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Многослойные сюжеты: астанчанка рисует необычные цифровые картины

Многослойные сюжеты: астанчанка рисует необычные цифровые картины Фото: instagram.com/aru.kink
Прогресс не стоит на месте и современным художникам приходится искать новые пути, чтобы удивить ценителей искусства. Молодой астанчанке удалось произвести неизгладимое впечатление своим творчеством. Корреспондент Zakon.kz расскажет, чем особенны ее цифровые картины.

23-летняя Аружан Унарбекова из Астаны отлично рисует, несмотря на то, что она никогда не училась в художественной школе. Однако свое увлечение не относит к таланту. Говорит, что в школьные годы заинтересовалась японскими аниме и комиксами манга, так и набила руку.

"Мы часто переезжали с родителями из-за работы папы. С одноклассниками я особо не завязывала дружбу. Была отличницей, еще и самой высокой в классе, из-за этого мало кто со мной общался. Я сидела на задней парте, смотрела аниме и рисовала. Окончила школу на "отлично", занималась танцами, плаванием. Но больше всего мне нравилось рисовать".Аружан Унарбекова
Многослойные сюжеты: астанчанка рисует необычные цифровые картины

Фото: из личного архива Аружан Унарбековой

Однако родители воспротивились выбору дочери. Хотели, чтобы она освоила серьезную профессию, занималась полезным делом. Отстоять художественную школу выпускнице не удалось. В итоге она поступила на архитектора, думая, что там можно будет продолжить рисовать. Но в итоге ни дня не проработала по профессии. Зато благодаря своему увлечению стала популярной в соцсетях.

"Пробовала писать картины акварелью, маслом. Копировала кадры из мультфильмов японского режиссера Миядзаки. Потом захотелось создать свои персонажи. А чтобы было оригинально, воспользовалась цифрой. От руки рисую на айпаде, затем применяю графические программы. Определилась с направлением – "семи-реализм". Это картинка, приближенная к действительности, но идеализированная".Иллюстратор

Прежде всего внимание юзеров привлек образ президента РК Касым-Жомара Токаева в современном стиле. За ним последовали исторические деятели, писатели, активисты: Абылай хан, Ильяс Жансугуров, Алихан Букейханов, Сакен Сейфуллин, Ахмет Байтурсынов, Шокан Уалиханов, Алия Молдагулова, Маншук Маметова и другие.

"Вначале у работ не было как таковой идеи, я просто рисовала в шутку. Но они понравились аудитории. Некоторые очень быстро набрали свыше трех миллионов просмотров. В частности, школьники писали в комментариях, что учатся в заведении имени этого деятеля, и интересовались его биографией", – говорит художница.
Многослойные сюжеты: астанчанка рисует необычные цифровые картины

Фото: из личного архива Аружан Унарбековой


Далее девушка стала разбавлять свои работы анимационными роликами и рисунками с векторной графикой. В них, сколько не приближай кадр, пиксели не появляются, высокое качество и сюжет имеют свойство бесконечности. Посвятила их художница знаменательным датам Казахстана: Наурызу, Дню национальной валюты, Дню Независимости РК и другим. Здесь не обошлось без хейта.

"На удивление, аудитории в соцсетях существенно различаются. Если до этого мои работы в TikTok восхваляли, то, когда я их разметила в Instagram, меня будто облили холодной водой. К примеру, в анимации на Наурыз все пристали к моим ногтям, потому что они не были срезаны под корень. А в работе, посвященной нацвалюте, девушка в руках держит 100 тенге, и комментаторы возмущались, что лучше бы она поднимала ребенка, это несло бы в себе еще больший смысл. Потом им не понравилось, что казашка светловолосая, но ведь наша нация тем и красива, что у нас разные черты лица".Аружан Унарбекова

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Но любимое дело движет молодой художницей дальше. Сегодня Аружан –автор более 500 диджитал или цифровых рисунков. Она участвовала в создании мультсериала про жизнь и творчество Курмангазы Сагырбайулы, нарисовав 25 цифровых картин. Ее хобби стало основным источником дохода. Ей поступают заказы из разных уголков земли: Румыния, Филиппин, США, Англии, Австралии.

"Один рисунок в среднем занимает три дня, а анимация может растянуться до трех недель. Занятие прибыльное, но не у нас стране. Я делаю анимации на казахстанский рынок, но на эти работы ко мне приходят заказчики из разных государств. Если наши еле как соглашаются на цену, которая и так занижена, то иностранцы даже сверху накидывают щедрые чаевые", – делится жительница Астаны.

Работы Аружан Унарбековой украшают обложки книг известных мировых авторов. Персонажи в популярных компьютерных играх тоже нарисованы ее рукой. Девушка мечтает в ближайшее время освоить профессию в художественной школе.

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