутки в области выпало до трех сантиметров осадков, а местами дождь перемешался со снегом.

По данным синоптиков, причиной резкой смены погоды стали сразу два барических образования. Циклон, пришедший с запада, принес нестабильность: в ближайшие дни жителей ждут осадки, туман и усиление ветра.

Как пояснила руководитель отдела прогнозов филиала "Казгидромет" по Карагандинской и области Улытау Айжан Косубаева, непогода задержится как минимум до 20 апреля. Ночью температура может опуститься до -3-8°С, днем – не выше +8+13°С.

"К концу периода регион окажется под влиянием антициклона, что приведет к постепенному похолоданию, а затем – стабилизации". Руководитель отдела прогнозов филиала "Казгидромет" по Карагандинской и Улытауской областям Айжан Косубаева

Горожане уже почувствовали последствия резкой смены погоды. Улицы стали скользкими, транспорт движется медленнее, а ожидание автобусов превратилось в испытание.

"Вышла утром – думала, уже весна. А тут снег, ветер, холод. На остановке стоять невозможно, продувает насквозь. Автобусы задерживаются из-за гололеда", – говорит карагандинка Айзат Мустафина.

"Дороги очень скользкие. А многие уже "переобулись" на летние шины. Машину ведет, особенно на поворотах. Ехать приходится вдвое медленнее", – делится водитель Ерлан Ахметов.

17 апреля 2026 года снегопад и ветер в регионе стихли. Столбик термометра в Караганде днем достиг отметки +2 градуса. Но на дорогах все равно сохраняется гололед.

В Департаменте полиции Карагандинской области водителей призывают не терять бдительность: важно соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров.